Zelenszkij kimondta: fordulat jöhet a magyar kapcsolatokban, és a háború lezárása is terítéken van

Valódi kilátások vannak a Magyarországgal való kapcsolatok javítására. Mindkét ország külügyminisztériuma már kétoldalú konzultációkra készül

– jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

A vezető politikus azt is kifejtette, hogy Andrij Szibiha külügyminiszterrel közösen felülvizsgálták Ukrajna májusra és júniusra vonatkozó külpolitikai prioritásait. Megjegyezte, hogy

aktív kommunikáció indult meg Magyarország hatóságaival, ennek következtében pedig „kilátások vannak a kapcsolatok konstruktív újraindítására”.

Zelenszkij azt is kiemelte, hogy Ukrajnának kiemelten fontos az ország csatlakozása az Európai Unióhoz. Ennek fényében megteszik a szükséges lépéseket, így szeretnék, hogy egyértelmű ütemterv kapcsolódjon a felvételhez. Az ukrán elnök azt is elmondta, hogy Európának szerepe lehet a háború lezárásában, ugyanakkor nem részletezte, hogy pontosan milyen.

