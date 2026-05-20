A magyarok többsége szerint mennie kell Sulyok Tamás köztársasági elnöknek
A magyarok többsége egyetért Magyar Péter miniszterelnökkel abban, hogy a leköszönő Fidesz-kormány tagjai ne kapjanak végkielégítést, miközben Sulyok Tamás köztársasági elnök távozását is széles körben támogatja a lakosság – derül ki az Europion friss, reprezentatív felméréséből. Az államfő elmozdítását célzó esetleges alaptörvény-módosítás megítélése azonban már megosztóbb. A kormányfő nyomásgyakorló stílusa ráadásul még a saját szavazóinak egy része számára is visszatetsző - számolt be a HVG.

Magyar Péter beiktatása óta határozottan lép fel a korábbi kormánypárt politikusaival szemben.

Ennek részeként elvárja, hogy a távozó tisztségviselők önként mondjanak le a végkielégítésükről.

Gulyás Gergely és Orbán Viktor is jelezte ugyan, hogy a nekik járó összeget egy kárpátaljai gyermekotthonnak ajánlják fel. Ez a volt miniszterelnök esetében bruttó 38 millió forintot jelent. Az új kormányfő azonban ragaszkodik ahhoz, hogy a pénzt ne a politikusok, hanem közvetlenül az állam utalja át az intézménynek.

A társadalom döntő többsége az új miniszterelnök mellé állt ebben a kérdésben.

A lakosság 70 százaléka egyetért a végkielégítések megvonásával, ebből 47 százalék teljes mértékben, 23 százalék pedig inkább támogatja az intézkedést. Ezt a lépést még a fideszes szavazók 29 százaléka is helyesli. A válaszadók több mint fele ráadásul úgy véli, hogy az alacsonyabb szintű állami vezetők sem érdemelnek végkielégítést, míg egyharmaduk egyedi elbírálást javasol.

Utóbbira a legismertebb példa Havasi Bertalan esete. Orbán Viktor korábbi sajtófőnöke eddig az egyetlen, aki nyilvánosan és élesen követeli a juttatása kifizetését. A felmérés alapján a magyarok majdnem fele, mintegy 49 százaléka megtagadná tőle ezt az összeget. Csupán minden ötödik válaszadó adná oda neki a pénzt, bár a Fidesz-szavazók többsége ebben a kérdésben Havasi pártján áll.

A végkielégítések mellett Sulyok Tamás köztársasági elnök sorsa jelenti a másik fő ütközőpontot.

Magyar Péter egyértelművé tette, hogy ha az államfő május 31-ig nem mond le önként, elmozdítják hivatalából. A lakosság 74 százaléka egyetért azzal, hogy Sulyoknak távoznia kell. A miniszterelnök nyers, a korábbi tisztségviselőket megalázó stílusa azonban a megkérdezettek 27 százaléka számára ellenszenves.

Ha Sulyok Tamás nem mond le, az új kormány alaptörvény-módosítással távolítaná el, ez a lépés viszont már megosztja a társadalmat. A válaszadók 51 százaléka támogatná az Alaptörvény módosítását ebből a célból, 31 százalékuk ellenezi, míg 18 százalékuk bizonytalan. A kérdés élesen elválasztja a pártok szimpatizánsait. Míg a Tisza-szavazók 82 százaléka zöld utat adna a lépésnek, addig a Fidesz-tábor 70 százaléka, valamint a Mi Hazánk szavazóinak 48 százaléka ellenzi azt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

