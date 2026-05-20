Aktiválták a NATO légvédelmét, fordulat a magyar-ukrán viszonyban - Híreink az ukrán frontról szerdán
Aktiválták a NATO légvédelmét, fordulat a magyar-ukrán viszonyban - Híreink az ukrán frontról szerdán

Ukrán drónokat fogtak el Lettország légterében, légi riadót fújtak, miután a balti államon keresztül próbálta Kijev Moszkvát támadni. Az orosz csapatok elkezdték igencsak szorongatni Kosztyantynivkát: egyes ukrán térképek szerint a déli, délkeleti városrész külső területében már oroszok vannak. Hasonló helyzet kezd el kialakulni Liman térségében is. Közben Zaporizzsján csökken a nyomás: Sztyepnohirszk térségében állítólag kisebb ukrán ellenoffenzíva zajlik. A nap folyamán az új magyar kormány tárgyalásokat kezdett Ukrajnával a két ország kapcsolatainak javításáról. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai eseményeivel.
Léptek az oroszok: egy ázsiai szuperhatalom technológiájára fáj a foguk, de gigantikus harcot kell vívniuk érte

Oroszország kínai chipekkel futtatná vezető mesterségesintelligencia-modelljét. Ezt a Szberbank vezérigazgatója jelentette be Vlagyimir Putyin elnök kínai látogatása során.

Ukrajna rendkívüli bejelentést tett Magyarországgal kapcsolatban

Ma reggel lezajlott az első széles körű konzultáció a magyar és ukrán külügyminisztériumok közt a két ország kapcsolatainak rendezéséről. Az esemény után Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter bejelentést tett X-oldalán.  

Ukrán drónok miatt fújt riadót a NATO - Most megnevezték a valódi felelőst, ebből nagy baj lehet

Miután több balti állam területére is ukrán drónok csapódtak be az elmúlt napokban, Kęstutis Budrys litván külügyminiszter megvádolta Oroszországot azzal, hogy valójában ők állnak az incidensek hátterében.

Orbán Anita fontos bejelentést tett: "egy új folyamat kezdete lehet a mai egyeztetés"

Online formában megkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések - jelentette be szerda reggel Orbán Anita külügyminiszter. A tárgyalásokat Andrij Sibiha ukrán külügyminiszterrel és Taras Kachka ukrán miniszterelnök-helyettessel közösen nyitották meg.

Leállt a rjazani finomító

Oroszország teljesen leállította a Rjazan melletti olajfinomítót a május 15-ei ukrán dróntámadás után - a létesítmény súlyos károkat szenvedett.

Ez az egy finomító felelős az orosz olajfinomítási kapacitás mintegy 5%-áért.

(Reuters)

Reggeli ukrán jelentés

Megérkezett az ukrán légierő reggeli légvédelmi jelentése: 154 orosz drónt és egy rakétát észleltek a légtérben, ebből 134-et tudtak elfogni.

(Ukrinform)

Bejelentette a Kreml: csúcsdiplomata látogat Moszkvába - Hamarosan folytatódhatnak a béketárgyalások

A közeljövőben Oroszországba látogat Steve Witkoff, Donald Trump különmegbízottja. A hírt Kirill Dmitrijev, Vlagyimir Putyin orosz elnök tanácsadója jelentette be szerdai kínai látogatása során.

Olyan döntést hozott Donald Trump, amire Putyin biztosan pezsgőt fog bontani

A Pentagon kedden késő este bejelentette, hogy ismét katonákat vonnak ki Európából, illetve törlik Európába készülő amerikai csapatok kiküldetését is - tudósított a Washington Post.

Brüsszel igazi nagyágyúkat vetne be: ők ülnének le Putyinnal tárgyalni - Ez lesz a megoldás a békére?

Angela Merkel volt német kancellárt, vagy Mario Draghi volt olasz miniszterelnököt küldené az Európai Unió tárgyalni Oroszországgal az ukrajnai háború lezárása érdekében – értesült a Financial Times.

Putyin Kínában van

Az orosz vezető nemrég érkezett meg az ázsiai ország területére, Hszi Csinping elnökkel találkozik majd - a fő téma az orosz kínai-gazdasági kapcsolatok elmélyítése és az egyre szaporodó háborús konfliktusok rendezése lesz.

Fegyveresek balhéznak egy orosz szerkesztőségen

Feketeruhás, felfegyverzett, maszkos férfiak törtek be abba az épületbe, amely otthont ad az orosz Moszkovszkij Konszomolec hírlap, online újság szerkesztőségének is.

Egyelőre nem világos, pontosan mi történt, a fegyveresek egy harmadik emeleti irodába törtek be, majd elbarikádozták magukat.

A hatósági intézkedés folyamatban van.

(MK.ru)

Elkezdtek jönni a reggeli jelentések

Elkezdtek jönni a jelentések az éjjeli drón és rakétatámadásokról: Oroszország többek közt Dniprót, Vilnijanszkot, Zaporizzsját vette célba - legalább két ember meghalt.

(Ukrinform)

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai eseményeivel.

Tegnapi tudósításunk itt olvasható vissza:

Támadás indult Moszkva ellen, nukleáris hadgyakorlatoktól tart Kijev – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Címlapkép forrása: Dmytro Smolienko/Ukrinform/NurPhoto via Getty Images

