  • Megjelenítés
Aktiválták a NATO légvédelmét, Kosztyantynivkát szorongatják az oroszok - Híreink az ukrán frontról szerdán
Globál

Aktiválták a NATO légvédelmét, Kosztyantynivkát szorongatják az oroszok - Híreink az ukrán frontról szerdán

Portfolio
Ukrán drónokat fogtak el Lettország légterében, légi riadót fújtak, miután a balti államon keresztül próbálta Kijev Moszkvát támadni. Az orosz csapatok elkezdték igencsak szorongatni Kosztyantynivkát: egyes ukrán térképek szerint a déli, délkeleti városrész külső területében már oroszok vannak. Hasonló helyzet kezd el kialakulni Liman térségében is. Közben Zaporizzsján csökken a nyomás: Sztyepnohirszk térségében állítólag kisebb ukrán ellenoffenzíva zajlik. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai eseményeivel.
Megosztás

Olyan döntést hozott Donald Trump, amire Putyin biztosan pezsgőt fog bontani

A Pentagon kedden késő este bejelentette, hogy ismét katonákat vonnak ki Európából, illetve törlik Európába készülő amerikai csapatok kiküldetését is - tudósított a Washington Post.

Tovább a cikkhez
Olyan döntést hozott Donald Trump, amire Putyin biztosan pezsgőt fog bontani
Megosztás

Brüsszel igazi nagyágyúkat vetne be: ők ülnének le Putyinnal tárgyalni - Ez lesz a megoldás a békére?

Angela Merkel volt német kancellárt, vagy Mario Draghi volt olasz miniszterelnököt küldené az Európai Unió tárgyalni Oroszországgal az ukrajnai háború lezárása érdekében – értesült a Financial Times.

Tovább a cikkhez
Brüsszel igazi nagyágyúkat vetne be: ők ülnének le Putyinnal tárgyalni - Ez lesz a megoldás a békére?
Megosztás

Putyin Kínában van

Az orosz vezető nemrég érkezett meg az ázsiai ország területére, Hszi Csinping elnökkel találkozik majd - a fő téma az orosz kínai-gazdasági kapcsolatok elmélyítése és az egyre szaporodó háborús konfliktusok rendezése lesz.

Megosztás

Fegyveresek balhéznak egy orosz szerkesztőségen

Feketeruhás, felfegyverzett, maszkos férfiak törtek be abba az épületbe, amely otthont ad az orosz Moszkovszkij Konszomolec hírlap, online újság szerkesztőségének is.

Egyelőre nem világos, pontosan mi történt, a fegyveresek egy harmadik emeleti irodába törtek be, majd elbarikádozták magukat.

A hatósági intézkedés folyamatban van.

(MK.ru)

Megosztás

Elkezdtek jönni a reggeli jelentések

Elkezdtek jönni a jelentések az éjjeli drón és rakétatámadásokról: Oroszország többek közt Dniprót, Vilnijanszkot, Zaporizzsját vette célba - legalább két ember meghalt.

(Ukrinform)

Megosztás

Aktiválták a NATO légvédelmét, Kosztyantynivkát szorongatják az oroszok - Híreink az ukrán frontról szerdán

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai eseményeivel.

Tegnapi tudósításunk itt olvasható vissza:

Kapcsolódó cikkünk

Támadás indult Moszkva ellen, nukleáris hadgyakorlatoktól tart Kijev – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Címlapkép forrása: Dmytro Smolienko/Ukrinform/NurPhoto via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Amazon-értékesítés Európában

Az Amazon marketplace-en keresztüli értékesítés ma már gyors, kényelmes és látszólag egyszerű növekedési lehetőség. Egy magyar vagy régiós vállalkozás néhány kattintással, akár az Eu

Konferencia ajánló

AgroFuture 2026

AgroFuture 2026

2026. május 20.

The Science of Football

2026. május 26.

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Megpattant a forint, egyre feszültebb a helyzet
Magyar-kormány: egyre közelebb a magyar EU-források kiszabadítása; teljesítette egy ígéretét a miniszterelnök
Váratlanul előkerült az iszlamista rezsim legfőbb vezetője: ilyen üzenetet aligha vártak volna tőle
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility