Olyan döntést hozott Donald Trump, amire Putyin biztosan pezsgőt fog bontani
A Pentagon kedden késő este bejelentette, hogy ismét katonákat vonnak ki Európából, illetve törlik Európába készülő amerikai csapatok kiküldetését is - tudósított a Washington Post.
Brüsszel igazi nagyágyúkat vetne be: ők ülnének le Putyinnal tárgyalni - Ez lesz a megoldás a békére?
Angela Merkel volt német kancellárt, vagy Mario Draghi volt olasz miniszterelnököt küldené az Európai Unió tárgyalni Oroszországgal az ukrajnai háború lezárása érdekében – értesült a Financial Times.
Putyin Kínában van
Az orosz vezető nemrég érkezett meg az ázsiai ország területére, Hszi Csinping elnökkel találkozik majd - a fő téma az orosz kínai-gazdasági kapcsolatok elmélyítése és az egyre szaporodó háborús konfliktusok rendezése lesz.
Fegyveresek balhéznak egy orosz szerkesztőségen
Feketeruhás, felfegyverzett, maszkos férfiak törtek be abba az épületbe, amely otthont ad az orosz Moszkovszkij Konszomolec hírlap, online újság szerkesztőségének is.
Egyelőre nem világos, pontosan mi történt, a fegyveresek egy harmadik emeleti irodába törtek be, majd elbarikádozták magukat.
A hatósági intézkedés folyamatban van.
(MK.ru)
Elkezdtek jönni a reggeli jelentések
Elkezdtek jönni a jelentések az éjjeli drón és rakétatámadásokról: Oroszország többek közt Dniprót, Vilnijanszkot, Zaporizzsját vette célba - legalább két ember meghalt.
(Ukrinform)
Aktiválták a NATO légvédelmét, Kosztyantynivkát szorongatják az oroszok - Híreink az ukrán frontról szerdán
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai eseményeivel.
Címlapkép forrása: Dmytro Smolienko/Ukrinform/NurPhoto via Getty Images
