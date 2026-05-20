  • Megjelenítés
Atomfegyvereket rántott elő Oroszország - Elmondta a NATO, mi lesz, ha Putyin megindítja a csapást
Globál

Atomfegyvereket rántott elő Oroszország - Elmondta a NATO, mi lesz, ha Putyin megindítja a csapást

Portfolio
„Pusztító” következményekkel számolhat Oroszország, ha atomfegyvert mernek használni Ukrajna ellen – jelentette ki Mark Rutte NATO-főtitkár az Ukrinform cikke szerint.

A megszólalás apropóját az adja, hogy Oroszország Belarusszal közös hadgyakorlatot kezdett, mely során nukleáris robbanófejjel is felszerelhető csapásmérő fegyverekkel kísérleteznek.

Mark Rutte azt mondta: a NATO „figyelemmel kíséri” a gyakorlatot,

Oroszország pedig pusztító következményekkel számolhat, ha atomfegyvert használ Ukrajna ellen.

Azt nem részletezte, ez pontosan mit takar, azt nem mondta ki, hogy a NATO ellencsapást indítana, beszállna a háborúba Ukrajna oldalán. Erről a kérdésről annyit tudni: még Joe Biden elnöksége alatt voltak ilyen tervek, arra az esetre, ha Oroszország atomfegyvert vet be Ukrajna ellen, de ez a Trump-érában valószínűleg változott.

Még több Globál

Aktiválták a NATO légvédelmét, fordulat a magyar-ukrán viszonyban - Híreink az ukrán frontról szerdán

Elmondta Magyar Péter, szerinte mire van most a legnagyobb szüksége Ukrajnának

Leáldozott a hagyományos szoftverek kora: átírja az AI a játékszabályokat a munkahelyeken

Ukrajna az elmúlt napokban több súlyos dróntámadást is indított Oroszország belső területei ellen, a megtorló atomcsapás lehetősége ennek kapcsán került ismét elő.

Kapcsolódó cikkünk

Aktiválták a NATO légvédelmét, fordulat a magyar-ukrán viszonyban - Híreink az ukrán frontról szerdán

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Amazon-értékesítés Európában

Az Amazon marketplace-en keresztüli értékesítés ma már gyors, kényelmes és látszólag egyszerű növekedési lehetőség. Egy magyar vagy régiós vállalkozás néhány kattintással, akár az Eu

PR cikk

Konferencia ajánló

AgroFuture 2026

AgroFuture 2026

2026. május 20.

The Science of Football

2026. május 26.

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Eddig erre szórta a pénzt a magyar állam - Megvan, hol találhat magának a Tisza-kormány mozgásteret
Tisza-kormány: új nemzetközi szövetségest szerzett Magyar Péter, fontos bejelentések érkeznek
Váratlanul előkerült az iszlamista rezsim legfőbb vezetője: ilyen üzenetet aligha vártak volna tőle
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility