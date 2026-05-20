Atomfegyvereket rántott elő Oroszország - Elmondta a NATO, mi lesz, ha Putyin megindítja a csapást

A megszólalás apropóját az adja, hogy Oroszország Belarusszal közös hadgyakorlatot kezdett, mely során nukleáris robbanófejjel is felszerelhető csapásmérő fegyverekkel kísérleteznek.

Mark Rutte azt mondta: a NATO „figyelemmel kíséri” a gyakorlatot,

Oroszország pedig pusztító következményekkel számolhat, ha atomfegyvert használ Ukrajna ellen.

Azt nem részletezte, ez pontosan mit takar, azt nem mondta ki, hogy a NATO ellencsapást indítana, beszállna a háborúba Ukrajna oldalán. Erről a kérdésről annyit tudni: még Joe Biden elnöksége alatt voltak ilyen tervek, arra az esetre, ha Oroszország atomfegyvert vet be Ukrajna ellen, de ez a Trump-érában valószínűleg változott.

Ukrajna az elmúlt napokban több súlyos dróntámadást is indított Oroszország belső területei ellen, a megtorló atomcsapás lehetősége ennek kapcsán került ismét elő.

