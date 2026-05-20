Az Orbán-kormány által kiállított különleges dokumentummal szökhetett meg Magyarországról a hazájában körözött politikus

Ziobro Magyar Péter miniszterelnöki beiktatásának napján, május 9-én távozott Magyarországról Milánóba, majd innen repült az Egyesült Államokba. Magyar Péter korábban többször nyilvánvalóvá tette, hogy az Orbán-kormánytól menedékjogot kapott külföldi politikusok nem maradhatnak Magyarországon. Ziobro és egy másik, a jelenleg ellenzéki PiS-hez köthető politikus, Marcin Romanowski befogadása tovább rontott az Orbán Viktor miniszterelnöksége alatt amúgy is mélypontra került magyar-lengyel kapcsolatokon.

A szökésben lévő Ziobro külföldi médiatudósítói vízummal utazott be az Egyesült Államokba. Megérkezése után bejelentette, hogy egy jobboldali lengyel tévécsatorna tudósítójaként fog dolgozni. Przemysław Nowak, a lengyel ügyészség szóvivője megerősítette: hivatalos információik szerint Ziobro május 9-én hagyta el Európát.

A Reuters három, az ügyet ismerő forrásra hivatkozva arról számolt be, hogy Christopher Landau amerikai külügyminiszter-helyettes személyesen utasította a tárca vezető tisztviselőit Ziobro vízumának előkészítésére és jóváhagyására. Ezzel lehetővé tették számára, hogy Magyarországról az Egyesült Államokba szökhessen.

Ziobro ügyvédje, Bartosz Lewandowski korábban megerősítette, hogy

ügyfele úgynevezett genfi útlevelet kapott Magyarországtól. Ez egy olyan úti okmány, amelyet menekültstátuszú személyek számára állítanak ki.

A dokumentumot még az Orbán-kormány idején adták ki, miután Ziobro menedékjogot kapott az országban. Az ügyvéd a közleményében hangsúlyozta: távozásakor ügyfele ellen nem volt érvényben nemzetközi körözés, és utazási tilalom sem vonatkozott rá.

Ziobro ellen 26 vádpont alapján folyik eljárás hazájában, melyek többsége arra vonatkozik, hogy a bűncselekmények áldozatainak megsegítésére szánt alapból politikai célokra csoportosított át forrásokat. A volt miniszter tagadja a vádakat, és azt állítja, hogy Donald Tusk kormánya politikai indíttatású hadjáratot folytat ellene.

