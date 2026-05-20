Az Orbán-kormány által kiállított különleges dokumentummal szökhetett meg Magyarországról a hazájában körözött politikus

Ziobro Magyar Péter miniszterelnöki beiktatásának napján, május 9-én távozott Magyarországról Milánóba, majd innen repült az Egyesült Államokba. Magyar Péter korábban többször nyilvánvalóvá tette, hogy az Orbán-kormánytól menedékjogot kapott külföldi politikusok nem maradhatnak Magyarországon. Ziobro és egy másik, a jelenleg ellenzéki PiS-hez köthető politikus, Marcin Romanowski befogadása tovább rontott az Orbán Viktor miniszterelnöksége alatt amúgy is mélypontra került magyar-lengyel kapcsolatokon.
A szökésben lévő Ziobro külföldi médiatudósítói vízummal utazott be az Egyesült Államokba. Megérkezése után bejelentette, hogy egy jobboldali lengyel tévécsatorna tudósítójaként fog dolgozni. Przemysław Nowak, a lengyel ügyészség szóvivője megerősítette: hivatalos információik szerint Ziobro május 9-én hagyta el Európát.
A Reuters három, az ügyet ismerő forrásra hivatkozva arról számolt be, hogy Christopher Landau amerikai külügyminiszter-helyettes személyesen utasította a tárca vezető tisztviselőit Ziobro vízumának előkészítésére és jóváhagyására. Ezzel lehetővé tették számára, hogy Magyarországról az Egyesült Államokba szökhessen.
Ziobro ügyvédje, Bartosz Lewandowski korábban megerősítette, hogy
ügyfele úgynevezett genfi útlevelet kapott Magyarországtól. Ez egy olyan úti okmány, amelyet menekültstátuszú személyek számára állítanak ki.
A dokumentumot még az Orbán-kormány idején adták ki, miután Ziobro menedékjogot kapott az országban. Az ügyvéd a közleményében hangsúlyozta: távozásakor ügyfele ellen nem volt érvényben nemzetközi körözés, és utazási tilalom sem vonatkozott rá.
Ziobro ellen 26 vádpont alapján folyik eljárás hazájában, melyek többsége arra vonatkozik, hogy a bűncselekmények áldozatainak megsegítésére szánt alapból politikai célokra csoportosított át forrásokat. A volt miniszter tagadja a vádakat, és azt állítja, hogy Donald Tusk kormánya politikai indíttatású hadjáratot folytat ellene.
Címlapkép forrása: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images
Bárki nyeri az ádáz háborút, egy hatalmas katonai hatalom húzza a legrövidebbet - Mutatjuk a legrosszabb forgatókönyvet
Messze nem olyan egyszerű a NATO-tagállam dolga, mint azt sokan gondolják.
Euronews: Magyar Péter meglépi azt az oroszok ellen, amit Orbán Viktor mindenáron el akart kerülni
Célkeresztbe kerülnek a "védett személyek."
Vitézy Dávid bejelentést tett: komoly szövetséget kötött Magyarország, így hoznának el óriási pénzeket
Lengyel kollégájával tárgyalt a miniszter.
Berlini kórházban ápolnak egy ebolás beteget, egy másik is érkezik Prágába
Két amerikai állampolgárról van szó, akik Afrikában jártak.
Üzent Ukrajna a Fidesz szavazóinak
Ez most Kijev álláspontja.
Kettészakadtak a magyar sztárbefektetések: a legjobbakkal 21 százalékot is lehetett keresni!
A forinterősödés is beleköpött a levesbe.
Döntött az amerikai haditengerészet: zöld utat kapott a drón, ami fegyverek nélkül is nagy segítségére lesz a vadászgépeknek
Majd hét tonna kerozin egy ekkora drónban nem rossz arány.
Életbiztosítás vagy megtakarítás? A kérdés, amin a családod jövője múlhat
Sokakban felmerül a kérdés: vajon nem lenne egyszerűbb és "kifizetődőbb" a biztosítási díjat inkább félretenni, és saját megtakarításból gondoskodni a család biztonságáról? Első rá
Public CbCR: Transzparencia vagy adminisztratív csapda?
Az adózási transzparencia szintet lépett egy új adatszolgáltatási formával. A multinacionális vállalatcsoportok számára a Public Country-by-Country Reporting (Public CbC) bevezetése nem csupán
Fenntarthatatlan lehet a forint erősödése, már mindenki felült a vonatra
A piac történelmi fordulatot áraz Magyarországon, a forint új korszakba léphet, a magyar gazdaság mozgástere pedig jelentősen kitágulhat az EU-s forrásokkal. A hazai ingatlanpiac már... The pos
Értetlenül állunk a kamatemelési várakozások előtt
A múlt hibái kísértenek az EKB-nál: jelenleg kamatemelést áraznak az euróövezeten, pedig szerintünk kamatvágásra, de legalábbis kivárásra van szükség. A magas energiaárak és lassuló gaz
Vételi szándéknyilatkozat és foglaló átvételi elismervény: jogi tudnivalók és tipikus hibák
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Vételi szándéknyilatkozat és foglaló átvételi elismervény: jogi tudnivalók és tipikus hibák Megvan az álomlakás, a család is rábólintott, és s
Veszélyben a reggeli kávénk? A klímaváltozás potenciális hatásai a kávé elérhetőségére és árára
Az ültetvényektől a csészéig: így formálja át az éghajlatváltozás a kávépiacot.
Európai védelmi scaleupok: ki keres igazából a ReArm Europe 800 milliárd euróján?
A ReArm Europe és a NATO új védelmi vállalásai nemcsak a klasszikus hadiipari szereplőknek adhatnak lendületet. A következő kérdés az, hogy az európai AI-vezérelt védelmi scaleupok képesek-e
Magyarország középen ragadt az egyenlőtlenségi rangsorban
A BB tengely országai között továbbra is látványosak a jövedelmi különbségek. Miközben a régió egészében csökkent az egyenlőtlenség az elmúlt tíz évben, a szlovák és... The post Magy
Vége az ingatlanárak vágtatásának, de mi jön most?
A vásárlók ennek biztosan örülnek.
Miért ment valójában Trump Pekingbe? És elérte a célját?
Kínán a világ szeme.
Jelentett az OTP: mikor mehet 50 ezer fölé az árfolyam?
A Checklistben az OTP gyorsjelentése és a magyar szállodapiac helyzete.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz
Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások
Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo