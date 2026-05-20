Bárki nyeri az ádáz háborút, egy hatalmas katonai hatalom húzza a legrövidebbet - Mutatjuk a legrosszabb forgatókönyvet

Egy kis alapvetés
Az elején érdemes leszögezni, hogy a hidegháború vége óta népszerű „regionális nagyhatalom” fogalom napjainkra már valamennyire elavulttá vált: a globalizáció előretörésével egyre nehezebb csak egy-egy régiót vizsgálva besorolni különféle államokat. A mostani cikk tárgyát képező Törökországról például húsz évvel ezelőtt senki meg nem mondta volna, hogy milyen komoly befolyásra fog szert tenni több afrikai államban.
Mindettől függetlenül azt is tényként kell kezelni, hogy Ankarának nagyon komoly beleszólása van a Közel-Kelet történéseibe:
a törökök rendelkeznek a régió egyik legerősebb haderejével, gazdasági és diplomáciai befolyásuk pedig közel megkerülhetetlen.
Tény az is, hogy a regionális játékosok általában nem szoktak megférni egymás mellett: ha nyílt háborúskodásra nem is kerül sor, ezek a szereplők logikus módon domináns hatalmakká akarnak válni, így szeretik elgáncsolni a riválisokat. Ebből kiindulva még azt is gondolhatnánk, hogy a törökök nagyon örülnek annak, hogy Izrael és Irán egymásnak esett, pedig a valóság ettől nagyon távol áll.
Bárki is nyer, Ankara veszít
Törökország legkomolyabb problémáját az jelenti, hogy mind Izrael, mind Irán győzelme olyan helyzetet jelentene, amely hatalmas nyomást helyezne Ankarára. És itt még csak nem is kell olyan szcenáriókra gondolni, mint az iráni teokratikus rezsim teljes bukása, vagy Izrael állam megsemmisülése.
Vegyük először példának azt, hogy az amerikai-izraeli tengely nyeri meg a konfliktust: az iráni fegyvergyárak már nem bírják a terhelést, elfogynak a rakéták, szabaddá válik a kereskedelem a Hormuzi szorosban. Egy ilyen helyzet egészen biztosan azt eredményezné, hogy Izrael – legfőbb ellenfelének meggyengülése után – sokkal erősebb pozícióba kerülne a régióban. Bár a kormánykoalíciót éppen darabokra feszítő válság nyilván meggyengíti a mostanra expanzívvá váló külpolitikát, tényként kell kezelni, hogy az ellenséges környezet miatt Izraelben a liberális-baloldali politikai mainstreamben is nagyon komoly szerepet játszik a militarizmus. Ankara számára tehát még a Netanjahu-kormány megbukása esetén is ott maradna az a probléma, hogy az izraeliek fegyverkeznek, ha pedig a jobboldal valamilyen módon megtartja a hatalmat, akkor a helyzet még inkább kétségbeejtő lesz.
Az elmúlt években ugyanis történtek olyan események, amelyek az egyébként is terhelt török-izraeli viszonyt tovább mérgezték:
- Ankara külpolitikájának fontos eleme az, hogy a világ iszlám-hívőinek védelmezőjeként lépjen fel (ez egyébként a maga módján Iránra, az öböl-államokra, de még Egyiptomra is érvényes), ez a hozzáállás pedig a palesztinok révén egy nem éppen kedveskedő diplomáciai kapcsolatot eredményez Ankara és Jeruzsálem között.
- Szíriában ráadásul már most érezhető versengés alakult ki a két hatalom között: Törökország támogatja a Hajat Tahrír al-Sham kormányt, Izrael viszont kiterjesztette a Golán-fennsík megszállását, sőt, a kormányerőkkel is többször összetűzésbe keveredett.
Ankarában tehát pillanatnyilag valós veszélyként értékelik az izraeli militarizmust,
jobboldali kormányok esetében pedig attól is tartanak, hogy a szíriai helyzet még akár nyílt konfrontációba is torkollhat akkor, ha az iráni fenyegetés kellő szint alá csökken.
Hasonlóan aggályos lenne ugyanakkor a törökök számára az is, ha Irán jól jönne ki a konfliktusból: nyilván semelyik állam nem örül túlzottan annak, ha a riválisa atomfegyverekhez jut, de jelen esetben az „Ellenállás tengelye” néven futó, Teherán által működtetett proxyhálózat okozza a közvetlenebb problémákat. Az Izrael ellen 2023. október 7-én elkövetett terrortámadás után Irán szövetségesei sorra kapták a pofonokat: a Hezbollah és a Hamász is súlyos veszteségeket szenvedett, a szíriai kormány megbukott, jobbára érintetlenek csak az iraki milíciák és a jemeni húszik maradtak.
Ha a perzsáknak a konfliktus után lehetősége nyílna a proxyhálózat újraszervezésére, az Irakban és Szíriában is ellentétbe helyezné őket Ankarával.
Ráadásul ott van még a menekültek kérdése is: a visszatelepítési kísérletek ellenére még mindig bő három millió szíriai menekült él Törökországban, „védelmezői” státusz pedig ide, vagy oda, a száraz igazság az, hogy a törökök egyáltalán nem örülnek egy ekkora menekülthullámnak. Ezt a helyzetet ráadásul tovább tudja rontani az, hogy ha az iráni-izraeli konfliktus (vagy csak simán Irán és Izrael külpolitikája) bármikor továbbdöntheti ezt a dominót: ha Szíriában kiújulnak a harcok akkor onnan fog újabb hullám megindulni, ha esetleg Irakban robbannak ki harcok, akkor onnan, ha pedig Irán kapna túl nagy pofont, akkor akár még onnan is. Ehhez még az is hozzájön, hogy a török-iráni határon éppenséggel pont kurdok élnek, és bár a perzsa állam kurdjai sokkal kevésbé szervezettek, mint az iraki, vagy a törökországi rokonok, Ankara egyáltalán nem örülne annak, ha ezeket az embereket valami „áttolná” a határon.
Vannak azért „jótékony” hatások is
Bár a törököknek az elhúzódó harcok miatt rengeteg negatív forgatókönyvvel kell számolniuk, van két terület, ahol tulajdonképpen jól jár Ankara a mostani konfliktussal.
Egyfelől az egyébként sem elenyésző török diplomáciai befolyásnak kifejezetten jót tesz, hogy Ankara az iráni és a nyugati akciókat is kölcsönösen elítéli, mindeközben pedig rendszeresen próbál békíteni Teherán és Washington között. Ezzel a hozzáállással a NATO-n belül, illetve az iszlám világban is jó pontokat tud begyűjteni. Az izraeli terjeszkedés folyamatos és hangos elítélése a Jeruzsálemmel ápolt, egyébként korábban abszolút koordinálisnak nevezhető viszonyon sokat rontott,
pillanatnyilag nagyon úgy tűnik, hogy Ankara inkább az izraeliekkel össze-összevesző Trump, valamint a nemzetközi kapcsolati tőkét adó iszlám államok kegyében szeretne járni.
Másfelől a békecsinálás mellett ironikus módon a régiót érintő konfliktusok a török hadiiparnak – ezáltal pedig a török gazdaságnak – is jót tesznek:
- Egyrészt a hadiipart érintő pozitív döntések konfliktusos időszakban sokkal könnyebben átmennek az egyébként is nagyon centralizált török törvényhozáson.
- Másrészt az olcsó, de közben megfelelő minőségű hadiipari termékek éppen a közel-keletihez hasonló konfliktuszónákban találják meg legkönnyebben a vásárlóikat.
- Harmadrészt pedig ezeket a termékeket így relatíve alacsony kockázattal le is lehet tesztelni.
A törökök számára tehát az izraeli-iráni csörte pozitív várakozásra is adhat okot, azt azonban valószínűbbnek tartjuk, hogy Ankara sokkal jobban aggódik a negatív kimenetelek miatt, mint amennyire örül a hadiiparból befolyó pénznek, vagy az extra diplomáciai lehetőségeknek.
Címlapkép forrása: Cem Genco/Anadolu Agency via Getty Images
