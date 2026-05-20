Bejelentést tett a WHO az eboláról: erre számíthat a világ

Az ebolajárvány terjedésének kockázata Kongóban és Ugandában országos és regionális szinten megemelkedett, de globális szinten alacsony – közölte szerdán Genfben az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vezetője.

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója elmondta, hogy eddig 51 halálesetet esetet erősítettek meg a Kongói Demokratikus Köztársaság északi részén, Ituri és Észak-Kivu tartományokban, de hozzátette:

Tudjuk, hogy a járvány mértéke sokkal nagyobb.

Uganda két megerősített esetről is tájékoztatta a WHO-t.

A világszervezet az igazolt eseteken túl eddig csaknem 600 ebolagyanús esetről és 139 feltehetően ebola okozta halálozásról szerzett tudomást.

Arra számítunk, hogy ezek a számok tovább fognak növekedni

– mondta a főigazgató.

A WHO tájékoztatása szerint az ebola Bundibugyo-vírustörzse okozta járvány valószínűleg néhány hónappal ezelőtt kezdődött, az első halálozás gyaníthatóan április 20-án történt, de a kitöréssel kapcsolatos vizsgálat még folyamatban van.

A Kongói Demokratikus Köztársaságban kitört ebolajárvány miatt Genfben kedden összehívott vészhelyzeti bizottság elnöke, Lucille Blumberg szerdai sajtótájékoztatóján a WHO vezetése által korábban kiadott értékelést megerősítve hangsúlyozta, hogy

a helyzet jelenleg nem felel meg a világjárványos vészhelyzet kritériumainak.

