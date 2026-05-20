Bejelentette a Kreml: csúcsdiplomata látogat Moszkvába - Hamarosan folytatódhatnak a béketárgyalások
A közeljövőben Oroszországba látogat Steve Witkoff, Donald Trump különmegbízottja. A hírt Kirill Dmitrijev, Vlagyimir Putyin orosz elnök tanácsadója jelentette be szerdai kínai látogatása során.

A bejelentésről a Kreml sajtóstábjának tudósítója számolt be.

Az amerikai küldött oroszországi útjának pontos időpontja és napirendje egyelőre nem ismert, ezekről egyelőre nem közöltek további részleteket.

Érdemes megjegyezni: Oroszország az elmúlt hetekben többször is közölte, hogy Witkoff hamarosan Moszkvába fog látogatni, hogy az ukrajnai háború lezárásáról tárgyaljon - ez egyelőre nem valósult meg. Az iráni háború rendezése jól láthatóan lefoglalja a Fehér Ház és Trump csúcsdiplomatáinak figyelmét.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Kremlin Press Office / Handout/Anadolu via Getty Images

