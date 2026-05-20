Berlini kórházban ápolnak egy ebolás beteget, egy másik is érkezik Prágába
MTI
Ebolával fertőzött amerikait ápolnak egy berlini kórházban, a szerda hajnalban beszállított páciens állapotáról nem közöltek részleteket.

A beteget az egyetemi klinika egy fokozottan védett elkülönítőjében helyezték el a Charité orvosi központban.

Az amerikai férfi a Kongói Demokratikus Köztársaságban járt, és ott kapta el az ebolavírust.

Rendőrautók, motoros rendőrök, illetve tűzoltók és mentőautók kíséretében szállították be a kórházba.

Nina Warken egészségügyi miniszter elmondta, Németország hatékony ellátóhálózattal rendelkezik a gyorsan terjedő fertőzés miatt felvett betegek kezelésére is. Az ebolás pácienst a legfokozottabb biztonsági óvintézkedések mellett ápolják – tette hozzá.

Egy prágai kórházba ugyancsak egy gyaníthatóan ebolás beteget vesznek fel a nap folyamán. Egy amerikai orvosról van szó, aki várhatóan este érkezik Ugandából.

Adam Vojtech cseh egészségügyi miniszter – miután konzultált az ügyben a kormánnyal – úgy döntött, engedélyezi, hogy a beteget Csehországba szállítsák. Az amerikai orvos Ugandában egy ebolás fertőzöttel érintkezett, és az Egyesült Államok kérésére Csehország segítséget nyújt az ellátásában. A miniszter elmondta azt is, hogy a férfinak jelenleg nincsenek tünetei.

A prágai egyetemi kórház közölte: biztonságos elkülönítővel, a legkorszerűbb védőfelszerelésekkel és tapasztalt csapattal várják a páciens érkezését. Az amerikait várhatóan három hét megfigyelésre fogják kórházban tartani.

A cseh egészségügyi minisztérium szóvivője elmondta: a páciens Csehországba szállításának és kórházi ápolásának költségeit az Egyesült Államok fedezi.

Címlapkép forrása: Soeren Stache/picture alliance via Getty Images

AgroFuture 2026

