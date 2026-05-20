Betelt a pohár Izraelben: egy többéves ígéret megszegése miatt omolhat össze Netanjahu kormánya

Az izraeli parlament, a kneszet előzetes olvasatban szerdán megszavazta a feloszlatásáról szóló törvényjavaslatot - jelentette a helyi média.

A kneszet feloszlatásáról és az előrehozott választások kiírásáról szóló törvényjavaslatot az előzetes szavazáson a százhúsz képviselőből száztíz támogatta a koalíciós pártok és az ellenzék soraiból egyaránt.

A választások előrehozásáig még három olvasatban kell megvitatni és megszavazni a törvényt, és a pártoknak meg kell állapodniuk a választások időpontjáról. Az előrehozott választásokat legalább három hónappal a végső, harmadik olvasat elfogadása után, de öt hónapon belül kell kiírni. Az időpont politikai manőverezés tárgya lehet, a törvénykezési folyamat gyorsaságától függ, néhány napon belül megszülethet a törvény, de akár hetekig is elhúzódhat.

Benjámin Netanjahu miniszterelnök továbbra is azt szeretné, hogy a parlamenti választásokat az eredetileg megjelölt időpontjában, október végén tartsák meg,

és ezért további tárgyalásokat folytat az ultraortodox pártokkal a katonai behívásukat eltörlő törvényről, melynek fejében nem tartanának előrehozott választásokat néhány héttel korábban.

A feloszlatási döntés után minden törvényhozási kezdeményezéshez konszenzus szükséges, azonban az elfogadott értelmezés szerint ez csak a törvény harmadik, végső olvasata után lép életbe. Így addig még előrehaladhat számos kritikus, az ellenzék által elutasított törvényjavaslat. A parlamenti erőviszonyok miatt azonban ezeket csak az ultraortodox pártok támogatásával tudják megszavazni, de a pártok ezen a héten megtagadták az együttszavazást a koalícióval.

A kneszet feloszlatására azért került sor, mert Netanjahu közölte az ultraortodox képviselőkkel, hogy a koalíciónak nincs elegendő szavazata a katonai szolgálat alóli mentességük törvénybe iktatásához, és állítólag arra kérte őket, hogy a választások utánig vegyék le a napirendről ezt a törvényjavaslatot.

Válaszul az egyik ultraortodox csoport a múlt héten bejelentette, hogy kezdeményezi a kneszet feloszlatását. A kormányfő már kormánya megalakításakor, közel négy éve megígérte katonai felmentésük törvénybe foglalását.

