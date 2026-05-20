  • Megjelenítés
Betelt a pohár Izraelben: egy többéves ígéret megszegése miatt omolhat össze Netanjahu kormánya
Globál

Betelt a pohár Izraelben: egy többéves ígéret megszegése miatt omolhat össze Netanjahu kormánya

MTI
Az izraeli parlament, a kneszet előzetes olvasatban szerdán megszavazta a feloszlatásáról szóló törvényjavaslatot - jelentette a helyi média.

A kneszet feloszlatásáról és az előrehozott választások kiírásáról szóló törvényjavaslatot az előzetes szavazáson a százhúsz képviselőből száztíz támogatta a koalíciós pártok és az ellenzék soraiból egyaránt.

A választások előrehozásáig még három olvasatban kell megvitatni és megszavazni a törvényt, és a pártoknak meg kell állapodniuk a választások időpontjáról. Az előrehozott választásokat legalább három hónappal a végső, harmadik olvasat elfogadása után, de öt hónapon belül kell kiírni. Az időpont politikai manőverezés tárgya lehet, a törvénykezési folyamat gyorsaságától függ, néhány napon belül megszülethet a törvény, de akár hetekig is elhúzódhat.

Benjámin Netanjahu miniszterelnök továbbra is azt szeretné, hogy a parlamenti választásokat az eredetileg megjelölt időpontjában, október végén tartsák meg,

és ezért további tárgyalásokat folytat az ultraortodox pártokkal a katonai behívásukat eltörlő törvényről, melynek fejében nem tartanának előrehozott választásokat néhány héttel korábban.

Még több Globál

A magyarok többsége szerint mennie kell Sulyok Tamás köztársasági elnöknek

Meg vannak számlálva a kommunista Kuba órái? – Trump célkeresztjébe került a még élő Castro fivér

Aktiválták a NATO légvédelmét, fordulat a magyar-ukrán viszonyban - Híreink az ukrán frontról szerdán

A feloszlatási döntés után minden törvényhozási kezdeményezéshez konszenzus szükséges, azonban az elfogadott értelmezés szerint ez csak a törvény harmadik, végső olvasata után lép életbe. Így addig még előrehaladhat számos kritikus, az ellenzék által elutasított törvényjavaslat. A parlamenti erőviszonyok miatt azonban ezeket csak az ultraortodox pártok támogatásával tudják megszavazni, de a pártok ezen a héten megtagadták az együttszavazást a koalícióval.

A kneszet feloszlatására azért került sor, mert Netanjahu közölte az ultraortodox képviselőkkel, hogy a koalíciónak nincs elegendő szavazata a katonai szolgálat alóli mentességük törvénybe iktatásához, és állítólag arra kérte őket, hogy a választások utánig vegyék le a napirendről ezt a törvényjavaslatot.

Válaszul az egyik ultraortodox csoport a múlt héten bejelentette, hogy kezdeményezi a kneszet feloszlatását. A kormányfő már kormánya megalakításakor, közel négy éve megígérte katonai felmentésük törvénybe foglalását.

Kapcsolódó cikkünk

Bárki nyeri az ádáz háborút, egy hatalmas katonai hatalom húzza a legrövidebbet - Mutatjuk a legrosszabb forgatókönyvet

Hatalmas a mozgolódás: Amerika olyat lépett, amivel azonnal megduplázta egyik legfőbb szövetségese erejét

Már a republikánusok is lázadoznak Trump ellen - Lehet, hogy végül Amerika fúrja meg Trump háborúját?

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Díjmentes online előadás

Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások

Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo

Fórum

Konferencia ajánló

AgroFuture 2026

AgroFuture 2026

2026. május 20.

The Science of Football

2026. május 26.

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: új nemzetközi szövetségest szerzett Magyar Péter, fontos bejelentések érkeznek
Eddig erre szórta a pénzt a magyar állam - Megvan, hol találhat magának a Tisza-kormány mozgásteret
Vörös riasztást adott ki a NATO-tagállam – Bunkerekbe vonult az ország vezetése
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility