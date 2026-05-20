Betelt a pohár Zelenszkijnél: súlyos következményekkel fenyegette meg Oroszország legfőbb szövetségesét

Zelenszkij esti videóüzenetében közölte, hogy utasította az ukrán külügyminisztériumot a Fehéroroszország elleni további diplomáciai lépések kidolgozására.
Az elnök korábban arról beszélt, hogy Oroszország újabb támadási forgatókönyveket mérlegel Ukrajna északi régiói mentén.
Őszintén szólva elegem van abból az állandó fenyegetésből, hogy az oroszok valamikor belerángatják Fehéroroszországot a háború kiterjesztésébe
- fogalmazott Zelenszkij.
Hozzátette:
Meg kell érteniük, hogy ennek következményei lesznek, mégpedig nagyon súlyosak.
Fehéroroszország a háború kitörése óta mindvégig támogatta a Kremlt. Minszk már a 2022-es háború előtt engedélyezte az orosz csapatok hadgyakorlatait a saját területén. Később ahhoz is hozzájárult, hogy az orosz haderő innen indítsa meg az offenzíva egy részét. Ezzel biztosították Oroszországnak a legrövidebb szárazföldi útvonalat Kijev irányába.
