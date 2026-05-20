Brüsszel igazi nagyágyúkat vetne be: ők ülnének le Putyinnal tárgyalni - Ez lesz a megoldás a békére?

A végleges döntés a jövő héten várható, az EU külügyminiszteri csúcsán, Cipruson.

A lap értesüléseit a német kormány hivatalosan nem erősítette meg, nem adtak információkat arról sem, hogy Draghin és Merkelen kívül kit mérlegelnek még az EU-s vezetők, mint potenciális főtárgyaló.

Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban arról beszélt: Gerhard Schröder volt német kancellárral szívesen tárgyalna, ezt az EU-tagállamok kizárták.

Az EU korábban teljesen elzárkózott az Oroszországgal való tárgyalásoktól, a változást vélhetően azzal lehet indokolni, hogy az Egyesült Államok is felvette a kapcsolatot Moszkvával, miután Donald Trumpot beiktatták. Ezeken a tárgyalásokon az EU azonban semmilyen módon nem képviselteti magát, Brüsszelt meg sem hívták.

Címlapkép forrása: AB Pool - Corbis/Corbis via Getty Images