Donald Trump szerint a végső szakaszban járnak a tárgyalások Iránnal

Az Epic Fury hadművelet felfüggesztése óta eltelt hat hétben a béketárgyalások alig haladtak előre. Trump a héten elárulta, hogy nagyon közel állt újabb csapások elrendeléséhez. Állítása szerint ez mindössze egy órán múlt, de végül több Öböl menti ország kérésére visszafogta magát.
Vagy megállapodás lesz, vagy kellemetlen dolgok fognak történni
- mondta újságíróknak. Később az Egyesült Államok Parti Őrségének akadémiáján megismételte: semmilyen körülmények között nem engedi, hogy Irán atomfegyverhez jusson.
Teherán élesen reagált. Az iráni Forradalmi Gárda közleményében azt írta:
Ha megismétlődik az Irán elleni agresszió, az ígért regionális háború ezúttal a térségen túlra is kiterjed.
Mohammad Báger Kálibáf iráni házelnök és vezető béketárgyaló pedig egy közösségimédia-üzenetben arról beszélt, hogy az amerikaiak nyilvánvalóan új támadásokra készülnek.
A diplomáciai közvetítést Pakisztán látja el, amely az eddigi egyetlen béketárgyalási fordulónak is otthont adott. A pakisztáni belügyminiszter szerdán Teheránban tartózkodott. Az iráni külügyi szóvivő megerősítette, hogy a Washingtonnal történő üzenetváltás pakisztáni közvetítéssel folytatódik. Irán a héten új ajánlatot nyújtott be. A nyilvánosságra került részletek alapján azonban ez nagyrészt azokat a feltételeket ismétli meg, amelyeket Trump korábban már elutasított. Ezek közé tartozik a Hormuzi-szoros feletti irányítás, a háborús jóvátétel, a szankciók feloldása, a zárolt iráni vagyon felszabadítása, valamint az amerikai csapatok kivonása a térségből.
Eközben a Hormuzi-szorosban lassan újraindul a hajóforgalom. A szoros lezárásával Irán a történelem egyik legnagyobb globális energiaellátási sokkját okozta. A Trumppal Pekingben tartott csúcstalálkozó idején azonban Teherán bejelentette, hogy enyhíti a kínai hajókra vonatkozó korlátozásokat. Szerdán két óriási kínai tartályhajó mintegy négymillió hordó olajjal a fedélzetén áthaladt a szoroson. Irán együttműködésével egy dél-koreai tanker is sikeresen átkelt. A Lloyd's List hajóforgalom-figyelő szolgálata szerint a múlt héten legalább 54 hajó haladt át a tengerszoroson. Bár ez a megelőző hét forgalmának a duplája, még mindig csak töredéke a háború előtti napi 140 hajós áthaladásnak.
A megegyezés reménye érezhetően megmozgatta az olajpiacot. A Brent nyersolaj határidős jegyzése szerdán 5 százalékot esett.
Trump számára rendkívül sürgető a megállapodás.
A megugró energiaárak ugyanis jelentős politikai kárt okoznak a Republikánus Pártnak a közelgő novemberi kongresszusi választások előtt. Az amerikai-izraeli bombázások az áprilisi tűzszünetig több ezer iráni áldozatot követeltek. Ezzel szemben az iráni csapások Izraelben és az Öböl menti államokban több tucatnyi halálos áldozattal jártak. A háború eredeti céljai eddig nem valósultak meg. Sem Irán regionális milíciákat támogató képességét nem sikerült megnyirbálni, sem a nukleáris programját és rakétaarzenálját nem tudták felszámolni. Teherán megőrizte fegyverminőségűhez közeli dúsítású uránkészletét és elrettentő erejét, emellett a klerikális vezetés elleni szervezett ellenállásnak sincs semmi jele.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
