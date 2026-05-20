Döntött az amerikai haditengerészet: zöld utat kapott a drón, ami fegyverek nélkül is nagy segítségére lesz a vadászgépeknek
Az amerikai haditengerészet engedélyezte a Boeing MQ-25A Stingray pilóta nélküli légi utántöltő repülőgép alacsony ütemű sorozatgyártásának megkezdését. A döntés megnöveli a repülőgép-hordozókról induló légierő harci hatótávolságát és a levegőben tölthető idejét. Mindezt anélkül érik el, hogy újabb ember vezette repülőgép terhelné a fedélzetet - írta az Army Recognition.

A lépést Hung Cao, a haditengerészet megbízott minisztere jelentette be 2026. május 19-én. A jóváhagyás, az úgynevezett "C mérföldkő" azt jelenti, hogy a tárca megfelelőnek ítélte a program érettségét. A repülőgép, a gyártási rendszer, a teszteredmények és a beszerzési alapadatok alapján a fejlesztés átléphet a mérnöki szakaszból a sorozatgyártásba. Ez ugyanakkor nem jelenti az azonnali hadrendbe állítást, a tesztek továbbra is folyamatban vannak.

A Stingray nemrég hajtotta végre első hadműveleti tesztrepülését a Boeing MidAmerica St. Louis repülőtéren található bázisáról. Ezzel a lépéssel igazolták a fejlesztési szakaszból a hadműveleti képességbe való sikeres átmenetet. A haditengerészet az első három gyártási sorozatból összesen legfeljebb 11 gépet kíván beszerezni.

Az MQ-25A fő rendeltetése, hogy visszaállítsa a repülőgép-hordozók önálló légi utántöltő képességét.

Ennek köszönhetően az F/A-18E/F Super Hornet vadászgépek nem kényszerülnek üzemanyag-átadó feladatok ellátására. A jövőben kizárólag a csapásmérő, kísérő és légvédelmi küldetéseikre összpontosíthatnak. A fegyvertelen drón hasznos terhelése nem harci rakományból, hanem üzemanyagból áll. A követelmények szerint mintegy 6800 kilogramm kerozint képes átadni a hordozótól 500 tengeri mérföldre (nagyjából 926 kilométerre). A gép hatékonyságának mércéje tehát nem a tűzerő, hanem az üzemanyag-átadási teljesítmény.

A gép hossza 15,5 méter, szárnyfesztávolsága kinyitott szárnyakkal közel 23 méter, a fedélzeti tároláshoz pedig 9,5 méteresre csukható össze. Meghajtásáról egyetlen Rolls-Royce AE 3007N típusú hajtómű gondoskodik. Fedélzeti rendszerei közé tartozik a hajlékony csöves-kosaras utántöltő berendezés és az autonóm repülésirányító szoftver. Emellett titkosított parancsnoki és irányítási adatkapcsolattal, valamint a hordozós műveleti környezethez elengedhetetlen szenzorkészlettel is felszerelték.

