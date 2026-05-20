Egymást érik a droncsapások: Ukrajna ott támadja Oroszországot, ahol a legjobban fáj

A teljesen vagy részlegesen leállt finomítók együttes kapacitása meghaladja az évi 83 millió tonnát. Ez nagyjából napi 238 ezer tonnának felel meg, és Oroszország teljes finomítói kapacitásának mintegy negyedét teszi ki.
Az érintett üzemek az ország benzintermelésének több mint 30 százalékát adják, míg a gázolajtermelésben a részesedésük mintegy 25 százalékos.
A csapások célpontjai között szerepel a nyugat-oroszországi Kirisi olajfinomító, a moszkvai olajfinomító, valamint a Volga menti Nyizsnyij Novgorod, továbbá Rjazany és Jaroszlavl üzemei is. Az ország egyik legnagyobb, évi 20 millió tonnás kapacitású finomítója Kirisiben található. Ez az üzem május 5. óta teljesen áll. A szintén jelentős, évi 17 millió tonna kapacitású nyizsnyij novgorodi NORSI finomítót május 20-án érte támadás.
Ukrajna az év elejéhez képest megduplázta a finomítók elleni dróntámadások számát.
Csapásokat mértek már kőolajvezetékekre és tárolólétesítményekre is. Mindez mérhető hatással van Oroszország kitermelésére, amely az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia után a világ harmadik legnagyobb kőolaj-kitermelője. A helyzet tovább terheli az orosz költségvetést, amelynek bevételei mintegy negyedrészben a kőolaj- és földgázszektorból származó adókból folynak be.
Moszkva a helyzetre reagálva áprilistól július végéig tartó tilalmat vezetett be a benzinexportra.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
