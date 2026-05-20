Elképesztő terv szivárgott ki: ő lett volna Irán új vezetője, ha sikerül megbuktatni az iszlamistákat
A New York Times értesülései szerint Izrael eredetileg azt tervezte, hogy Ali Hámenei iráni ajatollah likvidálása után az ország volt elnökét, Mahmud Ahmadinezsádot juttadják hatalomra Iránban.

A lap szerint Ahmadinezsádot be vonták a tervbe.

A volt elnök eredetileg együttműködő volt, de elvesztették vele a kapcsolatot, miután egy Teherán elleni izraeli légicsapás során megsebesült. A támadás eredeti célja az lett volna, hogy kiszabadítsák a házi őrizetből, de az akció után az egykori elnök lényegében eltűnt.

A New York Times részletes információi szerint az Irán elleni támadás első szakasza egy amerikai-izraeli légicsapás-sorozatot, valamint a kurd erők Irán elleni mozgósítását foglalta magában. A támadások az iráni vezetés kulcsfiguráit vették célba. Az elképzelés szerint a csapások és a tervezett, de végül elmaradt kurd offenzíva kellően destabilizálták volna a rezsimet. A kritikus infrastruktúra lerombolása és a fokozódó politikai nyomás végül a rendszer összeomlásához vezetett volna.

Ezt követően egy "alternatív kormány" vette volna át az irányítást.

A New York Times kiemeli, hogy Ahmadinezsád személye rendkívül szokatlan választás volt. Bár a volt elnök nyíltan szembekerült a rezsim több vezető politikusával, korábban Izrael eltörlését követelte, emellett a múltban határozottan támogatta az iráni nukleáris programot is.

