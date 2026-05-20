Elmondta Magyar Péter, szerinte mire van most a legnagyobb szüksége Ukrajnának

Mielőbbi hosszabb tűzszünet és tartós béke szükségeségét hangsúlyozta az orosz-ukrán háborúban Magyar Péter miniszterelnök szerdán Varsóban, Donald Tusk lengyel kormányfővel közös sajtótájékoztatón kérdésre válaszolva - írja az MTI.

A hírszolgáltató beszámolója szerint a két miniszterelnök tárgyalását követő sajtótájékoztatón Magyar Péter rögzítette: ebben a háborúban Ukrajna az áldozat, és minden joga megvan arra, hogy minden rendelkezésre álló eszközzel védje szuverenitását és területi integritását. Hozzátette: most mielőbbi hosszabb tűzszünetre van szükség, mert mindkét oldalon rengetegen vesztették életüket a háborúban,

ezt követően pedig olyan tartós békét kell elérni, amelyet a nemzetközi felek valóban garantálnak.

Bár az MTI nem ír róla, az ukrán Ukrinform helyi tudósítója szerint Magyar Péter explicit kritizálta az 1994-es budapesti egyezményt is.

A nemzetközi közösségnek kell ezt garantálnia - nem úgy, mint a budapesti egyezmény esetén, hanem valós garanciákra van szükség, melyek a feltételek betartatását szavatolják és biztosítják Ukrajna biztonságát és területi egységét

- mondta a magyar miniszterelnök az ukrán lap szerint.

Az Ukrinform arról is beszámol, hogy Magyar Péter azt is hangsúlyozta, hogy a háborúban több mint egymillió orosz meghalt, valamint rengetegen meghaltak ukrán oldalon is, köztük számtalan polgári személy.

Az MTI beszámolója szerint a miniszterelnök arról is beszélt, hogy nemcsak Ukrajna, hanem az ott élő magyar kisebbség miatt is mielőbb le kell zárni a háborút.

A Tisza-kormány megalakulása lehetőség, hogy egy új fejezetet nyissanak Magyarország és Ukrajna kapcsolatában

- mondta, jelezve, hogy elindultak a két ország közötti technikai egyeztetések az ukrajnai magyar kisebbség nyelvi, kulturális és egyéb jogairól. Reményét fejezte ki, hogy június elején az ukrán elnökkel személyesen is találkozhat Beregszászon.

A kárpátaljai magyar kisebbség jogainak garantálásával kapcsolatban rámutatott: ez előzetes feltétele annak, hogy az ukrán uniós csatlakozásnál az első fejezet megnyitásához Magyarország a jóváhagyását tudja adni.

