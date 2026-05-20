Ettől sokan rettegtek: dróncsapás érte az arab világ egyetlen atomerőművét, de nem onnan jött a fegyver, ahonnan gondoltuk
Az Egyesült Arab Emírségek védelmi minisztériuma kedden közölte, hogy a Barakah atomerőművet célzó drónok mindegyike Irakból érkezett. Ez arra utal, hogy a támadás mögött valószínűleg Irán által támogatott iraki síita milíciák állnak - írta meg az AP News.

A támadásért eddig egyetlen csoport sem vállalta a felelősséget. Teherán és szövetséges milíciái azonban február 28. óta többször is dróncsapásokat indítottak a Perzsa-öböl menti arab államok ellen. Az UAE közlése szerint az egyik drón az erőmű kerítésénél lévő generátort találta el. Személyi sérülés nem történt, és radioaktív szivárgást sem mértek. Az elmúlt két napban három másik drón is célba vette az országot, Szaúd-Arábia pedig bejelentette, hogy három, iraki légtérből érkező eszközt fogott el.

A 20 milliárd dollár értékű, dél-koreai segítséggel épített, és 2020-ban üzembe helyezett Barakah az arab világ egyetlen működő atomerőműve (az irakiak hasonló komplexumát még az Öböl-háborúban porig bombázták). Ez a létesítmény az Egyesült Arab Emírségek energiaigényének negyedét képes fedezni.

Donald Trump amerikai elnök kedden kijelentette, hogy hajlandó néhány napot adni Iránnak a béketárgyalásokon való előrelépésre, mielőtt az Egyesült Államok folytatná a katonai csapásokat.

Előbb "két-három napot" említett, majd "talán a jövő hét elejét" jelölte meg határidőként. Trump hétfőn elárulta, hogy "egy órára volt a döntéstől" egy újabb csapássorozat elindítását illetően, végül azonban lefújta az akciót. A szenátus kedden napirendre tűzött egy törvényjavaslatot, amely arra kötelezné az elnököt, hogy kérje a kongresszus jóváhagyását a háború folytatásához.

A tárgyalások egyik fő akadálya a Hormuzi-szoros kérdése. Washington ragaszkodik ahhoz, hogy Irán nyissa meg újra ezt a létfontosságú vízi útvonalat a kereskedelmi hajózás előtt. Az amerikai hadsereg Központi Parancsnokságának (CENTCOM) közlése szerint az április közepén bevezetett tengeri blokád eddig 89 kereskedelmi hajót tartóztatott fel. A Lloyd's List Intelligence adatai alapján a szoroson áthaladó forgalom a május 11-i héten 54 hajóra nőtt. Ez a megelőző hét 25 hajójának több mint a duplája, de még mindig elenyésző a háború előtti, napi 130 feletti hajóforgalomhoz képest. A forgalom egy részét kínai tulajdonú hajók tették ki, miután Teherán számukra engedélyezte az áthaladást.

A másik kulcskérdés Irán nukleáris programja. Trump követelése szerint a dúsított uránt el kell szállítani Iránból, és meg kell akadályozni az atomfegyverek kifejlesztését. JD Vance alelnök kedden a Fehér Házban arról beszélt, hogy ha Irán nukleáris ambícióit nem állítják meg, az dominóeffektust indíthat el, és más országok is atomfegyverek beszerzésére törekednének.

Címlapkép forrása: Wikiemirati via Wikimedia Commons

Amazon-értékesítés Európában

