Euronews: Magyar Péter meglépi azt az oroszok ellen, amit Orbán Viktor mindenáron el akart kerülni
Euronews: Magyar Péter meglépi azt az oroszok ellen, amit Orbán Viktor mindenáron el akart kerülni

Újabb oroszellenes szankciókat tárgyal a héten az Európai Unió – a Tisza-kormány jelezte, hogy kész támogatni az Orbán-kormány által korábban védett személyek, elsősorban Kirill pátriárka elleni szankciókat is – tudta meg a Euronews.

A lap azt írja: Magyar Péter vezette új kormány jelezte, hogy kész hozzájárulni ahhoz, hogy

az Európai Unió szankciókkal büntesse meg Kirill pátriárkát, az orosz ortodox egyház fejét, illetve másokat is, akiket eddig Orbán Viktor volt miniszterelnök védett.

A Euronews szerint ilyen személy lehet a vallási vezető mellett még Mihail Degtyarjov sportminiszter és Vjacseszlav Kantor orosz oligarcha is.

A lap utal rá: még nem kőbe vésett dolog, hogy ezek a személyek mind szankcionálva lesznek, megakadályozhatja még a folyamatot Robert Fico szlovák miniszterelnök is, aki nem volt hivatalban, amikor 2023-ban utoljára napirenden volt az érintettek megbüntetése.

Az EU a célszemélyek mellett várhatóan az orosz olajexportot végző „árnyékflotta” egyes hajóit is célba veszi majd büntetőintézkedésekkel.

Kirill pátriárkát azért akarja szankcionálni az Európai Unió, mert az orosz egyházfő nyíltan támogatja az Ukrajna elleni inváziót és híveit is ennek támogatására ösztönzi. Orbán Viktor eddig vallásszabadságra hivatkozva nem volt hajlandó támogatni a pátriárka megbüntetését.

