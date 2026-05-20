Hatalmas a mozgolódás: Amerika olyat lépett, amivel azonnal megduplázta egyik legfőbb szövetségese erejét

Az amerikai légierő KC-46A Pegasus és KC-135R Stratotanker típusú gépeinek zömét a Ben-Gurion repülőtéren és a Ramon légibázison állomásoztatják. Az első gépek február 26. és 28. között érkeztek. Ekkor legalább kilenc KC-46A és öt KC-135R települt Izraelbe. A márciusi hadműveleti csúcsidőszakban a Ben-Gurion repülőtéren állomásozó tankerek száma már meghaladta a harmincat. Az izraeli légikikötő ezzel félig állandó légi utántöltő csomóponttá alakult át.

A telepítés gyakorlatilag megduplázta az izraeli légierő számára elérhető légi utántöltő kapacitást. Izrael jelenleg mindössze hét darab, polgári Boeing 707-es gépből átalakított KC-707 Re'em tankerrel rendelkezik. Ezek korszerűtlensége régóta korlátozza a hosszú hatótávolságú bevetések végrehajtását.

A legintenzívebb hadműveletek idején a tankerflotta több mint 2,5 millió kilogramm üzemanyagot adott át légi utántöltés során az izraeli F-15I, F-16I és F-35I kötelékeknek.

Ez lehetővé tette a mélyen a hátországban található iráni célpontok elleni támadásokat, a hosszabb célterület feletti várakozást, valamint az ismételt rárepülések végrehajtását. Mindezt az iráni rakéta- és drónfenyegetés állandó jelenléte mellett sikerült kivitelezni.

Az amerikaiak az április 8-i tűzszünet után sem vonták ki a gépeket. Ez egyértelműen jelzi, hogy Washington a tankerinfrastruktúrát a hadműveletek esetleges újraindításához szükséges előretolt képességként kezeli.

