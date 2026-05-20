  • Megjelenítés
Hatalmas a mozgolódás: Amerika olyat lépett, amivel azonnal megduplázta egyik legfőbb szövetségese erejét
Globál

Hatalmas a mozgolódás: Amerika olyat lépett, amivel azonnal megduplázta egyik legfőbb szövetségese erejét

Portfolio
Az Egyesült Államok legalább 2027 végéig fenntartja a nagyszámú légi utántöltő repülőgépből álló előretolt kontingensét Izraelben – derült ki az izraeli Channel 12 május 18-i tudósításából. A washingtoni döntés arra utal, hogy az amerikaiak készek megőrizni az Irán elleni csapásmérő képességüket, illetve szükség esetén folyamatos regionális légi járőrözést biztosítani - számolt be az Army Recognition.

Az amerikai légierő KC-46A Pegasus és KC-135R Stratotanker típusú gépeinek zömét a Ben-Gurion repülőtéren és a Ramon légibázison állomásoztatják. Az első gépek február 26. és 28. között érkeztek. Ekkor legalább kilenc KC-46A és öt KC-135R települt Izraelbe. A márciusi hadműveleti csúcsidőszakban a Ben-Gurion repülőtéren állomásozó tankerek száma már meghaladta a harmincat. Az izraeli légikikötő ezzel félig állandó légi utántöltő csomóponttá alakult át.

A telepítés gyakorlatilag megduplázta az izraeli légierő számára elérhető légi utántöltő kapacitást. Izrael jelenleg mindössze hét darab, polgári Boeing 707-es gépből átalakított KC-707 Re'em tankerrel rendelkezik. Ezek korszerűtlensége régóta korlátozza a hosszú hatótávolságú bevetések végrehajtását.

A legintenzívebb hadműveletek idején a tankerflotta több mint 2,5 millió kilogramm üzemanyagot adott át légi utántöltés során az izraeli F-15I, F-16I és F-35I kötelékeknek.

Ez lehetővé tette a mélyen a hátországban található iráni célpontok elleni támadásokat, a hosszabb célterület feletti várakozást, valamint az ismételt rárepülések végrehajtását. Mindezt az iráni rakéta- és drónfenyegetés állandó jelenléte mellett sikerült kivitelezni.

Még több Globál

Bárki nyeri az ádáz háborút, egy hatalmas katonai hatalom húzza a legrövidebbet - Mutatjuk a legrosszabb forgatókönyvet

Aktiválták a NATO légvédelmét, fordulat a magyar-ukrán viszonyban - Híreink az ukrán frontról szerdán

Euronews: Magyar Péter meglépi azt az oroszok ellen, amit Orbán Viktor mindenáron el akart kerülni

Az amerikaiak az április 8-i tűzszünet után sem vonták ki a gépeket. Ez egyértelműen jelzi, hogy Washington a tankerinfrastruktúrát a hadműveletek esetleges újraindításához szükséges előretolt képességként kezeli.

Kapcsolódó cikkünk

Léptek az amerikaiak: sci-fibe illő csúcsfegyver került a hadihajókra, amiből sosem fogy ki a lőszer

Meglépte Oroszország: rohamtempóban készült el a legújabb lopakodó vadászbombázó

Ettől sokan rettegtek: dróncsapás érte az arab világ egyetlen atomerőművét, de nem onnan jött a fegyver, ahonnan gondoltuk

Címlapkép forrása: Wikimedia Commons

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

AgroFuture 2026

AgroFuture 2026

2026. május 20.

The Science of Football

2026. május 26.

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Díjmentes online előadás

Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások

Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo

Ez is érdekelhet
Eddig erre szórta a pénzt a magyar állam - Megvan, hol találhat magának a Tisza-kormány mozgásteret
Tisza-kormány: új nemzetközi szövetségest szerzett Magyar Péter, fontos bejelentések érkeznek
Váratlanul előkerült az iszlamista rezsim legfőbb vezetője: ilyen üzenetet aligha vártak volna tőle
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility