Hatalmas aknamezőt telepít Ukrajna: gőzerővel készülnek az oroszok szövetségesének fenyegetésére

Ukrajna tovább erősíti védelmi képességeit a fehérorosz határon a szomszédos országból érkező potenciális fenyegetések miatt - közölte Andrij Demcsenko, az ukrán határőrszolgálat szóvivője szerdai kijevi sajtótájékoztatóján.

"Erre az irányra kiemelt figyelmet fordítunk, tekintettel arra, hogy Minszk támogatja a terrorista államnak nevezett Oroszországot, amely háborút indított ellenünk. Ezért tovább növeljük védelmi képességeinket közvetlenül a határvonal mentén, műszaki szempontból megerősítve területünk minden egyes darabját. Ezek a munkálatok a teljes határszakaszon folynak, ami több mint ezer kilométer Volinytól a csernyihivi területig. Ide tartozik a védelmi erődítések bővítése, valamint az akna- és robbanóakadályok telepítése, illetve megerősítése is" - fejtette ki a szóvivő.

Hangsúlyozta, hogy jelenleg ugyan nincs jelentős fenyegetés Fehéroroszország felől, de Moszkva igyekszik rávenni Minszket az aktívabb részvételre az Ukrajna elleni háborúban.

Jelenleg közvetlenül a határunk közelében nem észlelünk haditechnikai eszközök vagy katonai állomány mozgását. Ugyanakkor természetesen látjuk azt a nyomást, amelyet Oroszország gyakorol Fehéroroszországra annak érdekében, hogy nagyobb mértékben bevonja a hazánk elleni háborúba

- mutatott rá Demcsenko.

Az Ukrinform hírügynökség emlékeztetett arra, hogy a héten Fehéroroszországban az orosz hadsereg közös hadgyakorlatot kezdett, amelyen nukleáris erők felkészítését és bevetését gyakorolják.

