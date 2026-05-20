Kemény üzenetet kapott a Mol: ha nem egyeznek meg, Szerbia lecsaphat a NIS-re
MTI
Amennyiben nem sikerül megállapodni a Mollal a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) orosz tulajdonrészének átvételéről, Szerbia is ajánlatot tehet a részesedés megvásárlására - közölte Zorana Mihajlovic volt energiaügyi miniszter kedden.

Zorana Mihajlovic volt energiaügyi miniszter szerint

ha a Mollal nem sikerül megállapodni a NIS orosz tulajdonrészének átvételéről, akkor ajánlatot tehet a részesedés megvásárlására Szerbia.

A politikus a Tanjug szerb hírügynökségnek nyilatkozott, meglátásait pedig az egész szerb sajtó átvette. A vajdasági közszolgálati televízió (RTV) internetes oldalának beszámolója szerint Mihajlovic kiemelte, Belgrád számára alapvető feltétel a pancsovai kőolajfinomító teljes kapacitású működésének megőrzése. "Ettől a feltételtől nem szabad eltérni" - jelentette ki, aláhúzva: a finomító működése kulcsfontosságú az ország üzemanyag-ellátása, a kőolaj-feldolgozás és a gazdasági stabilitás szempontjából. Hozzátette: Szerbia már a kezdetektől jelezte, hogy kész megvásárolni az orosz tulajdonrészt a NIS-ben.

A politikus szerint a jelenlegi helyzet nem Szerbia döntéseinek következménye, hanem az orosz-amerikai geopolitikai viszonyok eredménye. Hozzátette ugyanakkor, hogy az országnak minden körülmények között biztosítania kell a kőolaj-feldolgozást és az üzemanyag-ellátást.

A volt miniszter arra is kitért, hogy az Amerikai Egyesült Államok pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatala (OFAC) várhatóan meghosszabbítja a tárgyalásokra vonatkozó engedélyt, amely május 22-én jár le. Zorana Mihajlovic szerint a tárgyalások során Szerbiának ragaszkodnia kell ahhoz is, hogy növelje tulajdonrészét a NIS-ben, mert ez lehetővé tenné az állam számára, hogy nagyobb befolyást gyakoroljon a vállalat stratégiai döntéseire.

A tárgyalások során többször is felmerült a pancsovai finomító jövője, Dubravka Djedovic Handanovic energiaügyi miniszter is beszélt arról korábban, hogy Szerbia számára ez a legfontosabb nyitott kérdés, mivel a finomító működése közvetlenül érinti az ellátásbiztonságot és a hazai piac lefedettségét.

Az energetikai tárca vezetője a múlt pénteken azt közölte, hogy a nap végéig megteszi végleges javaslatát a Molnak, a magyar vállalat igazgatósága pedig hétfőn dönthet róla, ám ez nem történt meg.

