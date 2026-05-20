Kijöttek a számok: Amerika valójában nagyon durva veszteségeket szenvedett az iráni háború során
Az Egyesült Államok legalább 42 katonai repülőgépet elvesztett az Irán elleni Epic Fury hadművelet során – olvasható egy nyilvánossá vált amerikai kongresszusi jelentésben.

Az amerikai törvényhozók által készített jelentés nyilvánosan elérhető források, bejelentések alapján dolgozik – közlik azt is, hogy

a valós veszteség ettől eltérő (valószínűleg nagyobb) lehet, a Pentagon azonban nem publikál hivatalos számokat.

A jelentés nyilvánosan taglalja, hogy pontosan milyen repülőgépek, milyen körülmények közt vesztek el az Irán elleni műveletek során:

  • 4 darab F-15E Strike Eagle vadászgép lezuhant, három baráti tűz miatt,
  • egy F-35A Lightning II vadászbombázó súlyos károkat szenvedett az iráni légvédelem tevékenysége miatt,
  • egy A-10 Thunderbolt II-es csatarepülőgépet lelőtt az iráni légvédelem,
  • hét KC-135 Stratotanker üzemanyag-utántöltő gépet vesztett Amerika, nagyrészt a szaúdi Prince Sultan légibázis elleni támadás miatt,
  • ugyanebben az incidensben súlyos károkat szenvedett egy E-3 Sentry légtérfigyelő repülőgép,
  • elveszett két MC-130J Commando II helikopter egy iráni mentőakció során,
  • ebben az akcióban megsemmisült egy H-60W Jolly Green II szállítóhelikopter is,
  • lezuhant különböző okokból 24 darab MQ-9 Reaper katonai drón,
  • és egy MQ-4C Triton felderítő drón is.

A jelentésben személyi veszteségekről és az elhasznált katonai eszközök és logisztikai elemek (pl. lőszer, üzemanyag, élelmiszer) nem látható említés.

Címlapkép forrása: Christopher Evans/MediaNews Group/Boston Herald via Getty Images

