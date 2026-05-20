Kijöttek a számok: Amerika valójában nagyon durva veszteségeket szenvedett az iráni háború során

Az amerikai törvényhozók által készített jelentés nyilvánosan elérhető források, bejelentések alapján dolgozik – közlik azt is, hogy

a valós veszteség ettől eltérő (valószínűleg nagyobb) lehet, a Pentagon azonban nem publikál hivatalos számokat.

A jelentés nyilvánosan taglalja, hogy pontosan milyen repülőgépek, milyen körülmények közt vesztek el az Irán elleni műveletek során:

4 darab F-15E Strike Eagle vadászgép lezuhant, három baráti tűz miatt,

súlyos károkat szenvedett az iráni légvédelem tevékenysége miatt, egy A-10 Thunderbolt II -es csatarepülőgépet lelőtt az iráni légvédelem,

is, lezuhant különböző okokból 24 darab MQ-9 Reaper katonai drón,

és egy MQ-4C Triton felderítő drón is.

A jelentésben személyi veszteségekről és az elhasznált katonai eszközök és logisztikai elemek (pl. lőszer, üzemanyag, élelmiszer) nem látható említés.

Címlapkép forrása: Christopher Evans/MediaNews Group/Boston Herald via Getty Images