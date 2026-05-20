Korlátozná a szenátus Trump jogkörét, mielőtt megint megindulnak a bombázók Irán felé - Reagált az elnök

Trump nyilatkozata azután hangzott el, hogy a szenátus zöld utat adott egy új törvényjavaslatnak.

Ez a jogszabály korlátozná az elnök jogkörét abban, hogy a kongresszus jóváhagyása nélkül rendeljen el katonai csapásokat Irán ellen.

Az elnök az elmúlt napokban hol nyitottságot mutatott a tárgyalásokra, hol pedig arra figyelmeztetett, hogy az Egyesült Államok "újabb nagy csapást" mérhet Iránra, amennyiben a diplomáciai erőfeszítések kudarcot vallanak.

