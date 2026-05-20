Leáldozott a hagyományos szoftverek kora: átírja az AI a játékszabályokat a munkahelyeken

Az SAP éves Sapphire konferenciáján a német szotfveróriás vezérigazgatója, Christian Klein bejelentette, hogy a vállalat a jövőben "üzleti AI-vállalatként" pozícionálja magát, ezzel minden eddiginél erősebb elköteleződést téve az évek óta egyre dominánsabbá váló technológiai trend mellett. Orlandóban a cég Autonóm Vállalat néven mutatta be új koncepcióját, amelyben az AI-ügynökök valós vállalati adatokra és meglévő üzleti folyamatokra támaszkodva dolgoznak az SAP ökoszisztémáján belül. A floridai rendezvényen, amelyen a Portfolio a helyszínen is részt vett, az egyik legjelentősebb újdonság a frissen bemutatott Joule Work platform volt, amely a felhasználó által természetes nyelven megfogalmazott kérésekre teljes alkalmazásfelületeket generál valós időben, alapjaiban változtatva meg a vállalati szoftverek használatának logikáját.

Mindent letaroltak a kódoló ügynökök idén – Mit lép erre az SAP?

A szoftvereket szolgáltatásként árusító vállalatok (software as a service, SaaS) esetében 2026-ban már nem egyszerűen az a kérdés, hogyan tudják kihasználni az AI-modellek adta lehetőségeket. A vállalati szoftverek világában az elmúlt hónapokban a legfontosabb téma, hogy az autonóm kódolásra képes AI-eszközök elterjedése mellett - amellyel akár már kódolási képességek nélkül is létrehozhatunk szoftvereket - vajon hogyan tudnak majd versenyképesek maradni a professzionális vállalati szoftvereket fejlesztő cégek.

Az elmúlt hónapokban rengeteget tárgyalta a technológiai sajtó az autonóm kódoló ügynökök jelentőségét (különösen a Claude Code decemberi debütálását követően). Mivel ezekkel mára már bárki képes lehet, programozási tudás nélkül - természetes nyelven kommunikálva a modellel - működő szoftvereket létrehozni, a „vibe coding” korában a felhasználók kezébe került a lehetőség, hogy saját elképzelésüknek, vagy akár munkafolyamataiknak megfelelő alkalmazásfelületeket készítsenek.

A kódoló ügynökök nagy riadalmat, és eladási hullámot indítottak el a tőzsdéken lévén, hogy a SaaS cégek éppen azzal foglalkoznak, hogy az ügyfeleik számára megoldást nyújtsanak a vállalati IT folyamataikra.

Kézenfekvő tehát, hogy az idei évben a techcégeknek, köztük a vállalati szoftverek terén világszerte vezető pozíciót betöltő SAP-nak is, válaszolniuk kell a jelenségre.

Az SAP meghívására a Portfolionak lehetősége nyílt részt venni a vállalat évente megrendezett Sapphire konferenciáján a floridai Orlandóban, ahol

a szoftvervállalat bemutatta, mivel készül a vállalati szoftverek új korszakára az ügynökök előretörése által keltett nagy hullámok közepette.

„Vajon a jövőben is szoftvervállalat lesz az SAP?”

Christian Klein, az SAP vezérigazgatója a fenti kérdéssel nyitotta meg a 2026-os Sapphire keynote előadását. A bemutató záróakkordjaként a vezető, a rengeteg - szinte kizárólag az AI-jal kapcsolatos - bejelentést követően válaszolt is az égető kérdésre:

a jövőben az SAP „üzleti AI” vállalatként kívánja pozícionálni magát.

Christian Klein, az SAP vezérigazgatója a Sapphire 2026 konferencián, Orlandóban. Kép forrása: SAP SE

Klein a konferencián azt is kiemelte, hogy az ügyfeleik „üzletileg kritikus folyamatai esetében a majdnem jó egyszerűen nem elég jó”. A keynote után tartott sajtótájékoztatóján a CEO, újságírói kérdésekre válaszolva elmondta, hogy a vállalatok nem engedhetik meg maguknak, hogy kizárólag az AI-ügynökökre támaszkodjanak a munkahelyi folyamatok esetén, ugyanis azok a mély kontextus híján gyakran futhatnak hibára.

Ugyan az SAP saját szoftveres ökoszisztémájában is harmadik fél által (többek között a Google, OpenAI és Anthropic) fejlesztett nagy-nyelvi modellek dolgoznak, a vállalat a 2026-os konferencián hangsúlyozta, hogy az SAP AI-rendszerét használó vállalatok számára, a legnagyobb előny, hogy ezek

a modellek és ügynökök az ügyfelek valós céges adatait, valamint már létező üzleti folyamatait alapul véve működnek.

Ilyen szintű integrációt pedig a pusztán AI-fejlesztő szolgáltatók jelenleg nem tesznek lehetővé.

Az Autonóm Vállalatoké a jövő

A floridai esemény legnagyobb bejelentése az SAP által Autonóm Vállalat (Autonomous Enterprise) néven említett koncepció, amellyel a cég ígérete szerint új keretet kap az AI vezérelt munkavégzés, három fő pillérre támaszkodva. Az SAP azt ígéri, hogy az autonóm vállalati keretben az ügyfelek képesek lesznek, AI-ügynököket létrehozni, az általuk választott fejlesztői AI környezetben (pl.: Claude Code, Cursor).

Ezzel kapcsolatban a konferencián videóüzenetben szólalt meg Daniela Amodei, az Anthropic társalapítója, aki bejelentette, hogy az SAP tovább mélyíti az Anthropic-kal való együttműködését. Az AI-fejlesztő vállalat Claude modelljei az ígéret szerint a jövőben kulcsszerepet játszanak majd a Joule ügynökök működésében, többek között a HR, a beszerzés és az ellátási lánc területén. A két vállalat együttműködésének célja, hogy a Claude fejlett érvelési képességei az SAP-rendszerek által biztosított üzleti kontextusra és governance-keretrendszerre támaszkodnak majd.

A Joule Studio névre keresztelt - 2026 nyarára ígért - felületen a vállalatok, természetes nyelven fogalmazhatják meg a kérésüket egy chatbot felületen. Az így létrehozott saját agentek a megadott instrukciókat követve az SAP saját környezetében tudnak majd dolgozni, valós feladatokon.

Philipp Herzig, az SAP technológiai igazgatója a SAP Sapphire 2026 Orlandóban. Kép forrása: SAP SE

A második kulcsfontosságú pont az SAP környezetében már eleve adott vállalati adatok elérhetősége. Lévén, hogy az ügynököket az SAP-saját szoftveres ökoszisztémáján keresztül érhetik el a felhasználók, az AI valós vállalati adatokhoz, valamint munkafolyamatokhoz is hozzáfér, ezáltal a működés során, jóval mélyebb kontextusban képesek dolgozni, mint a külsős LLM-modellek.

Az autonóm vállalat harmadik pillére a cég szerint, hogy bár a modelleket a felhasználók saját igényeik szerint alakíthatják, azok az SAP saját környezetében futtathatók, ezzel leegyszerűsítve azok alkalmazását.

Az autonóm ügynökök vállalati környezetben való biztonságos futtatása érdekében az SAP az NVIDIA-val is szorosabb együttműködést jelentett be. Az NVIDIA OpenShell technológiája szolgál majd a Joule Studio megbízható futtatási környezeteként. Az SAP szerint ez a réteg biztosítja, hogy az ügyfelek által létrehozott ügynökök az érzékeny vállalati adatok közelében is auditálható, ellenőrzött módon működjenek.

Az SAP az iránt is elköteleződött, hogy segíti majd ügyfeleit az AI bevezetésében. Orlandóban egy 100 millió eurós partner-alapot jelentettek be, amellyel felgyorsítanák az adaptációt a vállalatok körében. Ez fontos tényezőnek tűnik az SAP részéről, ugyanis az évek óta priorizált AI terület ellenére, a német nyelvű országok SAP felhasználói szövetsége, a DSAG idei felmérése szerint a megkérdezett vállalatok 43 százaléka vezette már be az AI-t a működésébe, azonban közülük mindössze 3 százalék használja az SAP Business AI eszközeit.

Ráerősít az adatkezelésre az SAP

Ahogy azt Philipp Herzig, az SAP technológiai vezetője a konferencián elmondta, az adatok terén való mélyebb integrációra a közelmúltban három fontos akvizícióval is igyekeztek ráerősíteni. Az új AI ökoszisztémában

a Reltio az AI-modellek számára elérhető mesteradatokat teszi elérhetővé,

a Dremio, felvásárlásával egy új, modern adatbázis architektúra, az Iceberg is elérhetővé válik az adatok megfelelő kezelésére,

míg a német mesterséges intelligencia fejlesztő, a Prior Labs felvásárlásával új, akár nem SAP adatok kezelésére képes AI-modellek állnak majd az ügyfelek rendelkezésére.

Ugyan a német szoftveróriás SAP, más vállalatokkal ellentétben, nem kezdett eddig saját nagy-nyelvi modell fejlesztésébe, már eddig is elérhető volt a kifejezetten adatkezelésre, valamint valós adatok alapján végzett predikciók készítésére használható modelljük, az RPT-1.

Ez a modell az LLM modellektől eltérően strukturális, táblázatos adatokkal képes dolgozni, az orlandói rendezvényen pedig bemutatták a következő, 1.5-ös verzióját is. A keynote utáni sajtótájékoztatón Herzig elmondta, hogy az RPT legnagyobb erőssége, hogy - lévén számszerű, táblázatos adatokkal dolgozik - iparágtól függetlenül alkalmazható és nagyban meg tudja könnyíteni az adatokkal való munkát. Christian Klein szerint ezzel olyan vállalatok is képesek lesznek nagy mennyiségű adattal komplex feladatokat elvégezni, ahol nem áll rendelkezésre egy teljes adattudós csapat.

Balról: Muhammad Alam, az SAP termék- és fejlesztési területéért felelős igazgatósági tagja; Christian Klein, az SAP vezérigazgatója; Monika Schaller, az SAP kommunikációs vezetője; Sebastian Steinhaeuser, az SAP operatív vezetője és igazgatósági tagja; valamint Philipp Herzig, az SAP technológiai vezetője a keynote utáni sajtótájékoztatón Orlandóban. Kép forrása: SAP SE

Teljesen átalakulhat, ahogy eddig kezeltük az üzleti szoftvereket

Felmerülhet a kérdés, hogyha más vállalatokhoz hasonlóan az SAP-nál korábban már integrálásra kerültek is AI-modellek, sőt, az ügynökalapú működés már tavaly is terítéken volt, akkor az új, autonóm vállalati korszak milyen újdonságokat hoz ebben?

A Sapphire konferencia rengeteg, termékspecifikus bejelentése mellett az egyik legizgalmasabb kérdés az volt, hogy

az AI az új alkalmazási területek bővülése mellett, a már meglévő szoftverek működését is átformálhatja.



Muhammad Alam, az SAP termék- és fejlesztési területéért felelős igazgatósági tagja a konferencián bejelentette, hogy a Joule Work platformmal a felhasználók egy chatfelületen, egyszerűen emberi nyelven fogalmazhatnak meg különféle üzleti feladatokkal kapcsolatos kéréseket. A szoftver ezt követően, a megfelelő SAP AI-asszisztenseket hívja segítségül a feladat megoldásához, amelyek koordinálva dolgoznak együtt a háttérben a megoldáson.

Muhammad Alam, az SAP termék- és fejlesztési területéért felelős igazgatósági tagja az Orlandói konferencián. Kép forrása: SAP SE

A végeredmény ebben az esetben nem egy egyszerű AI ügynök lesz:

a feladat megoldására egy teljes alkalmazásfelület generálódik, az adott feladatnak megfelelően, amelyet utána a felhasználó egyszerűen módosíthat is.

Az orlandói konferencián egy demo keretében közelebbről is szemügyre vehettük a Joule Work működését, ahol a platform egyik termékmenedzsere kiemelte, hogy az interfész megalkotása mellett, a platform korábbi üzleti döntéseket is figyelembe véve képes az adott feladatra nézve megfelelő megoldási javaslatokat kidolgozni, majd a felhasználó jóváhagyásával azokat végrehajtani.

Ez az SAP által „generatív UI-nak” nevezett megoldás egy teljesen újfajta logikát jelent a vállalati szoftverek világában. A bevett működés a kódoló ügynökök érkezése előtt a vállalati szoftverek esetében egyértelmű volt: a felhasználók kiválasztották az adott feladatukhoz megfelelő alkalmazást, vagy alkalmazásokat, majd ott a már rendelkezésre álló, leprogramozott felületet vezérelve végezték a munkájukat. A Joule Work ezzel szemben nem egyszerűen a feladatot automatizálja, hanem az alkalmazásfelületeket is valós időben, az adott helyzetre optimalizált módon alkotja meg.

A Portfolio-nak adott interjújában Richard Grandpierre, az SAP Business AI termékvezetője elmondta, hogy az SAP szoftvereinek esetében az előre programozott felület korábban egyfajta „merev” dizájnt eredményezett.

Természetesen, a felhasználó beszélhet a cége IT részlegével, de a módosítás időbe telik

- magyarázta a vezető. Az új, generatív dizájnnak köszönhetően az SAP alkalmazások felhasználói felülete a jövőben már sokkal inkább feladatra szabott lesz, anélkül, hogy az azok mögött rejtőző kódba kellene belenyúlni.

Könnyű lenne azt feltételezni ezek alapján, hogy a szoftverek jövője egyértelműen a chatbot alapú felület és a természetes nyelven megfogalmazott interakció lesz. Hiszen ennél jobban már nehezen lehetne egy szoftvert egyszerűen személyreszabhatóvá tenni. Richard Grandpierre szerint a felhasználói szándék pontos megfogalmazásának a legjobb módját jelenti a chatbotok esetén is alkalmazott természetes nyelven alapuló működés.

Azonban olyan esetek is előfordulnak, amelyekben a hagyományos szoftveres felületek használata indokolt, mint például a táblázatos adatokkal való munka vagy egyes másolási feladatok. Épp ezért szerinte a jövő nem kizárólag a chates működésben rejlik:

a felhasználó természetes nyelven adja meg az irányt, a dinamikusan generált felületen pedig elvégzi azt a munkát, amelyet nem hagy az ügynökre.

Grandpierre szerint az autonóm vállalat koncepciójában az egyre automatizálódó jövőben is szükség lesz emberi beavatkozásra.

Az Orlandóban bejelentett 200 új, üzleti folyamatokban alkalmazható ügynök bevezetésével a vállalat egyértelmű jelzést küld arról, milyennek képzeli az SAP-szoftverek jövőjét. Grandpierre úgy fogalmazott, hogy a modellek a munka azon monoton részeit veszik át a felhasználóktól, amelyeket eddig is végeztek - az űrlapok kitöltését, az adatok átmásolását, a rutinszerű könyvelési tételek létrehozását. A változás abban áll, hogy

a felhasználó ezentúl nem a feladat végrehajtója, hanem a folyamat felügyelője lesz, melyek során az ellenőrzés és döntés minden esetben megvan.

Az „üzleti AI-vállalat" pozíció, amelyet Klein a keynote nyitásán megfogalmazott, tehát így nyer értelmet: a klasszikus értelemben vett vállalati szoftver korából az SAP átlépne, abba a korszakba, amelyben a szoftver maga is alkalmazkodik a feladathoz.

Címlapkép forrása: SAP SE