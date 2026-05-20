Léptek az amerikaiak: sci-fibe illő csúcsfegyver került a hadihajókra, amiből sosem fogy ki a lőszer

A 2026. május 12-én bejelentett mérföldkövet a kaliforniai Point Mugu-i támaszponton, az Irányított Energiájú Rendszerek Integrációs Laboratóriumában (DESIL) érték el. A kiképzési programot a Naval Surface Warfare Center Port Hueneme Division irányítja. Ez a részleg egyúttal az ODIN hivatalos kiképzési hatóságává is vált. A tanterv a 2026. február 4-én bevezetett új beosztási kódra, a lézerfegyverrendszer-kezelői minősítésre épül.

Az ODIN (Optical Dazzling Interdictor, Navy) egy kis teljesítményű infravörös lézeren alapuló fegyverrendszer. Kialakításának köszönhetően úgynevezett "soft kill", azaz nem kinetikus megsemmisítésre tervezték.

Fizikai rombolás helyett optikai energiát koncentrál a drónok elektrooptikai és infravörös érzékelőire. Ezzel megzavarja autonóm navigációjukat, célzórendszerüket és adatgyűjtő képességüket.

A rendszer elsődleges feladata a pilóta nélküli légi járművek (UAV) és a felderítő eszközök elleni védelem.

A rendszer fő előnye, hogy a hajó elektromos hálózatáról táplálkozik, így gyakorlatilag végtelen "lőszerkészlettel" rendelkezik. Ez hatalmas előny a hagyományos légvédelmi rakétákkal szemben, amelyek darabonként is egy drón árának sokszorosába kerülnek. Az ODIN az elektronikai hadviselési eszközökkel, a pontvédelmi fegyverrendszerekkel (CIWS), valamint a légvédelmi rakétákkal együtt a többrétegű hajóvédelem részeként működik.

Az ODIN 2020-ban állt szolgálatba, és jelenleg hét Arleigh Burke osztályú rakétás rombolón működik. Egy nyolcadik egység a Point Mugu-i bázison tesztelési és kiképzési célokat szolgál. Bár a rendszer formálisan továbbra sem része a haditengerészet hivatalos beszerzési programjának, és nem rendelkezik stabil, programszintű finanszírozással, a flotta mégis aktívan fejleszti a hozzá kapcsolódó infrastruktúrát. A kezelői minősítések, a karbantartási eljárások és az üzemeltetési háttér folyamatos bővítése arra utal, hogy az ODIN a gyorsított prototípus-fejlesztési fázisból a tartós hadműveleti alkalmazás felé halad.

