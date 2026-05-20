Már a republikánusok is lázadoznak Trump ellen - Lehet, hogy végül Amerika fúrja meg Trump háborúját?

A felsőház kedden 50-47 arányban fogadta el az eljárási indítványt, miután

néhány republikánus szenátor a demokratákhoz csatlakozott.

Chuck Schumer, a demokraták kisebbségi vezetője a szavazás előtt úgy fogalmazott:

Ez az elnök olyan, mint egy kisgyerek, aki töltött fegyverrel játszik."

A szavazás azoknak a törvényhozóknak is győzelmet jelentett, akik szerint az alkotmány értelmében a háborúindítás joga a kongresszust illeti meg, nem pedig az elnököt.

A határozat előtt azonban még hosszú út áll.

A republikánus többségű képviselőháznak is el kellene fogadnia a javaslatot, majd mindkét kamarának kétharmados többséggel kellene felülbírálnia Trump várható vétóját.

Ráadásul három, kedden távol maradó republikánus szenátor szavazata is elegendő lenne a határozat megbuktatásához.

A republikánusok idén már hét hasonló kezdeményezést blokkoltak a szenátusban, és három háborús hatásköri határozatot szavaztak le szoros eredménnyel a képviselőházban.

A mostani szavazás mégis azt jelzi: az elnökre egyre nagyobb nyomás nehezedik és saját pártján belül is egyre kritikusabban viszonyulnak az Irán elleni háborúhoz.

Az Egyesült Államok és Izrael által február végén Irán ellen indított háború súlyos zavarokat okoz a globális energiapiacon, emellett belföldön is növeli a megélhetési költségeket. Ráadásul nagyon úgy fest, hogy az elnök egyértelmű lezárási stratégia nélkül sodorta az országot egy elhúzódó konfliktusba.

