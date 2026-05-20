Meg vannak számlálva a kommunista Kuba órái? – Trump célkeresztjébe került a még élő Castro fivér

A 94 éves Castro elleni vádemelés egy 1996-os incidensen alapul. Ennek során kubai vadászgépek lelőttek két, emigránsok által üzemeltetett kisrepülőgépet a Florida-szoros térségében. A gépeket a Brothers to the Rescue nevű, miami székhelyű szervezet pilótái vezették. A támadásban a fedélzeten tartózkodó mind a négy személy életét vesztette.
A fiatalabb Castro akkoriban Kuba védelmi minisztereként szolgált. A miami szövetségi ügyészség szerdán megemlékezést tart az áldozatok tiszteletére, amelyen az amerikai igazságügyi minisztérium is bejelentést tesz.
Kuba azzal érvelt, hogy a repülőgépek lelövése jogos válasz volt a légterük megsértésére. A szigetország vezetője, Fidel Castro annak idején azt állította, hogy a hadsereg egy érvényben lévő általános parancs alapján cselekedett, és Raúl Castro nem adott konkrét utasítást a támadásra. A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) utóbb megállapította, hogy az incidens valójában nemzetközi vizek felett történt. Az amerikai igazságügyi minisztérium 2003-ban három kubai katonatisztet már megvádolt az ügyben, de a kiadatásukra soha nem került sor.
Nem példa nélküli, hogy az Egyesült Államok büntetőeljárást indít egy külföldi politikai ellenfelével szemben. A Trump-kormányzat korábban kábítószer-kereskedelem miatt emelt vádat Nicolás Maduro volt venezuelai elnök, Havanna szoros szövetségese ellen. Erre a vádemelésre hivatkozva az amerikai hadsereg január 3-án rajtaütést hajtott végre Caracasban. Az akció során Madurót elfogták, majd New Yorkba szállították, hogy bíróság elé állítsák. A volt elnök ártatlannak vallotta magát.
Washington gyakorlatilag blokád alá vonta Kubát, szankciókkal fenyegetve mindazokat az országokat, amelyek üzemanyagot szállítanak a szigetországnak. Ez súlyos áramkimaradásokat okoz, és tovább gyengíti az amúgy is törékeny kubai gazdaságot. Trump márciusban kijelentette, hogy Venezuela után Kuba következik.
Szerdán Marco Rubio amerikai külügyminiszter videóüzenetet intézett a kubai népnek a kubai függetlenség napján, 100 millió dolláros segélyt ígérve nekik.
Rubio, akinek a szülei még az 1959-es kubai forradalom előtt menekültek az Egyesült Államokba, spanyol nyelven elmondott szózatában a kubai kommunista vezetést vádolta az ország súlyos nehézségeiért.
Az igazi ok, amiért nincs áramotok, üzemanyagotok vagy élelmetek, az, hogy azok, akik az országotokat irányítják, milliárd dollárokat sikkasztottak el, de ebből semmit sem fordítottak a nép megsegítésére
– mondta Rubio.
Megjegyezte, hogy a 100 millió dolláros segélyt nem a kubai államnak, hanem a katolikus egyháznak vagy más, megbízható jótékonysági szervezetnek kell szétosztania.
Sec. Rubio delivered a message in Spanish aimed at the Cuban people, saying the communist regime is looting billions while ordinary citizens struggle with shortages of electricity, fuel, and food. pic.twitter.com/92HY3wzfYP https://t.co/92HY3wzfYP— Breaking911 (@Breaking911) May 20, 2026
Címlapkép: Raúl és Fidel Castro 1996-ban. Forrás: Sven Creutzmann/Mambo Photography/Getty Images
Bárki nyeri az ádáz háborút, egy hatalmas katonai hatalom húzza a legrövidebbet - Mutatjuk a legrosszabb forgatókönyvet
Messze nem olyan egyszerű a NATO-tagállam dolga, mint azt sokan gondolják.
Euronews: Magyar Péter meglépi azt az oroszok ellen, amit Orbán Viktor mindenáron el akart kerülni
Célkeresztbe kerülnek a "védett személyek."
Vitézy Dávid bejelentést tett: komoly szövetséget kötött Magyarország, így hoznának el óriási pénzeket
Lengyel kollégájával tárgyalt a miniszter.
Berlini kórházban ápolnak egy ebolás beteget, egy másik is érkezik Prágába
Két amerikai állampolgárról van szó, akik Afrikában jártak.
Üzent Ukrajna a Fidesz szavazóinak
Ez most Kijev álláspontja.
Kettészakadtak a magyar sztárbefektetések: a legjobbakkal 21 százalékot is lehetett keresni!
A forinterősödés is beleköpött a levesbe.
Döntött az amerikai haditengerészet: zöld utat kapott a drón, ami fegyverek nélkül is nagy segítségére lesz a vadászgépeknek
Majd hét tonna kerozin egy ekkora drónban nem rossz arány.
Életbiztosítás vagy megtakarítás? A kérdés, amin a családod jövője múlhat
Sokakban felmerül a kérdés: vajon nem lenne egyszerűbb és "kifizetődőbb" a biztosítási díjat inkább félretenni, és saját megtakarításból gondoskodni a család biztonságáról? Első rá
Public CbCR: Transzparencia vagy adminisztratív csapda?
Az adózási transzparencia szintet lépett egy új adatszolgáltatási formával. A multinacionális vállalatcsoportok számára a Public Country-by-Country Reporting (Public CbC) bevezetése nem csupán
Fenntarthatatlan lehet a forint erősödése, már mindenki felült a vonatra
A piac történelmi fordulatot áraz Magyarországon, a forint új korszakba léphet, a magyar gazdaság mozgástere pedig jelentősen kitágulhat az EU-s forrásokkal. A hazai ingatlanpiac már... The pos
Értetlenül állunk a kamatemelési várakozások előtt
A múlt hibái kísértenek az EKB-nál: jelenleg kamatemelést áraznak az euróövezeten, pedig szerintünk kamatvágásra, de legalábbis kivárásra van szükség. A magas energiaárak és lassuló gaz
Vételi szándéknyilatkozat és foglaló átvételi elismervény: jogi tudnivalók és tipikus hibák
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Vételi szándéknyilatkozat és foglaló átvételi elismervény: jogi tudnivalók és tipikus hibák Megvan az álomlakás, a család is rábólintott, és s
Veszélyben a reggeli kávénk? A klímaváltozás potenciális hatásai a kávé elérhetőségére és árára
Az ültetvényektől a csészéig: így formálja át az éghajlatváltozás a kávépiacot.
Európai védelmi scaleupok: ki keres igazából a ReArm Europe 800 milliárd euróján?
A ReArm Europe és a NATO új védelmi vállalásai nemcsak a klasszikus hadiipari szereplőknek adhatnak lendületet. A következő kérdés az, hogy az európai AI-vezérelt védelmi scaleupok képesek-e
Magyarország középen ragadt az egyenlőtlenségi rangsorban
A BB tengely országai között továbbra is látványosak a jövedelmi különbségek. Miközben a régió egészében csökkent az egyenlőtlenség az elmúlt tíz évben, a szlovák és... The post Magy
Vége az ingatlanárak vágtatásának, de mi jön most?
A vásárlók ennek biztosan örülnek.
Miért ment valójában Trump Pekingbe? És elérte a célját?
Kínán a világ szeme.
Jelentett az OTP: mikor mehet 50 ezer fölé az árfolyam?
A Checklistben az OTP gyorsjelentése és a magyar szállodapiac helyzete.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz
Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások
Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo