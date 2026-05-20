Meg vannak számlálva a kommunista Kuba órái? – Trump célkeresztjébe került a még élő Castro fivér
Az Egyesült Államok kormánya várhatóan büntetőeljárást indít Raúl Castro volt kubai elnök ellen. Eközben Marco Rubio amerikai külügyminiszter videóüzenetben fordult a kubai néphez, amelyben százmillió dolláros segélyt ajánlott fel – írja a Reuters.

A 94 éves Castro elleni vádemelés egy 1996-os incidensen alapul. Ennek során kubai vadászgépek lelőttek két, emigránsok által üzemeltetett kisrepülőgépet a Florida-szoros térségében. A gépeket a Brothers to the Rescue nevű, miami székhelyű szervezet pilótái vezették. A támadásban a fedélzeten tartózkodó mind a négy személy életét vesztette.

A fiatalabb Castro akkoriban Kuba védelmi minisztereként szolgált. A miami szövetségi ügyészség szerdán megemlékezést tart az áldozatok tiszteletére, amelyen az amerikai igazságügyi minisztérium is bejelentést tesz.

Kuba azzal érvelt, hogy a repülőgépek lelövése jogos válasz volt a légterük megsértésére. A szigetország vezetője, Fidel Castro annak idején azt állította, hogy a hadsereg egy érvényben lévő általános parancs alapján cselekedett, és Raúl Castro nem adott konkrét utasítást a támadásra. A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) utóbb megállapította, hogy az incidens valójában nemzetközi vizek felett történt. Az amerikai igazságügyi minisztérium 2003-ban három kubai katonatisztet már megvádolt az ügyben, de a kiadatásukra soha nem került sor.

Nem példa nélküli, hogy az Egyesült Államok büntetőeljárást indít egy külföldi politikai ellenfelével szemben. A Trump-kormányzat korábban kábítószer-kereskedelem miatt emelt vádat Nicolás Maduro volt venezuelai elnök, Havanna szoros szövetségese ellen. Erre a vádemelésre hivatkozva az amerikai hadsereg január 3-án rajtaütést hajtott végre Caracasban. Az akció során Madurót elfogták, majd New Yorkba szállították, hogy bíróság elé állítsák. A volt elnök ártatlannak vallotta magát.

Washington gyakorlatilag blokád alá vonta Kubát, szankciókkal fenyegetve mindazokat az országokat, amelyek üzemanyagot szállítanak a szigetországnak. Ez súlyos áramkimaradásokat okoz, és tovább gyengíti az amúgy is törékeny kubai gazdaságot. Trump márciusban kijelentette, hogy Venezuela után Kuba következik.

Szerdán Marco Rubio amerikai külügyminiszter videóüzenetet intézett a kubai népnek a kubai függetlenség napján, 100 millió dolláros segélyt ígérve nekik.

Rubio, akinek a szülei még az 1959-es kubai forradalom előtt menekültek az Egyesült Államokba, spanyol nyelven elmondott szózatában a kubai kommunista vezetést vádolta az ország súlyos nehézségeiért.

Az igazi ok, amiért nincs áramotok, üzemanyagotok vagy élelmetek, az, hogy azok, akik az országotokat irányítják, milliárd dollárokat sikkasztottak el, de ebből semmit sem fordítottak a nép megsegítésére

– mondta Rubio.

Megjegyezte, hogy a 100 millió dolláros segélyt nem a kubai államnak, hanem a katolikus egyháznak vagy más, megbízható jótékonysági szervezetnek kell szétosztania.

Címlapkép: Raúl és Fidel Castro 1996-ban. Forrás: Sven Creutzmann/Mambo Photography/Getty Images

