Megindultak a NATO-csapatok: hatalmas katonai konvoj lépi át a magyar határt

Május 20-án és 21-én a harccsoport spanyol alegységének konvojai lépnek be Magyarország területére a tornyiszentmiklósi határátkelőn, ahonnan az újmajori Camp Croft bázisra indulnak tovább magyar katonai kísérettel.
Szerdán napközben óránkénti ütemben nyolc konvoj érkezik, csaknem 160 harcjárművel és több mint 300 katonával, míg május 21-én, csütörtökön öt menetoszlopban további mintegy 80 harcjármű és 160 katona érkezése várható.
A katonai járművek közlekedése miatt fokozott óvatosságra, körültekintésre és türelemre van szükség az érintett útvonalokon.
A járművek, konvojok mérete és haladási módja eltér a mindennapi közúti közlekedésben megszokottól, ezért a Magyar Honvédség kéri a közlekedők együttműködését.
A katonai menetoszlop tagjai közé behajtani veszélyes és tilos.
A harccsoport Szlovákiában, Lešt katonai gyakorlótéren állomásozik, magas készenléti szintű, többnemzeti erőként működik spanyol vezetéssel, a Magyarországon települt Közép-Európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnokság alárendeltségében. A NATO Többnemzeti Dandár Harccsoport (Szlovákia) egyike a NATO keleti szárnyán létrehozott nyolc ilyen formációnak, amelyek a szövetséges országok együttműködésén, közös kiképzésein és összehangolt védelmi képességein alapulnak.
A harccsoport május végétől június közepéig tart harcászati kiképzést Magyarországon a Strong Lineage 2026 dandárszintű NATO-gyakorlat részeként, erősítve a Magyarországon és Szlovákiában települő harccsoportok közti együttműködést is.
