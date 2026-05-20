Meglépi a világ legnépesebb országa: hatalmas bázissal szoríthatják sarokba a felemelkedő nagyhatalmat

Az Andamán- és Nikobár-szigetekhez tartozó Nagy-Nikobár a Malaka-szorostól mindössze 40 tengeri mérföldre (74 kilométerre) fekszik, ami
a világ egyik legforgalmasabb kelet-nyugati hajózási útvonalának közvetlen közelében van.
A tervek között egy nemzetközi átrakó konténerterminál, egy kettős rendeltetésű repülőtér, több erőmű, valamint egy akár 650 ezer fős lakosságot befogadó település felépítése is szerepel. A 2035-ig tartó első fázis tavaly vette kezdetét. Ez elsősorban a Galathea-öbölben épülő konténerterminálra összpontosít, amelynek becsült költsége önmagában eléri az 5 milliárd dollárt.
A Narendra Modi vezette kormány stratégiai szempontokkal indokolja a beruházást. A kormányzó Indiai Néppárt (BJP) közösségi médiás bejegyzései szerint a projekt célja „a létfontosságú globális kereskedelmi útvonalak biztosítása, az energiabiztonság szavatolása és a hosszú távú stratégiai ellenálló képesség kiépítése”. A globális kereskedelem egyharmada a Malaka-szoroson keresztül bonyolódik.
Kína olajimportjának 75-80 százaléka is ezen az útvonalon halad át, ami kiemelt jelentőséget ad a szoros közelében fekvő területeknek.
Szrikant Keszúr haditengerészeti veterán és elemző szerint az Andamán- és Nikobár-szigetek stratégiai fontossága régóta ismert. Ez a szerep azonban az indo-csendes-óceáni térségben felerősödő geopolitikai versengés miatt még inkább előtérbe került. Keszúr kiemelte, hogy Kína növekvő haditengerészeti és infrastrukturális jelenléte az Indiai-óceánon – többek között a Pakisztánnal és Srí Lankával kiépített kapcsolatai révén – alapvetően formálja India fenyegetettségérzetét. Az elemző úgy véli, Indiának saját, nagy kapacitású átrakó csomópontra van szüksége. Ezzel csökkenthetné függőségét a szingapúri és colombói kikötőktől, amelyeken jelenleg az India felé tartó rakomány jelentős része áthalad.
A projektet ugyanakkor környezetvédelmi kutatók, antropológusok és civil szervezetek is hevesen bírálják. Nagy-Nikobár sűrű trópusi esőerdőknek, érzékeny korallzátonyoknak és számos veszélyeztetett fajnak ad otthont. Köztük van a kérgesteknős, amelynek fészkelőhelye éppen a tervezett terminál helyszínén, a Galathea-öbölben található. Rahul Gandhi áprilisi látogatása nyomán a fő ellenzéki erő, az Indiai Nemzeti Kongresszus párt „ökológiai katasztrófának” nevezte a projektet, és parlamenti vitát sürgetett. Kutatók szerint a beruházás ökológiai következményeit a hatóságok továbbra is alulbecsülik.
A helyi lakosok a sziget földrengésveszélyes jellegére is felhívták a figyelmet, hiszen a térséget 2004-ben súlyosan érintette a pusztító szökőár.
John Robert nikobári politikus elmondta, hogy a szigetlakók alapvetően támogatják a fejlesztést. Jobb infrastruktúrát, színvonalasabb egészségügyi ellátást és új munkahelyeket szeretnének.
Ugyanakkor sokan nem értik teljesen, mit jelenthet a projekt hosszú távon. Nincs egyértelmű tájékoztatás a munkahelyekről, a környezeti hatásokról, a kompenzációról vagy arról, hogyan érinti mindez a helyi közösségeket
– fogalmazott a politikus. Különösen aggasztónak tartják a beruházás hatását a viszonylagos elszigeteltségben élő, őslakos sompen népcsoportra.
Az indiai kormány a bírálatok ellenére sem mutat hajlandóságot a tervek módosítására. A Nemzeti Zöld Törvényszék idén februárban helybenhagyta a projekt környezetvédelmi engedélyét. A testület stratégiailag fontosnak ítélte a beruházást, és megállapította, hogy az engedélyezési folyamatba „megfelelő biztosítékokat” építettek be.
Címlapkép forrása: Risky Cahyadi/Anadolu via Getty Images
Ettől sokan rettegtek: dróncsapás érte az arab világ egyetlen atomerőművét, de nem onnan jött a fegyver, ahonnan gondoltuk
Nem néz ki jól a helyzet, de legalább szivárgás nincs.
Meglépi a világ legnépesebb országa: hatalmas bázissal szoríthatják sarokba a felemelkedő nagyhatalmat
Ez a Hormuzi-szorosnál is fontosabb pont.
Bejelentette Vitézy Dávid: véget ért a magyar vasút egyik leghosszabb kálváriája
Ismét birtokba vehetik az utasok a fontos fővonalat.
Léptek az oroszok: egy ázsiai szuperhatalom technológiájára fáj a foguk, de gigantikus harcot kell vívniuk érte
Kínai gyártmányú mikrochipek érkeznek Oroszországba.
Gigantikus hőkupola van kialakulóban Európában: Magyarországon is érezhető lesz
Kiderült, mi vár hazánkra.
Versenyképesség 2026-ban: Székesfehérváron azonnal használható kkv-s receptek kerültek elő
A kisvállalati szektort érintő legégetőbb kérdések kerültek napirendre.
Hihetetlen, mit művel a végnapjaiban a 7 százalékos Fix Magyar Állampapír
Már csak órákig elérhető!
Életbiztosítás vagy megtakarítás? A kérdés, amin a családod jövője múlhat
Sokakban felmerül a kérdés: vajon nem lenne egyszerűbb és "kifizetődőbb" a biztosítási díjat inkább félretenni, és saját megtakarításból gondoskodni a család biztonságáról? Első rá
Fenntarthatatlan lehet a forint erősödése, már mindenki felült a vonatra
A piac történelmi fordulatot áraz Magyarországon, a forint új korszakba léphet, a magyar gazdaság mozgástere pedig jelentősen kitágulhat az EU-s forrásokkal. A hazai ingatlanpiac már... The pos
Értetlenül állunk a kamatemelési várakozások előtt
A múlt hibái kísértenek az EKB-nál: jelenleg kamatemelést áraznak az euróövezeten, pedig szerintünk kamatvágásra, de legalábbis kivárásra van szükség. A magas energiaárak és lassuló gaz
Vételi szándéknyilatkozat és foglaló átvételi elismervény: jogi tudnivalók és tipikus hibák
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Vételi szándéknyilatkozat és foglaló átvételi elismervény: jogi tudnivalók és tipikus hibák Megvan az álomlakás, a család is rábólintott, és s
Amazon-értékesítés Európában
Az Amazon marketplace-en keresztüli értékesítés ma már gyors, kényelmes és látszólag egyszerű növekedési lehetőség. Egy magyar vagy régiós vállalkozás néhány kattintással, akár az Eu
Veszélyben a reggeli kávénk? A klímaváltozás potenciális hatásai a kávé elérhetőségére és árára
Az ültetvényektől a csészéig: így formálja át az éghajlatváltozás a kávépiacot.
Európai védelmi scaleupok: ki keres igazából a ReArm Europe 800 milliárd euróján?
A ReArm Europe és a NATO új védelmi vállalásai nemcsak a klasszikus hadiipari szereplőknek adhatnak lendületet. A következő kérdés az, hogy az európai AI-vezérelt védelmi scaleupok képesek-e
Magyarország középen ragadt az egyenlőtlenségi rangsorban
A BB tengely országai között továbbra is látványosak a jövedelmi különbségek. Miközben a régió egészében csökkent az egyenlőtlenség az elmúlt tíz évben, a szlovák és... The post Magy
Vége az ingatlanárak vágtatásának, de mi jön most?
A vásárlók ennek biztosan örülnek.
Miért ment valójában Trump Pekingbe? És elérte a célját?
Kínán a világ szeme.
Jelentett az OTP: mikor mehet 50 ezer fölé az árfolyam?
A Checklistben az OTP gyorsjelentése és a magyar szállodapiac helyzete.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Lépj ki a hazai piac keretei közül, és fedezd fel, hogyan fektethetsz be a globális tőzsdéken tudatosan és magabiztosan.