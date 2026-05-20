Meglépi a világ legnépesebb országa: hatalmas bázissal szoríthatják sarokba a felemelkedő nagyhatalmat

Az Andamán- és Nikobár-szigetekhez tartozó Nagy-Nikobár a Malaka-szorostól mindössze 40 tengeri mérföldre (74 kilométerre) fekszik, ami

a világ egyik legforgalmasabb kelet-nyugati hajózási útvonalának közvetlen közelében van.

A tervek között egy nemzetközi átrakó konténerterminál, egy kettős rendeltetésű repülőtér, több erőmű, valamint egy akár 650 ezer fős lakosságot befogadó település felépítése is szerepel. A 2035-ig tartó első fázis tavaly vette kezdetét. Ez elsősorban a Galathea-öbölben épülő konténerterminálra összpontosít, amelynek becsült költsége önmagában eléri az 5 milliárd dollárt.

A Narendra Modi vezette kormány stratégiai szempontokkal indokolja a beruházást. A kormányzó Indiai Néppárt (BJP) közösségi médiás bejegyzései szerint a projekt célja „a létfontosságú globális kereskedelmi útvonalak biztosítása, az energiabiztonság szavatolása és a hosszú távú stratégiai ellenálló képesség kiépítése”. A globális kereskedelem egyharmada a Malaka-szoroson keresztül bonyolódik.

Kína olajimportjának 75-80 százaléka is ezen az útvonalon halad át, ami kiemelt jelentőséget ad a szoros közelében fekvő területeknek.

Szrikant Keszúr haditengerészeti veterán és elemző szerint az Andamán- és Nikobár-szigetek stratégiai fontossága régóta ismert. Ez a szerep azonban az indo-csendes-óceáni térségben felerősödő geopolitikai versengés miatt még inkább előtérbe került. Keszúr kiemelte, hogy Kína növekvő haditengerészeti és infrastrukturális jelenléte az Indiai-óceánon – többek között a Pakisztánnal és Srí Lankával kiépített kapcsolatai révén – alapvetően formálja India fenyegetettségérzetét. Az elemző úgy véli, Indiának saját, nagy kapacitású átrakó csomópontra van szüksége. Ezzel csökkenthetné függőségét a szingapúri és colombói kikötőktől, amelyeken jelenleg az India felé tartó rakomány jelentős része áthalad.

A projektet ugyanakkor környezetvédelmi kutatók, antropológusok és civil szervezetek is hevesen bírálják. Nagy-Nikobár sűrű trópusi esőerdőknek, érzékeny korallzátonyoknak és számos veszélyeztetett fajnak ad otthont. Köztük van a kérgesteknős, amelynek fészkelőhelye éppen a tervezett terminál helyszínén, a Galathea-öbölben található. Rahul Gandhi áprilisi látogatása nyomán a fő ellenzéki erő, az Indiai Nemzeti Kongresszus párt „ökológiai katasztrófának” nevezte a projektet, és parlamenti vitát sürgetett. Kutatók szerint a beruházás ökológiai következményeit a hatóságok továbbra is alulbecsülik.

A helyi lakosok a sziget földrengésveszélyes jellegére is felhívták a figyelmet, hiszen a térséget 2004-ben súlyosan érintette a pusztító szökőár.

John Robert nikobári politikus elmondta, hogy a szigetlakók alapvetően támogatják a fejlesztést. Jobb infrastruktúrát, színvonalasabb egészségügyi ellátást és új munkahelyeket szeretnének.

Ugyanakkor sokan nem értik teljesen, mit jelenthet a projekt hosszú távon. Nincs egyértelmű tájékoztatás a munkahelyekről, a környezeti hatásokról, a kompenzációról vagy arról, hogyan érinti mindez a helyi közösségeket

– fogalmazott a politikus. Különösen aggasztónak tartják a beruházás hatását a viszonylagos elszigeteltségben élő, őslakos sompen népcsoportra.

Az indiai kormány a bírálatok ellenére sem mutat hajlandóságot a tervek módosítására. A Nemzeti Zöld Törvényszék idén februárban helybenhagyta a projekt környezetvédelmi engedélyét. A testület stratégiailag fontosnak ítélte a beruházást, és megállapította, hogy az engedélyezési folyamatba „megfelelő biztosítékokat” építettek be.

Címlapkép forrása: Risky Cahyadi/Anadolu via Getty Images