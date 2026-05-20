Meglépte Oroszország: rohamtempóban készült el a legújabb lopakodó vadászbombázó
Oroszország levegőbe emelte a kétüléses Szu–57D lopakodó vadászgépet. Ezt a típust nem kizárólag vadászbombázónak fejlesztik, hanem egy olyan komplex katonai platformnak, amely az Sz–70 Ohotnyik harci drónok irányítására és az összetett csapásmérő műveletek koordinálására is szolgál - írta az Army Recognition.

Az Egyesült Repülőgépgyártó Társaság (UAK) 2026. május 19-én erősítette meg, hogy a Komszomolszk-na-Amur-i repülőgépgyárban végrehajtották a Szu–57D első felszállását. Gyenyisz Manturov első miniszterelnök-helyettes három fő feladatkört jelölt meg a típus számára. Ezek a kiképzés, a légicsapások koordinálása, valamint a pilóta nélküli harci repülőgépek irányítása.

A második pilótafülke nem egyszerűen oktatói vagy navigátori szerepet tölt be, mint a korábbi kétüléses Szu–27-es változatoknál.

A hátsó ülésen helyet foglaló fegyverzetkezelő tiszt feladata a drónok irányítása, az elektronikai hadviselés kezelése és a szenzorok felügyelete.

A Szu–57D koncepciója azt a nemzetközi tendenciát követi, amelyben a lopakodó vadászgépek egyre inkább a hálózatközpontú hadviselés csomópontjaiként működnek. Ebben a szerepkörben vezérlik a kísérődrónokat, valamint koordinálják a precíziós csapásmérő műveleteket és az elektronikai zavarást.

A fejlesztés gyökerei 2021-ig nyúlnak vissza. A Roszteh állami vállalat és az orosz média ekkor ismerte el először a kétüléses Szu–57-es munkálatait. Később, 2023 novemberében az UAK egy olyan szabadalmat jegyeztetett be, amely már tartalmazta a módosított pilótafülke elrendezését és a drónirányítási feladatköröket. A szabadalom bejegyzésétől az első berepülésig kevesebb mint harminc hónap telt el. Ez egy ilyen mértékű szerkezeti átalakításnál szokatlanul rövid időnek számít, ami vagy arra utal, hogy a gyártó nagymértékben támaszkodott a már meglévő fejlesztésekre, vagy arra, hogy Moszkva az ukrajnai harcok miatt siettette a programot.

A Szu–57D szorosan kapcsolódik az Sz–70 Ohotnyik-B harci drón programjához. Ezeknek az eszközöknek a közös kísérleti repülései a Szu–57-es prototípusokkal már 2019-ben megkezdődtek.

Címlapkép forrása: Getty Images

