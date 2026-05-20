  • Megjelenítés
Megvan az Oktatási Minisztérium első szakmai államtitkára
Globál

Megvan az Oktatási Minisztérium első szakmai államtitkára

Portfolio
Megkezdődött az új Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium vezetői csapatának bemutatása. A tárcán belül négy önálló szakmai államtitkárság jön létre. A kora gyermekkori jóllétért felelős terület irányítására Kereki Judit közgazdász-gyógypedagógust kérte fel Lannert Judit oktatási miniszter. A tárcavezető erről a közösségi médiában számolt be.

Lannert Judit oktatási miniszter a Facebook-on bejelentette első szakmai államtitkárát. A tárcavezető ezzel együtt azt is elmondta, hogy a következő napokban folyamatosan ismerteti majd a minisztérium újonnan felkért államtitkárait.

A közigazgatási és parlamenti államtitkárságok mellett összesen négy szakmai terület kap önálló államtitkári képviseletet

- írta Lannert Judit. Ezek

  • a kora gyermekkori jóllét,
  • a közoktatás,
  • a felsőoktatás, valamint
  • a szakképzés és a felnőttkori tanulás.

A tárcavezető elmondása szerint a Tisza-kormány kifejezett célja egy adatvezérelt, társadalmi párbeszédre épülő, gyermekközpontú, 21. századi oktatási rendszer kialakítása.

Még több Globál

Az Orbán-kormány által kiállított különleges dokumentummal szökhetett meg Magyarországról a hazájában körözött politikus

Aktiválták a NATO légvédelmét, fordulat a magyar-ukrán viszonyban - Híreink az ukrán frontról szerdán

Hatalmas aknamezőt telepít Ukrajna: gőzerővel készülnek az oroszok szövetségesének fenyegetésére

A kora gyermekkori jóllétért felelős államtitkári posztra az oktatási tárcavezető Kereki Juditot kérte fel, aki több mint húsz éve foglalkozik a kora gyermekkori intervencióval és az ellátórendszer fejlesztésével. Kutatóként, egyetemi docensként, valamint hazai és európai uniós projektek szakmai vezetőjeként is jelentős tapasztalattal rendelkezik.

A szakember célkitűzése, hogy minden gyermek megkapja az életkezdéshez szükséges figyelmet, támogatást és fejlődési lehetőséget. Egy Kereki Judittól származó idézet alapján a frissen felkért államtitkár a családok megerősítésével és a szakemberek szoros együttműködésével kíván egy biztonságos és méltányos rendszert létrehozni.

Ez az ellátóhálózat minden gyermek számára egyenlő esélyt ad a kibontakozásra

- zárul Kereki Judit idézete.

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

AgroFuture 2026

AgroFuture 2026

2026. május 20.

The Science of Football

2026. május 26.

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Díjmentes online előadás

Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások

Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: új nemzetközi szövetségest szerzett Magyar Péter, fontos bejelentések érkeznek
Eddig erre szórta a pénzt a magyar állam - Megvan, hol találhat magának a Tisza-kormány mozgásteret
Támadás indult Moszkva ellen, nukleáris hadgyakorlatoktól tart Kijev – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról kedden
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility