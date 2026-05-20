Megvan az Oktatási Minisztérium első szakmai államtitkára

Lannert Judit oktatási miniszter a Facebook-on bejelentette első szakmai államtitkárát. A tárcavezető ezzel együtt azt is elmondta, hogy a következő napokban folyamatosan ismerteti majd a minisztérium újonnan felkért államtitkárait.

A közigazgatási és parlamenti államtitkárságok mellett összesen négy szakmai terület kap önálló államtitkári képviseletet

- írta Lannert Judit. Ezek

a kora gyermekkori jóllét,

a közoktatás,

a felsőoktatás, valamint

a szakképzés és a felnőttkori tanulás.

A tárcavezető elmondása szerint a Tisza-kormány kifejezett célja egy adatvezérelt, társadalmi párbeszédre épülő, gyermekközpontú, 21. századi oktatási rendszer kialakítása.

A kora gyermekkori jóllétért felelős államtitkári posztra az oktatási tárcavezető Kereki Juditot kérte fel, aki több mint húsz éve foglalkozik a kora gyermekkori intervencióval és az ellátórendszer fejlesztésével. Kutatóként, egyetemi docensként, valamint hazai és európai uniós projektek szakmai vezetőjeként is jelentős tapasztalattal rendelkezik.

A szakember célkitűzése, hogy minden gyermek megkapja az életkezdéshez szükséges figyelmet, támogatást és fejlődési lehetőséget. Egy Kereki Judittól származó idézet alapján a frissen felkért államtitkár a családok megerősítésével és a szakemberek szoros együttműködésével kíván egy biztonságos és méltányos rendszert létrehozni.

Ez az ellátóhálózat minden gyermek számára egyenlő esélyt ad a kibontakozásra

- zárul Kereki Judit idézete.

Címlapkép forrása: EU