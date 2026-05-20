Olyan döntést hozott Donald Trump, amire Putyin biztosan pezsgőt fog bontani

A Pentagon szélesebb körű átszervezést emleget: ennek keretében

az Egyesült Államok négyről háromra csökkenti az Európában állomásozó dandárharccsoportjainak számát.

Egy-egy ilyen egység kb. négyezer katonát, páncélosokat és jelentős mennyiségű támogató felszerelést foglal magában. Donald Trump régóta szorgalmazza, hogy az európai országok vállaljanak nagyobb szerepet a saját védelmükben. Az utóbbi hetekben azonban elégedetlenségét az is fokozta, hogy a kulcsfontosságú NATO-szövetségesek nem támogatják kellőképpen az Irán elleni amerikai–izraeli katonai műveletet.

A Pentagon a közleményében Lengyelországot "példaértékű amerikai szövetségesnek" nevezte. A tárca jelezte továbbá, hogy Pete Hegseth védelmi miniszter telefonon

biztosította Władysław Kosiniak-Kamysz lengyel miniszterelnök-helyettest arról, hogy az Egyesült Államok a létszámcsökkentés ellenére is erős katonai jelenlétet tart fenn az országban.

A minisztérium közölte, hogy az európai amerikai erők végleges elhelyezéséről további elemzések alapján döntenek.

A csapatkivonás komoly nyugtalanságot kelt a NATO-szövetségesek körében Oroszország esetleges fenyegetése miatt. Az Ukrajna elleni orosz invázió kezdetén, 2022-ben a Biden-kormányzat több ezer katonát küldött Kelet-Európába. Ennek célja az volt, hogy elrettentse Moszkvát az Ukrajnán túli esetleges terjeszkedési ambícióitól.

Trump tavaly már vont ki csapatokat Romániából, idén pedig a Pentagon bejelentette, hogy további ötezer katonát szándékozik kivonni Németországból. Ezt a lépést széles körben megtorlásként értékelték, miután Friedrich Merz német kancellár bírálta az Irán elleni háborút, és kijelentette, hogy az Egyesült Államok "megalázta magát".

A keddi bejelentést megelőzően Hegseth a múlt héten váratlanul leállította egy texasi dandárharccsoport lengyelországi kivezénylését, holott az egység egy része már megérkezett az országba.

