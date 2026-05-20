Orosz vadászgépek hajtottak végre vérfagyasztó manővereket - Métereken múlt a súlyos légibaleset
Orosz vadászgépek veszélyesen megközelítettek egy fegyvertelen brit felderítő repülőgépet a Fekete-tenger felett – közölte a brit védelmi minisztérium. Az incidens során az egyik orosz gép mindössze hat méterre repült el a brit repülőgép orra előtt - írja a Sky News.

A brit védelmi tárca tájékoztatása szerint a múlt hónapban egy Szu-35-ös és egy Szu-27-es vadászgép többször is veszélyes elfogási manővert hajtott végre a Királyi Légierő (RAF) fegyvertelen, Rivet Joint típusú felderítő repülőgépe ellen. A brit gép nemzetközi légtérben teljesített rutinjellegű feladatot a Fekete-tenger felett.

A Szu-35-ös olyan közel került a brit géphez, hogy annak vészjelző rendszerei aktiválódtak, és a robotpilóta is kikapcsolt.

A Szu-27-es hatszor haladt el a felderítő orra előtt, az egyik alkalommal mindössze hat méterre megközelítve azt.

A Rivet Joint a NATO keleti szárnyának biztosítását célzó szövetséges műveletekben vett részt. A térségben az utóbbi napokban több drónbehatolást is észleltek.

A brit védelmi minisztérium és a külügyminisztérium hivatalos panaszt nyújtott be az orosz nagykövetségen.

Ebben határozottan elítélték a veszélyes és elfogadhatatlan magatartást.

John Healey védelmi miniszter hangsúlyozta, hogy az eset újabb példája az orosz pilóták felelőtlen viselkedésének. Ez a magatartás komoly balesetveszélyt és eszkalációs kockázatot jelent.

A tárcavezető méltatta a brit legénység professzionalizmusát, amiért a veszélyes manőverek ellenére is folytatták a küldetést. Végül leszögezte: az incidens nem fogja eltántorítani az Egyesült Királyságot a NATO és szövetségesei védelmétől.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

