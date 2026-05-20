Peking ezt nem teszi ki az ablakba: észrevétlenül követték a J-16-os vadászgép minden mozdulatát, könnyű célpont lehetett volna

A tajvani Nemzetvédelmi Minisztérium felvételeket hozott nyilvánosságra a kínai Népi Felszabadító Hadsereg (PLA) egyik vadászgépéről, ami kényes helyzetet idéz elő Kína számára.

Május 19-én a tajvani hatóságok közleménye szerint összesen 22 alkalommal szúrták ki a szomszédos nagyhatalom, Kína vadászgépeit a légvédelmi azonosító zónán (ADIZ) belül. Ez önmagában nem számít egyedi esetnek, szinte mindennapos, hogy Peking különböző célokból hasonló repüléseket végez a térségben. Azonban az kifejezetten ritkának számít, hogy a minisztérium nagy felbontású, éles képeket tesz közzé, amelyek bizonyítják, hogy a felszálló F-16V vadászgépek infravörös berendezéseket használtak az ellenséges gépek megfigyelésére.

Az egyik illetéktelenül közeledő (erről Pekingnek merőben ás a véleménye) J-16-os vadászgép farkán még a „65015” sorozatszám is könnyedén kivehető.

Tajvan közleménye szerint az említett negyedik generációs katonai repülőgépe mellett J-10-es vadászgépeket és KJ-500-as légtérfigyelő járműveket szúrtak ki. Ezek a típusok gyakran együtt mozognak az ötödik generációs, lopakodó képességekkel is felszerelt J-20-as gépekkel. Ezek megfigyeléséről nem érkezett jelentés, bár a Military Watch Magazine szerint meglehet, hogy a rejtőzködő bevetés miatt. A sziget nemrégiben felújított J-16V típusú, amerikai gyártmányú vadászgépeit légi felderítésre szerelték fel infravörös szenzorokkal, alkalmazásáról eddig kevésszer számoltak be. Az eszközök hatótávolsága levegőben eléri a 187 kilométert, ami lehetővé teszi biztonságos távolságból az ellenséges eszközök követését. A Tajvani-szoros a legkeskenyebb pontján mindössze 130 kilométer széles.

Másik képeken a PLA egyik Type 052D romboló hadihajója látható, a harmadikon pedig szintén a nagyhatalom haditengerészetének Type 054A fregattja. A tajvani katonai kutatók szerint mivel a modern felszerelések

nem bocsátanak ki jeleket, ezért a kínai egységek nincsenek tisztában azzal, hogy megfigyelik őket.

Elmondták, egy AIM-9X Sidewinder rakétával akár ki is lehetne lőni az ellenséges eszközöket anélkül, hogy azonosítanák a tajvani gépeket. Egy ilyen eset azonban agyon súlyos, regionális háborúval fenyegetne, ami könnyen globális összecsapásokig súlyosbodhatna.

