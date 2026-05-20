Sorakoznak az M1A2T Abrams harckocsik a keleti nagyhatalom közelében, de máris súlyos gondokról suttognak

Szárnyra kapott a fenyegetett szigeten egy híresztelés, amely szerint az újonnan érkező amerikai gyártmányú M1A2T Abrams típusú harckocsiknak alacsony az elérhetőségük, hiányoznak alkatrészek, gond van az infrastruktúrával. Az egész felvetés eredője, hogy Li Hsziang-csou korábbi hadseregparancsnok kifejtette a dilemmáit. Szerinte a páncélos túl nehéz ahhoz, hogy néhány régi hídon átkeljen, melyeknek nem elegendő a teherbírásuk. Korábban már a sokkal könnyebb, „csak” 52 tonnás M60-as tankok is megrongálták az infrastruktúrát a teszteknél, ez pedig még nagyobb kihívást fog jelenteni a 70 tonnás Abramsok esetén. Li kiemelte:

Tajvan hídjainak jelentős részét 1980 előtt építették, teherbírásukat 30 és 50 tonna közé kalibrálták, ezek nem bírják el a legmodernebb harckocsikat.

Hozzátette, hogy az M1A2T-k esetében a magas üzemanyag-fogyasztást sem szabad figyelmen kívül hagyni.

Erre válaszul Huang Csen-jang zászlóaljparancsnok adott interjút az egyik helyi médiának, amelyben kitért a lánctalpasokkal kapcsolatos állításokra. Szerinte az új Abramsok az össztömege ellenére a lánctalpakon kifejtett talajnyomása jóval alacsonyabb, mint egy nagyméretű haszongépjármű esetében. A helyi agytrösztök kutatói ugyanakkor hangsúlyozták, hogy az esetleges súlyproblémák elkerülése érdekében

az M1A2T-k vélhetően főleg a sziget északi részén fognak szerepet kapni, ahol jellemzően újabb az infrastruktúra.

A hadsereg a híresztelésekre válaszul videót tett közzé, ahogy egy Abrams áthalad egy hídon, anélkül, hogy bármilyen problémát okozna ezzel:

Breaking: Taiwan's Army mobilized six M1A2T Abrams tanks across Hsinchu bridges early May 20, challenging former security chief's claim the 70-ton tanks would damage infrastructure. https://t.co/nu16nKyVWM pic.twitter.com/FHSSMC8mZG https://t.co/nu16nKyVWM — TVBS World Taiwan (@tvbsworldtaiwan) May 20, 2026

Felmerült, hogy a harckocsik alkatrészhiányban szenvednek, erről Hszü Csiao-hszin, az ellenzéki Kuomintang (KMT) képviselője beszélt. Szerinte hiányoznak a pótalkatrészek, erről pedig a védelmi minisztert, Wellington Koót kérdezte. A tárcavezető hangsúlyozta, nem tud ilyen logisztikai problémákról. Az 584. Páncélosdandár egyik parancsnoka, Csang Csia-hszien, hozzátette később, hogy

az Abramsok esetében a rendelkezésre állás 96 százalék feletti, minden egység rendelkezik a szükséges alkatrészekkel.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 05. 18. Incidens történt a világ egyik legfeszültebb térségében: erre már az amerikai katonai repülőgépek is reagáltak

Címlapkép forrása: Wikimedia Commons