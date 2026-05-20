  • Megjelenítés
Sorakoznak az M1A2T Abrams harckocsik a keleti nagyhatalom közelében, de máris súlyos gondokról suttognak
Globál

Sorakoznak az M1A2T Abrams harckocsik a keleti nagyhatalom közelében, de máris súlyos gondokról suttognak

Portfolio
A tajvani védelmi miniszter reagált az amerikai M1A2T típusú harckocsikról keringő pletykákra – számolt be a Taiwan News.

Szárnyra kapott a fenyegetett szigeten egy híresztelés, amely szerint az újonnan érkező amerikai gyártmányú M1A2T Abrams típusú harckocsiknak alacsony az elérhetőségük, hiányoznak alkatrészek, gond van az infrastruktúrával. Az egész felvetés eredője, hogy Li Hsziang-csou korábbi hadseregparancsnok kifejtette a dilemmáit. Szerinte a páncélos túl nehéz ahhoz, hogy néhány régi hídon átkeljen, melyeknek nem elegendő a teherbírásuk. Korábban már a sokkal könnyebb, „csak” 52 tonnás M60-as tankok is megrongálták az infrastruktúrát a teszteknél, ez pedig még nagyobb kihívást fog jelenteni a 70 tonnás Abramsok esetén. Li kiemelte:

Tajvan hídjainak jelentős részét 1980 előtt építették, teherbírásukat 30 és 50 tonna közé kalibrálták, ezek nem bírják el a legmodernebb harckocsikat.

Hozzátette, hogy az M1A2T-k esetében a magas üzemanyag-fogyasztást sem szabad figyelmen kívül hagyni.

Erre válaszul Huang Csen-jang zászlóaljparancsnok adott interjút az egyik helyi médiának, amelyben kitért a lánctalpasokkal kapcsolatos állításokra. Szerinte az új Abramsok az össztömege ellenére a lánctalpakon kifejtett talajnyomása jóval alacsonyabb, mint egy nagyméretű haszongépjármű esetében. A helyi agytrösztök kutatói ugyanakkor hangsúlyozták, hogy az esetleges súlyproblémák elkerülése érdekében

Még több Globál

Aktiválták a NATO légvédelmét, Kosztyantynivkát szorongatják az oroszok - Híreink az ukrán frontról szerdán

Ukrán drónok miatt fújt riadót a NATO - Most megnevezték a valódi felelőst, ebből nagy baj lehet

Kemény üzenetet kapott a Mol: ha nem egyeznek meg, Szerbia lecsaphat a NIS-re

az M1A2T-k vélhetően főleg a sziget északi részén fognak szerepet kapni, ahol jellemzően újabb az infrastruktúra.

A hadsereg a híresztelésekre válaszul videót tett közzé, ahogy egy Abrams áthalad egy hídon, anélkül, hogy bármilyen problémát okozna ezzel:

Felmerült, hogy a harckocsik alkatrészhiányban szenvednek, erről Hszü Csiao-hszin, az ellenzéki Kuomintang (KMT) képviselője beszélt. Szerinte hiányoznak a pótalkatrészek, erről pedig a védelmi minisztert, Wellington Koót kérdezte. A tárcavezető hangsúlyozta, nem tud ilyen logisztikai problémákról. Az 584. Páncélosdandár egyik parancsnoka, Csang Csia-hszien, hozzátette később, hogy

az Abramsok esetében a rendelkezésre állás 96 százalék feletti, minden egység rendelkezik a szükséges alkatrészekkel.

Kapcsolódó cikkünk

Incidens történt a világ egyik legfeszültebb térségében: erre már az amerikai katonai repülőgépek is reagáltak

Címlapkép forrása: Wikimedia Commons

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Amazon-értékesítés Európában

Az Amazon marketplace-en keresztüli értékesítés ma már gyors, kényelmes és látszólag egyszerű növekedési lehetőség. Egy magyar vagy régiós vállalkozás néhány kattintással, akár az Eu

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

AgroFuture 2026

AgroFuture 2026

2026. május 20.

The Science of Football

2026. május 26.

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Magyar-kormány: egyre közelebb a magyar EU-források kiszabadítása; teljesítette egy ígéretét a miniszterelnök
Kisebb lefordulás az amerikai tőzsdéken
Váratlanul előkerült az iszlamista rezsim legfőbb vezetője: ilyen üzenetet aligha vártak volna tőle
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility