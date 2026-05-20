  • Megjelenítés
Színre lépett az
Globál

Színre lépett az "Észak királya": ő az egyetlen, aki megmentheti a szakadék szélén táncoló kormánypártot?

Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
Talán csak a brexitkálvária napjai tűntek olyan kínzónak és kilátástalannak, mint a múlt hét az Egyesült Királyságban. Miután a Munkáspárt leszerepelt a helyhatósági választásokon, képviselőtársai sorban szólították fel Keir Starmer miniszterelnököt, hogy belátható időn belül távozzon a párt és az ország éléről. Hétfőn Starmer egy beszéddel akarta meggyőzni a kétkedőit, de már saját miniszterei közül is akadtak, akik zárt ajtók mögött a lemondás mérlegelésére biztatták. Kedden aztán négy államtitkár faképnél hagyta a kabinetet, a zűrzavar közepette pedig szerdán III. Károly király csak statisztaszerephez jutott a parlamenti nyitóbeszédével. Csütörtökön végül befutott az első miniszter, nevezetesen Wes Steeting lemondása. De nemcsak ő lendült mozgásba Starmer lehetséges kihívói közül, órákon belül a már-már messiásként várt Andy Burnham is lépett. Noha hivatalosan egyikőjük sem hívta ki Starmert, ettől függetlenül kijelenthetjük: elkezdődött a verseny, hogy kiből lehet tíz éven belül a Downing Street hetedik lakosa. Történelmi időközi jön, amelyen pár tízezer ember gyakorlatilag közvetlenül dönthet a következő miniszterelnökről. A manchesteri polgármester a Munkáspárt megmentője?

A kék sarokban: az asztalt borító miniszter

Képzett a HÖK-ös politika sötét mágiájában.

Pár napja így jellemezte Jeremy Corbyn, a Munkáspárt korábbi vezetője Wes Streetinget, aki egészen múlt hétig brit egészségügyi miniszterként szolgált, immár azonban annak a Keir Starmernek a helyébe lépne, aki épp Corbynt váltotta 2020-ban. A kritika önmagában nem meglepő, a mérsékelt Streeting és a markánsan baloldali Corbyn közötti viszály évekre nyúlik vissza. Streeting nemcsak a Corbynnal való torzsalkodásról, hanem nyílt ambíciójáról is közismert, már az év elején olyan vádak szivárogtak ki a Downing Streetről, hogy Starmer posztját bitorolja.

Felteszem, az egészségügyi miniszter figyelme kissé el volt terelve mostanság, ugye? Most meg skandálgat. Csak tegye a dolgát! Végezze a munkáját! […] Nincs értelme csúnyán nézni rám, mindannyian tudjuk, miben sántikál

Még több Globál

Aktiválták a NATO légvédelmét, fordulat a magyar-ukrán viszonyban - Híreink az ukrán frontról szerdán

A magyarok többsége szerint mennie kell Sulyok Tamás köztársasági elnöknek

Betelt a pohár Izraelben: egy többéves ígéret megszegése miatt omolhat össze Netanjahu kormánya

– olvasott be Streetingnek könyörtelenül Kemi Badenoch, az ellenzéki konzervatívok vezetője múlt szerdán, miután Westminsterben meghallgatták a brit uralkodó parlamenti ülésszakok nyitányakor megszokott, az aktuális kormányprogramot bemutató beszédét.

Szerda délelőtt Keir Starmer még zárt ajtók mögött beszélt Wes Streetinggel – bár rövidre, 17 percesre fogták a találkozót. Ez is jelezte azt, ami 24 óra múlva bombaként robbant:

Streeting lemondott az egészségügyi tárca éléről, ezzel pedig egy lépéssel közelebb lökte Starmert a szakadék széléhez.

Az exminiszter úgy indokolt, hogy elvesztette bizalmát a kormányfő vezetői képességében.

Ahol jövőképre lenne szükségünk, ott üresség tátong. Ahol iránymutatásra lenne szükségünk, ott a sodródás az úr. Ezt húzta alá a hétfői beszéde is. A vezetők vállalják a felelősséget, ám ez túl sokszor jelentette azt, hogy mások dőltek a kardjukba

– bírálta volt főnökét Streeting. A 43 éves, nyíltan meleg politikus azonban nem hívta ki Starmert azonnal a vezetői tisztségért, ehelyett „széles körű” versenyt sürgetett az utód kiválasztására – annak ellenére, hogy Streeting szövetségesei arról duruzsoltak a sajtónak, hogy már a zsebében van a parlamenti frakció ötödének, legalább 81 munkáspárti képviselőnek a támogatása, ami ahhoz szükséges, hogy egy Starmer leváltásáról szóló voksolást kezdeményezzen a párttagság körében. De valamiért mégis a kivárás mellett döntött.

A tavaly óta új párttal próbálkozó Corbyn abban nem tévedett, hogy Streeting valóban a Cambridge-i Egyetem hallgatói önkormányzatában kezdte a politikai pályafutását, melyet elnökölt is. A londoni belváros keleti felén, az East Enden született, ahol önkormányzati lakásban nőtt fel, de történelmet Cambridge-ben hallgatott. Streetinget 2008-ban a hallgatói önkormányzatok országos szövetségének élére választották, majd helyhatósági tanácsnoknak állt. A ranglétrán ezután a parlament következett, 2015-ben nyert elsőként London egyik északkeleti választókerületében, egy olyan ciklusban, amely nem éppen a Munkáspártnak kedvezett. Két éve mindössze pár száz vokson múlt az újraválasztása, a demográfiailag sokszínű körzetben ugyanis – ahogy az másutt is megesett – előretört egy gázai háborúval szemben kritikus független jelölt. A korábban árnyékkormányokban is szereplő Streeting 2024 óta felelt az egészségügyért a Starmer-kabinetben, és múlt heti lemondólevelében hosszan sorolta a területen elért eredményeit.

A várólisták márciusban 110 ezer fővel csökkentek – ez a Covid-járványon kívüli legnagyobb havi visszaesés 2008 óta –, ami azt jelzi, jó úton haladunk afelé, hogy a valaha volt leggyorsabb javulást érjük el az NHS várakozási idejében

– emelte ki. Streeting mindazonáltal pár hónapja szintén a címlapokon landolt, amikor nyilvánosságra hozta az Epstein-botrányba keveredett Peter Mandelsonnal váltott privát üzeneteit. Mandelsont egykor a mentoraként tartották számon, így nem csoda, hogy Streeting próbált szabadulni az árnyékából.

Kapcsolódó cikkünk

Teljesen visszacsinálná a Brexitet a brit kormányfő kihívója

Befutott a mindent felforgató drámai döntés: ledőlt az első dominó az európai nagyhatalomban, bukhat a kormányfő

Már a pallón himbálózott az európai vezető, amikor az utolsó pillanatban visszarántották – De meddig tart az irgalom?

A szemeink előtt omlik össze az európai nagyhatalom? – Valódi Shakespeare-dráma folyik az elitet leleplező súlyos botrány után

Trump sem mentheti meg a bukás elől a Downing Street gyengekezű urát? – Már a tenyerét dörzsöli a radikális kihívó

Jóllehet a britek várakozási ideje csökkent, az korántsem biztos, hogy most jött el Streeting ideje, és nem kell még hosszú éveket várnia a Downing Street 10. kulcsaira. Erről – illetve valószínűleg arról is, hogy miért lett elodázva a vezetőváltás – pedig egyetlen ember tehet: Andy Burnham.

Délre indul az „Észak királya”

Andy Burnham az északnyugat-angliai Liverpoolban született, de az egykori iparváros mellett, egy kisvárosban nőtt fel. Katolikus iskolába járt, ahol korán megvillantotta politikusi vénáját: munkáspárti jelöltként már ekkor tarolt a játszásiból tartott választáson. Streetinghez hasonlóan első generációs diplomás volt a családjában, ezért úgy emlékszik vissza, hogy kívülállónak érezte magát Cambridge-ben, ahol angolt tanult. Burnham egész életében Everton-szurkoló és szenvedélyes zenerajongó volt, ám Westminster csábításának sem tudott ellenállni: 2001-ben választották parlamenti képviselőnek lakhelyén, Nagy-Manchester egyik „vörös falhoz” sorolt körzetében. Londoni pályafutását 2017-ben zárta le, azóta szolgál megszakítás nélkül Manchester polgármestereként.

tavaly óta keringenek a pletykák, hogy Burnham a nagyváros élén szerzett tapasztalatát legszívesebben országos szinten kamatoztatná.

Amikor a Munkáspárt tavaly ősszel konferenciát tartott, és már bőven inogott Starmer miniszterelnöki széke, Burnham feltűnő manőverezésbe kezdett: tulajdonképpen alternatív programot hirdetett, és nem zárta ki, hogy elinduljon Starmer ellen. Az a kijelentése, miszerint nem lenne szabad hagyni, hogy a kormányzati politika ki legyen szolgáltatva a kötvénypiac szeszélyeinek, azonban inkább visszafelé sült el, és jégre tette az ambícióját. Ezt amúgy is féken tartotta az a körülmény, hogy

csak olyasvalaki választható a Munkáspárt élére, aki parlamenti mandátummal rendelkezik, Burnham pedig ennek híján volt.

Az 56 éves politikus legelőször idén januárban kísérelt meg változtatni ezen, jelezte ugyanis, hogy ringbe szállna egy megüresedett mandátumért a Manchester-környéki Gorton és Dentonban. A Munkáspárt végrehajtó bizottsága – benne a vele farkasszemet néző Starmerrel – viszont keresztbe feküdt, és mást állított a pástra. A közel száz évig munkáspárti körzetben végül a Zöldek diadalmaskodtak, és a Reform UK futott be másodikként, szemléletesen bemutatva a balközép kormánypártot bal- és jobboldalról egyaránt kutyaszorítóba fogó populisták előretörését. Ugyanez a bukta ismétlődött meg a májusi helyhatósági választásokon, így még fenntarthatatlanabbá vált Starmer pozíciója, aki számos párttársa szerint képtelen arra, hogy kivezesse a túlélésért küzdő Munkáspártot a gödörből. A legtöbben ezáltal Andy Burnhambe vetik minden bizalmukat, aki nem tér ki a kihívás elől.

Kapcsolódó cikkünk

Politikai földrengés Angliában: történelmi vereséget szenvedett a miniszterelnök – De Nigel Farage sem örülhet

De mi Burnham titka?

Habár Nagy-Britannián kívül nem igazán ismert,

Andy Burnham a legnépszerűbb politikus jelenleg az Egyesült Királyságban, különösen északnyugat-angliában.

Mi több, az Ipsos május eleji felmérése alapján ő az egyetlen, akiről több brit van kedvező, mintsem negatív véleménnyel, ami rendkívül nagy szó a széttöredezett pártpaletta és a politikai elitből való elsöprő kiábrándultság közepette. Burnham nettó 8 pontos mutatója még inkább e világon túlinak hat, amennyiben a liberális demokrata Ed Davey mínusz 7-es, a konzervatív Kemi Badenoch, valamint a zöldpárti Zack Polanski mínusz 21-es, illetve a Reform UK-t vezető Nigel Farage mínusz 27 százalékpontos nettó népszerűségével vetjük össze. Nem is beszélve arról, ha Keir Starmer katasztrofális, mínusz 38 pontos megítélésével hasonlítjuk össze.

Burnham népszerűségét talán három fő tényezőnek tudhatjuk be.

  • Az első a személyiségében keresendő. Egy karizmatikus, az utca emberével látszólag könnyedén szót értő politikusról beszélünk, aki

    kötetlen stílusával és határozott víziójával éles kontrasztot teremt azzal a karót nyelt Starmerrel, akit sem megnyerő szónokisággal, sem markáns jövőkép felvillantásával nem lehet vádolni.

  • Sikerének második összetevőjét a polgármesterségben lelhetjük. Nem elég, hogy a londoni iszapbírkózástól messze, helyi vezetőként könnyebben meg tudta tartani népszerűségét,

    Manchester valódi virágzásnak indult a regnálása alatt.

    A brit gazdasági növekedés dupláját produkáló várostérségről külön cikkben is foglalkoztunk a Portfolio-n. Burnham alatt hozták létre például a tömegközlekedést integráltan fejlesztő Bee Networkot, amely önkormányzati irányítás alá vonta a buszhálózatot a magáncégek üzemeltető szerepének megtartása mellett. Burnham „manchesterizmusnak” keresztelte a városvezetési gyakorlat szülte ideológiáját, amely az alapvető szolgáltatások köztulajdonba vételét akár külföldi befektetőktől sem elriadó, vállalkozásbarát hozzáállással vegyíti.

    Lehetsz úgy üzletpárti, hogy közben szeretnéd, hogy a növekedésből több hozadék kerüljön vissza a közösségeinkbe

    – foglalta össze ő maga. 2017 óta mindháromszor a voksok legalább 63%-ával nyerte a polgármesterválasztást.
  • Burnhamre a Covid idején ragadt rá az „Észak királya” cím, amikor kiállt a konzervatív kormány ellen, amely a legszigorúbb járványügyi korlátozásokat kívánta bevezetni Észak-Angliában, anélkül, hogy további gazdasági segítséget nyújtott volna.

    A polgármester ezáltal a London által oly sokszor ignorált régió hangjává nőtte ki magát,

    számon kérve a „vörös falat” döntögető Boris Johnsonon a gazdasági „kiegyenlítésre” (levelling up) tett ígéreteit. Burnham továbbá miniszterként élére állt az 1989-es Hillsborough-tömegtragédia újbóli kivizsgálásának, melyben közel százan haltak meg az FA-kupa elődöntőjének otthont adó sheffieldi stadionban. A második vizsgálat által feltárt mulasztásokat a hatóságok eredetileg részeg futballhuligánokra kenték, a Liverpool-szurkolók nevének tisztázása pedig ugyancsak javította Burnham renoméját a térségben.

John Simons, aki érdekes módon a Starmerhez köthető, ellentmondásoktól sem mentes Labour Together nevű thinktanket vezette korábban, múlt csütörtökön jelentette be, hogy lemond képviselői mandátumáról, hogy Burnham elindulhasson helyette a Manchester városmagjától nyugatra fekvő Makerfieldben. A polgármester úgy reagált, arra kéri majd a választók támogatását, hogy

azt a változást, amit Nagy-Manchesterben hozott, elhozza az egész Egyesült Királyságban, és a politika az emberek szolgálatában működjön.

A számító és sunyi játszma látszatát Burnham azzal kívánta lemosni magáról, hogy úgy kezdte, egyetlen szavazatot sem vesz magától értetődőnek. A hatalmi manőverezés és a mezei képviselőségen túlmutató tervei ugyanakkor könnyű fegyvert adnak ellenfelei kezébe.

Kapcsolódó cikkünk

Kapuk előtt az "Észak királya": belendült a trónkövetelő, aki végleg letaszíthatja az európai hatalom vezetőjét

Bár a Munkáspárt vezetősége másodjára már nem blokkolta az indulását, Burnham visszatérése a parlamentbe – és ebből fakadóan Starmer potenciális leváltása – egyáltalán nincs eleve elrendelve, és közel sem borítékolható, bármennyire is népszerű a manchesteri polgármester.

Nigel Farage-nak is lesz egy-két szava

Azáltal, hogy ezeken az utcákon és a környékükön nőttem fel, láthattam, mit tett Thatcher kormánya ezekkel helyekkel: deindusztrializáció, a gazdasági, társadalmi és politikai hatalom elszívása. Magára hagyták az ilyen helyeket, mint Makerfield, és Nagy-Britannia az elmúlt 40 évben ezen az úton haladt tovább. Az országunk irányítása miatt érzett igazságtalanságérzet az, ami a politika felé lökött

– nevezte ki ellenségnek Burnham a Margaret Thatcher fémjelezte neoliberális gazdaságpolitikát a kampányvideójában. Egy minap tartott beszédében egyúttal kijelentette: „ha indulhatok, a rám leadott szavazat a Munkáspárt megújítását célzó szavazat lesz, mert a Munkáspártnak meg kell újulnia, ha vissza akarjuk nyerni az emberek bizalmát”.

A jobboldali populista Reform UK, mely az önkormányzati választáson Észak-Angliában is komoly győzelmeket aratott, bejelentette, hogy a vízvezeték-szerelőként dolgozó Robert Kenyon lesz a jelöltjük Makerfieldben,

azaz kis túlzással csak és kizárólag Kenyon áll Burnham és a miniszterelnöki poszt között, ami kétségkívül történelmivé teszi a küzdelmüket.

Farage szerint „mindent bele fognak adni” Burnham legyőzésébe, az összecsapást Dávid és Góliát harcával állítják párhuzamba. A tömörülés olyan politikusként festi le a polgármestert, akit csak a saját előrejutása mozgat meg, a helyi választók gondjai nem.

Ám Burnham szintén a változás ügynökeként kíván fellépni a működésképtelen status quo-val szemben, az elitellenes szólamokat ő sem veti meg:

hangsúlyozza, hogy Westminster nem szolgálja a perifériára szorult térségek érdekeit, melyek elvesztették az ellenőrzést a saját sorsuk felett. Kissé paradox módon tehát azzal kampányol munkáspárti jelöltként, hogy egy rá leadott voks valójában a hivatalban lévő munkáspárti kormány elleni szavazat, sőt, magának Keir Starmernek a megbuktatását szolgálja – még ha ezt nem feltétlenül hangoztatja.

Kritikusai mindazonáltal felhívják a figyelmet arra, hogy míg Burnham kidobná a brit (gazdaság)politika elmúlt 40 évét és hangot ad az uralkodó osztállyal szembeni elégedetlenségnek,

addig ugyanennek a politikai elitnek és a neoliberális konszenzusnak ő is részét képezte.

A New Labour térhódítása idején, 2005 és 2008 között több poszton szolgált a piacbarát Tony Blair miniszterelnöksége alatt, majd Gordon Brown kormányában először a kulturális, majd az egészségügyi tárcáért felelt.

Mi több, Burnham 2010-ben és 2015-ben sikertelenül indult a pártvezetői címért,

majd Jeremy Corbyn árnyék-belügyminiszternek kérte fel. Burnham egyszóval egyáltalán nem kívülállóként tenné be a lábát a londoni parlamentbe, ahol ráadásul számos szövetségessel számolhat. Sikerének az lehet egyik záloga, hogy népszerűségéből fakadóan nemcsak a Munkáspárt „puha balosnak” titulált, legnépesebb szárnya, hanem mások is nyitottak lehetnek Burnham hatalomátvételére. Így valószínűleg nem okoz majd gondot a 80 képviselői ajánlás összegyűjtése.

Ideológiai rugalmasságát és befogadóképességét – amit bírálói inkább köpönyegforgatásnak neveznek – alátámasztja az a vicc is, mely úgy szól:

Egy blairista, egy brownista és egy corbynista besétál a kocsmába, mire a kocsmáros odafordul hozzá: Mit adhatok, Burnham úr?

De ki tudja, az önmarcangolásba süllyedt Munkáspárt talán pont olyan emberre vágyik, aki a centristák és a szocialisták nyelvét is beszéli, és képes egy koherens, vonzó és minden frakció számára elfogadható vízió megfogalmazására. Azaz a Burnham-féle változás inkább stílusbeli, mintsem szakpolitikai szintű lehet, már csak azért is, mert felzúdulás övezné, ha kidobná a párt manifesztóját új parlamenti választás nélkül.

Burnham mindeközben igyekezett mérsékelni azokat a piaci aggodalmakat, hogy baloldali fordulatot hozhat az érkezése.

A kötvénypiacról tett tavalyi nyilatkozatával ellentétben legutóbb megígérte a Rachel Reeves-féle fiskális szabályok betartását, és korábbi EU-párti nézeteivel szembemenve elzárkózott az uniós csatlakozásról szóló vita újranyitásától is – bár ebben szerepet játszhatott, hogy a választókerületében a kiváláspártiak győztek 2016-ban. Ám Wes Streeting síkra szállt a jövőbeli EU-tagság mellett, ami nem elég, hogy egybeesik a munkáspárti tagság oroszlánrészének álláspontjával, de nem utolsó sorban magyarázkodásra kényszerítette Burnhamet.

A YouGov közvélemény-kutatása alapján

egy esetleges vezetőválasztáson a tagság közel fele Burnhamet támogatná, míg Starmer csupán 31%-ot szerezne.

Ha szemtől szembe mérkőzne meg a miniszterelnökkel, Burnham a voksok 59%-át zsebelné be. Árulkodó, hogy Streetinggel szemben kiütéssel, a szavazatok 80%-ával győzne.  

Hiába ragaszkodik Starmer még mindig ahhoz, hogy marad a helyén,

amennyiben Burnhamnek összejön a győzelem Makerfieldben, az hatalmas lökést és reményt adhat a kormánypártnak,

hogy van még esélyük visszahódítani a Reform UK, a zöldek és a többiek által elcsent szavazóikat, kiváltképp a korábban „vörös falként” emlegetett észak-angol rozsdaövezetben. A More in Common friss kutatása arra jutott, Burnhammel az élen 8 százalékponttal nőne a munkáspárti szimpatizánsok aránya, amivel a kormánypárt beelőzné a jelenleg első helyen álló Reform UK-t.

De egyáltalán nem érdemes ennyire előreszaladni, hiszen ha Burnham veszít, még a mostaninál is nagyobb fejetlenség és zűrzavar jöhet.

Feltéve, hogy meghiúsul Burnham „megkoronázása”, akkor Starmer egyértelmű utód nélkül marad, és újból kinyílik a verseny – már ha marad még igény a küzdelemre az utolsó esélyként felfogott Burnham kudarca után. Streeting mellett olyan potenciális kihívók is ringbe szállhatnak, mint Angela Rayner volt miniszterelnök-helyettes vagy Ed Miliband energetikai miniszter.

Az igazán véres belharc bizonyára csak ekkor venné kezdetét, ami végleg porba tiporhatja a Munkáspárt megítélését, hisz két éve még azt ígérték, hogy leszámolnak a konzervatívok káoszával, nem fokozzák azt.

Kapcsolódó cikkünk

A kormányfő volt helyettese csapott az asztalra: ez így nem mehet tovább! – Szorul a hurok az európai vezető nyaka körül

Elindulhat a szétesés felé az egykori világhatalom, beleremeghetnek a piacok is

Csöbörből-vödörbe: az eddigi adóterveken felül további terhekkel sújtaná a gazdagok ingatlanait a brit kormány

Megtolná a bankokat a munkáspárti kormány: teljesen átírhatják a szabályokat, nagyot nyerhetnek az érintettek

Drasztikus döntést hozhat Jamie Dimon, ha távozik a brit miniszterelnök

Címlapkép forrása: Dan Kitwood/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Díjmentes online előadás

Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások

Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo

Fórum

Konferencia ajánló

AgroFuture 2026

AgroFuture 2026

2026. május 20.

The Science of Football

2026. május 26.

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Egyezség kapujában az USA és Irán, nagyot mozdult a forint árfolyama
Tisza-kormány: új nemzetközi szövetségest szerzett Magyar Péter, fontos bejelentések érkeznek
Vörös riasztást adott ki a NATO-tagállam – Bunkerekbe vonult az ország vezetése
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility