Színre lépett az "Észak királya": ő az egyetlen, aki megmentheti a szakadék szélén táncoló kormánypártot?

Talán csak a brexitkálvária napjai tűntek olyan kínzónak és kilátástalannak, mint a múlt hét az Egyesült Királyságban. Miután a Munkáspárt leszerepelt a helyhatósági választásokon, képviselőtársai sorban szólították fel Keir Starmer miniszterelnököt, hogy belátható időn belül távozzon a párt és az ország éléről. Hétfőn Starmer egy beszéddel akarta meggyőzni a kétkedőit, de már saját miniszterei közül is akadtak, akik zárt ajtók mögött a lemondás mérlegelésére biztatták. Kedden aztán négy államtitkár faképnél hagyta a kabinetet, a zűrzavar közepette pedig szerdán III. Károly király csak statisztaszerephez jutott a parlamenti nyitóbeszédével. Csütörtökön végül befutott az első miniszter, nevezetesen Wes Steeting lemondása. De nemcsak ő lendült mozgásba Starmer lehetséges kihívói közül, órákon belül a már-már messiásként várt Andy Burnham is lépett. Noha hivatalosan egyikőjük sem hívta ki Starmert, ettől függetlenül kijelenthetjük: elkezdődött a verseny, hogy kiből lehet tíz éven belül a Downing Street hetedik lakosa. Történelmi időközi jön, amelyen pár tízezer ember gyakorlatilag közvetlenül dönthet a következő miniszterelnökről. A manchesteri polgármester a Munkáspárt megmentője?

A kék sarokban: az asztalt borító miniszter

Képzett a HÖK-ös politika sötét mágiájában.

Pár napja így jellemezte Jeremy Corbyn, a Munkáspárt korábbi vezetője Wes Streetinget, aki egészen múlt hétig brit egészségügyi miniszterként szolgált, immár azonban annak a Keir Starmernek a helyébe lépne, aki épp Corbynt váltotta 2020-ban. A kritika önmagában nem meglepő, a mérsékelt Streeting és a markánsan baloldali Corbyn közötti viszály évekre nyúlik vissza. Streeting nemcsak a Corbynnal való torzsalkodásról, hanem nyílt ambíciójáról is közismert, már az év elején olyan vádak szivárogtak ki a Downing Streetről, hogy Starmer posztját bitorolja.

Felteszem, az egészségügyi miniszter figyelme kissé el volt terelve mostanság, ugye? Most meg skandálgat. Csak tegye a dolgát! Végezze a munkáját! […] Nincs értelme csúnyán nézni rám, mindannyian tudjuk, miben sántikál

– olvasott be Streetingnek könyörtelenül Kemi Badenoch, az ellenzéki konzervatívok vezetője múlt szerdán, miután Westminsterben meghallgatták a brit uralkodó parlamenti ülésszakok nyitányakor megszokott, az aktuális kormányprogramot bemutató beszédét.

Szerda délelőtt Keir Starmer még zárt ajtók mögött beszélt Wes Streetinggel – bár rövidre, 17 percesre fogták a találkozót. Ez is jelezte azt, ami 24 óra múlva bombaként robbant:

Streeting lemondott az egészségügyi tárca éléről, ezzel pedig egy lépéssel közelebb lökte Starmert a szakadék széléhez.

Az exminiszter úgy indokolt, hogy elvesztette bizalmát a kormányfő vezetői képességében.

Ahol jövőképre lenne szükségünk, ott üresség tátong. Ahol iránymutatásra lenne szükségünk, ott a sodródás az úr. Ezt húzta alá a hétfői beszéde is. A vezetők vállalják a felelősséget, ám ez túl sokszor jelentette azt, hogy mások dőltek a kardjukba

– bírálta volt főnökét Streeting. A 43 éves, nyíltan meleg politikus azonban nem hívta ki Starmert azonnal a vezetői tisztségért, ehelyett „széles körű” versenyt sürgetett az utód kiválasztására – annak ellenére, hogy Streeting szövetségesei arról duruzsoltak a sajtónak, hogy már a zsebében van a parlamenti frakció ötödének, legalább 81 munkáspárti képviselőnek a támogatása, ami ahhoz szükséges, hogy egy Starmer leváltásáról szóló voksolást kezdeményezzen a párttagság körében. De valamiért mégis a kivárás mellett döntött.

A tavaly óta új párttal próbálkozó Corbyn abban nem tévedett, hogy Streeting valóban a Cambridge-i Egyetem hallgatói önkormányzatában kezdte a politikai pályafutását, melyet elnökölt is. A londoni belváros keleti felén, az East Enden született, ahol önkormányzati lakásban nőtt fel, de történelmet Cambridge-ben hallgatott. Streetinget 2008-ban a hallgatói önkormányzatok országos szövetségének élére választották, majd helyhatósági tanácsnoknak állt. A ranglétrán ezután a parlament következett, 2015-ben nyert elsőként London egyik északkeleti választókerületében, egy olyan ciklusban, amely nem éppen a Munkáspártnak kedvezett. Két éve mindössze pár száz vokson múlt az újraválasztása, a demográfiailag sokszínű körzetben ugyanis – ahogy az másutt is megesett – előretört egy gázai háborúval szemben kritikus független jelölt. A korábban árnyékkormányokban is szereplő Streeting 2024 óta felelt az egészségügyért a Starmer-kabinetben, és múlt heti lemondólevelében hosszan sorolta a területen elért eredményeit.

A várólisták márciusban 110 ezer fővel csökkentek – ez a Covid-járványon kívüli legnagyobb havi visszaesés 2008 óta –, ami azt jelzi, jó úton haladunk afelé, hogy a valaha volt leggyorsabb javulást érjük el az NHS várakozási idejében

– emelte ki. Streeting mindazonáltal pár hónapja szintén a címlapokon landolt, amikor nyilvánosságra hozta az Epstein-botrányba keveredett Peter Mandelsonnal váltott privát üzeneteit. Mandelsont egykor a mentoraként tartották számon, így nem csoda, hogy Streeting próbált szabadulni az árnyékából.

Jóllehet a britek várakozási ideje csökkent, az korántsem biztos, hogy most jött el Streeting ideje, és nem kell még hosszú éveket várnia a Downing Street 10. kulcsaira. Erről – illetve valószínűleg arról is, hogy miért lett elodázva a vezetőváltás – pedig egyetlen ember tehet: Andy Burnham.

Délre indul az „Észak királya”

Andy Burnham az északnyugat-angliai Liverpoolban született, de az egykori iparváros mellett, egy kisvárosban nőtt fel. Katolikus iskolába járt, ahol korán megvillantotta politikusi vénáját: munkáspárti jelöltként már ekkor tarolt a játszásiból tartott választáson. Streetinghez hasonlóan első generációs diplomás volt a családjában, ezért úgy emlékszik vissza, hogy kívülállónak érezte magát Cambridge-ben, ahol angolt tanult. Burnham egész életében Everton-szurkoló és szenvedélyes zenerajongó volt, ám Westminster csábításának sem tudott ellenállni: 2001-ben választották parlamenti képviselőnek lakhelyén, Nagy-Manchester egyik „vörös falhoz” sorolt körzetében. Londoni pályafutását 2017-ben zárta le, azóta szolgál megszakítás nélkül Manchester polgármestereként.

tavaly óta keringenek a pletykák, hogy Burnham a nagyváros élén szerzett tapasztalatát legszívesebben országos szinten kamatoztatná.

Amikor a Munkáspárt tavaly ősszel konferenciát tartott, és már bőven inogott Starmer miniszterelnöki széke, Burnham feltűnő manőverezésbe kezdett: tulajdonképpen alternatív programot hirdetett, és nem zárta ki, hogy elinduljon Starmer ellen. Az a kijelentése, miszerint nem lenne szabad hagyni, hogy a kormányzati politika ki legyen szolgáltatva a kötvénypiac szeszélyeinek, azonban inkább visszafelé sült el, és jégre tette az ambícióját. Ezt amúgy is féken tartotta az a körülmény, hogy

csak olyasvalaki választható a Munkáspárt élére, aki parlamenti mandátummal rendelkezik, Burnham pedig ennek híján volt.

Az 56 éves politikus legelőször idén januárban kísérelt meg változtatni ezen, jelezte ugyanis, hogy ringbe szállna egy megüresedett mandátumért a Manchester-környéki Gorton és Dentonban. A Munkáspárt végrehajtó bizottsága – benne a vele farkasszemet néző Starmerrel – viszont keresztbe feküdt, és mást állított a pástra. A közel száz évig munkáspárti körzetben végül a Zöldek diadalmaskodtak, és a Reform UK futott be másodikként, szemléletesen bemutatva a balközép kormánypártot bal- és jobboldalról egyaránt kutyaszorítóba fogó populisták előretörését. Ugyanez a bukta ismétlődött meg a májusi helyhatósági választásokon, így még fenntarthatatlanabbá vált Starmer pozíciója, aki számos párttársa szerint képtelen arra, hogy kivezesse a túlélésért küzdő Munkáspártot a gödörből. A legtöbben ezáltal Andy Burnhambe vetik minden bizalmukat, aki nem tér ki a kihívás elől.

De mi Burnham titka?

Habár Nagy-Britannián kívül nem igazán ismert,

Andy Burnham a legnépszerűbb politikus jelenleg az Egyesült Királyságban, különösen északnyugat-angliában.

Mi több, az Ipsos május eleji felmérése alapján ő az egyetlen, akiről több brit van kedvező, mintsem negatív véleménnyel, ami rendkívül nagy szó a széttöredezett pártpaletta és a politikai elitből való elsöprő kiábrándultság közepette. Burnham nettó 8 pontos mutatója még inkább e világon túlinak hat, amennyiben a liberális demokrata Ed Davey mínusz 7-es, a konzervatív Kemi Badenoch, valamint a zöldpárti Zack Polanski mínusz 21-es, illetve a Reform UK-t vezető Nigel Farage mínusz 27 százalékpontos nettó népszerűségével vetjük össze. Nem is beszélve arról, ha Keir Starmer katasztrofális, mínusz 38 pontos megítélésével hasonlítjuk össze.

NEW from @Ipsos_in_the_UK: % of adults in the north west of England favourable towards parties & leaders.- 48% favourable towards Andy Burnham. - 22% favourable towards the Labour Party

Burnham népszerűségét talán három fő tényezőnek tudhatjuk be.

Az első a személyiségében keresendő. Egy karizmatikus, az utca emberével látszólag könnyedén szót értő politikusról beszélünk, aki kötetlen stílusával és határozott víziójával éles kontrasztot teremt azzal a karót nyelt Starmerrel, akit sem megnyerő szónokisággal, sem markáns jövőkép felvillantásával nem lehet vádolni.

Sikerének második összetevőjét a polgármesterségben lelhetjük. Nem elég, hogy a londoni iszapbírkózástól messze, helyi vezetőként könnyebben meg tudta tartani népszerűségét, Manchester valódi virágzásnak indult a regnálása alatt. A brit gazdasági növekedés dupláját produkáló várostérségről külön cikkben is foglalkoztunk a Portfolio-n. Burnham alatt hozták létre például a tömegközlekedést integráltan fejlesztő Bee Networkot, amely önkormányzati irányítás alá vonta a buszhálózatot a magáncégek üzemeltető szerepének megtartása mellett. Burnham „manchesterizmusnak” keresztelte a városvezetési gyakorlat szülte ideológiáját, amely az alapvető szolgáltatások köztulajdonba vételét akár külföldi befektetőktől sem elriadó, vállalkozásbarát hozzáállással vegyíti. Lehetsz úgy üzletpárti, hogy közben szeretnéd, hogy a növekedésből több hozadék kerüljön vissza a közösségeinkbe – foglalta össze ő maga. 2017 óta mindháromszor a voksok legalább 63%-ával nyerte a polgármesterválasztást.

A brit gazdasági növekedés dupláját produkáló várostérségről külön cikkben is foglalkoztunk a Portfolio-n. Burnham alatt hozták létre például a tömegközlekedést integráltan fejlesztő Bee Networkot, amely önkormányzati irányítás alá vonta a buszhálózatot a magáncégek üzemeltető szerepének megtartása mellett. Burnham „manchesterizmusnak” keresztelte a városvezetési gyakorlat szülte ideológiáját, amely – foglalta össze ő maga. 2017 óta mindháromszor a voksok legalább 63%-ával nyerte a polgármesterválasztást. Burnhamre a Covid idején ragadt rá az „Észak királya” cím, amikor kiállt a konzervatív kormány ellen, amely a legszigorúbb járványügyi korlátozásokat kívánta bevezetni Észak-Angliában, anélkül, hogy további gazdasági segítséget nyújtott volna. A polgármester ezáltal a London által oly sokszor ignorált régió hangjává nőtte ki magát, számon kérve a „vörös falat” döntögető Boris Johnsonon a gazdasági „kiegyenlítésre” (levelling up) tett ígéreteit. Burnham továbbá miniszterként élére állt az 1989-es Hillsborough-tömegtragédia újbóli kivizsgálásának, melyben közel százan haltak meg az FA-kupa elődöntőjének otthont adó sheffieldi stadionban. A második vizsgálat által feltárt mulasztásokat a hatóságok eredetileg részeg futballhuligánokra kenték, a Liverpool-szurkolók nevének tisztázása pedig ugyancsak javította Burnham renoméját a térségben.

John Simons, aki érdekes módon a Starmerhez köthető, ellentmondásoktól sem mentes Labour Together nevű thinktanket vezette korábban, múlt csütörtökön jelentette be, hogy lemond képviselői mandátumáról, hogy Burnham elindulhasson helyette a Manchester városmagjától nyugatra fekvő Makerfieldben. A polgármester úgy reagált, arra kéri majd a választók támogatását, hogy

azt a változást, amit Nagy-Manchesterben hozott, elhozza az egész Egyesült Királyságban, és a politika az emberek szolgálatában működjön.

A számító és sunyi játszma látszatát Burnham azzal kívánta lemosni magáról, hogy úgy kezdte, egyetlen szavazatot sem vesz magától értetődőnek. A hatalmi manőverezés és a mezei képviselőségen túlmutató tervei ugyanakkor könnyű fegyvert adnak ellenfelei kezébe.

Bár a Munkáspárt vezetősége másodjára már nem blokkolta az indulását, Burnham visszatérése a parlamentbe – és ebből fakadóan Starmer potenciális leváltása – egyáltalán nincs eleve elrendelve, és közel sem borítékolható, bármennyire is népszerű a manchesteri polgármester.

Nigel Farage-nak is lesz egy-két szava

Azáltal, hogy ezeken az utcákon és a környékükön nőttem fel, láthattam, mit tett Thatcher kormánya ezekkel helyekkel: deindusztrializáció, a gazdasági, társadalmi és politikai hatalom elszívása. Magára hagyták az ilyen helyeket, mint Makerfield, és Nagy-Britannia az elmúlt 40 évben ezen az úton haladt tovább. Az országunk irányítása miatt érzett igazságtalanságérzet az, ami a politika felé lökött

– nevezte ki ellenségnek Burnham a Margaret Thatcher fémjelezte neoliberális gazdaságpolitikát a kampányvideójában. Egy minap tartott beszédében egyúttal kijelentette: „ha indulhatok, a rám leadott szavazat a Munkáspárt megújítását célzó szavazat lesz, mert a Munkáspártnak meg kell újulnia, ha vissza akarjuk nyerni az emberek bizalmát”.

A jobboldali populista Reform UK, mely az önkormányzati választáson Észak-Angliában is komoly győzelmeket aratott, bejelentette, hogy a vízvezeték-szerelőként dolgozó Robert Kenyon lesz a jelöltjük Makerfieldben,

azaz kis túlzással csak és kizárólag Kenyon áll Burnham és a miniszterelnöki poszt között, ami kétségkívül történelmivé teszi a küzdelmüket.

Farage szerint „mindent bele fognak adni” Burnham legyőzésébe, az összecsapást Dávid és Góliát harcával állítják párhuzamba. A tömörülés olyan politikusként festi le a polgármestert, akit csak a saját előrejutása mozgat meg, a helyi választók gondjai nem.

Ám Burnham szintén a változás ügynökeként kíván fellépni a működésképtelen status quo-val szemben, az elitellenes szólamokat ő sem veti meg:

hangsúlyozza, hogy Westminster nem szolgálja a perifériára szorult térségek érdekeit, melyek elvesztették az ellenőrzést a saját sorsuk felett. Kissé paradox módon tehát azzal kampányol munkáspárti jelöltként, hogy egy rá leadott voks valójában a hivatalban lévő munkáspárti kormány elleni szavazat, sőt, magának Keir Starmernek a megbuktatását szolgálja – még ha ezt nem feltétlenül hangoztatja.

Kritikusai mindazonáltal felhívják a figyelmet arra, hogy míg Burnham kidobná a brit (gazdaság)politika elmúlt 40 évét és hangot ad az uralkodó osztállyal szembeni elégedetlenségnek,

addig ugyanennek a politikai elitnek és a neoliberális konszenzusnak ő is részét képezte.

A New Labour térhódítása idején, 2005 és 2008 között több poszton szolgált a piacbarát Tony Blair miniszterelnöksége alatt, majd Gordon Brown kormányában először a kulturális, majd az egészségügyi tárcáért felelt.

Mi több, Burnham 2010-ben és 2015-ben sikertelenül indult a pártvezetői címért,

majd Jeremy Corbyn árnyék-belügyminiszternek kérte fel. Burnham egyszóval egyáltalán nem kívülállóként tenné be a lábát a londoni parlamentbe, ahol ráadásul számos szövetségessel számolhat. Sikerének az lehet egyik záloga, hogy népszerűségéből fakadóan nemcsak a Munkáspárt „puha balosnak” titulált, legnépesebb szárnya, hanem mások is nyitottak lehetnek Burnham hatalomátvételére. Így valószínűleg nem okoz majd gondot a 80 képviselői ajánlás összegyűjtése.

Ideológiai rugalmasságát és befogadóképességét – amit bírálói inkább köpönyegforgatásnak neveznek – alátámasztja az a vicc is, mely úgy szól:

Egy blairista, egy brownista és egy corbynista besétál a kocsmába, mire a kocsmáros odafordul hozzá: Mit adhatok, Burnham úr?

De ki tudja, az önmarcangolásba süllyedt Munkáspárt talán pont olyan emberre vágyik, aki a centristák és a szocialisták nyelvét is beszéli, és képes egy koherens, vonzó és minden frakció számára elfogadható vízió megfogalmazására. Azaz a Burnham-féle változás inkább stílusbeli, mintsem szakpolitikai szintű lehet, már csak azért is, mert felzúdulás övezné, ha kidobná a párt manifesztóját új parlamenti választás nélkül.

Burnham mindeközben igyekezett mérsékelni azokat a piaci aggodalmakat, hogy baloldali fordulatot hozhat az érkezése.

A kötvénypiacról tett tavalyi nyilatkozatával ellentétben legutóbb megígérte a Rachel Reeves-féle fiskális szabályok betartását, és korábbi EU-párti nézeteivel szembemenve elzárkózott az uniós csatlakozásról szóló vita újranyitásától is – bár ebben szerepet játszhatott, hogy a választókerületében a kiváláspártiak győztek 2016-ban. Ám Wes Streeting síkra szállt a jövőbeli EU-tagság mellett, ami nem elég, hogy egybeesik a munkáspárti tagság oroszlánrészének álláspontjával, de nem utolsó sorban magyarázkodásra kényszerítette Burnhamet.

A YouGov közvélemény-kutatása alapján

egy esetleges vezetőválasztáson a tagság közel fele Burnhamet támogatná, míg Starmer csupán 31%-ot szerezne.

Ha szemtől szembe mérkőzne meg a miniszterelnökkel, Burnham a voksok 59%-át zsebelné be. Árulkodó, hogy Streetinggel szemben kiütéssel, a szavazatok 80%-ával győzne.

Hiába ragaszkodik Starmer még mindig ahhoz, hogy marad a helyén,

amennyiben Burnhamnek összejön a győzelem Makerfieldben, az hatalmas lökést és reményt adhat a kormánypártnak,

hogy van még esélyük visszahódítani a Reform UK, a zöldek és a többiek által elcsent szavazóikat, kiváltképp a korábban „vörös falként” emlegetett észak-angol rozsdaövezetben. A More in Common friss kutatása arra jutott, Burnhammel az élen 8 százalékponttal nőne a munkáspárti szimpatizánsok aránya, amivel a kormánypárt beelőzné a jelenleg első helyen álló Reform UK-t.

Some hypothetical polling in Morning Call by @georgeeaton how would people vote with Burnham as leader? Our polling suggests a 3pt Reform lead becomes a 2pt Labour one LAB 30% (+5)️ REF UK 28% (nc) CON 18% (-2) LIB DEM 12% (-1) GREEN 6% (-2)

De egyáltalán nem érdemes ennyire előreszaladni, hiszen ha Burnham veszít, még a mostaninál is nagyobb fejetlenség és zűrzavar jöhet.

Feltéve, hogy meghiúsul Burnham „megkoronázása”, akkor Starmer egyértelmű utód nélkül marad, és újból kinyílik a verseny – már ha marad még igény a küzdelemre az utolsó esélyként felfogott Burnham kudarca után. Streeting mellett olyan potenciális kihívók is ringbe szállhatnak, mint Angela Rayner volt miniszterelnök-helyettes vagy Ed Miliband energetikai miniszter.

Az igazán véres belharc bizonyára csak ekkor venné kezdetét, ami végleg porba tiporhatja a Munkáspárt megítélését, hisz két éve még azt ígérték, hogy leszámolnak a konzervatívok káoszával, nem fokozzák azt.

