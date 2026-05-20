Ukrajna rendkívüli bejelentést tett Magyarországgal kapcsolatban
Ma reggel lezajlott az első széles körű konzultáció a magyar és ukrán külügyminisztériumok közt a két ország kapcsolatainak rendezéséről. Az esemény után Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter bejelentést tett X-oldalán.  

Szibiha azt írja: alapvetően három kérdés köré koncentrálódott a megbeszélés nyitó szakasza:

  1. Ukrajna újra szeretné nyitni a két ország kapcsolatát, bizalom alapú, együttműködésre építő dialógus mellett. Úgy gondolja, ez most „lendületet kapott”, melynek bizonyítéka az is, hogy Budapest elítélte Oroszország Kárpátalja elleni támadását.
  2. Ukrajna komolyan veszi a kisebbségi jogok kérdését és európai elvárásoknak megfelelően fogja alakítani ezek szabályozását – megértik, hogy „alapvető fontosságú” ez a kérdés a felek számára.
  3. Szibiha javasolta, hogy Magyarország gondoljon Ukrajna EU-csatlakozására úgy, mint „Magyarország számára stratégiai érdek,” mellyel a legjobban lehet biztosítani a magyar nemzeti kisebbség jogait és a magyar nemzet egységét.”

Szibiha javaslatot tett, hogy májusban kezdődjenek meg a tárgyalások az EU-csatlakozással kapcsolatosan, júniusban pedig folytatódjon ez a program.

Magyar munkatársammal ugyanazért a célért dolgozunk: éljünk a lehetőséggel és érjünk el kézzel fogható eredményeket”

– írja Szibiha, majd jelzi, hogy holnap személyesen is találkoznak majd Orbán Anitával Svédországban, a NATO-csúcson.

Remélem, hogy a mai egyeztetés konstruktív lesz és azt jelzi majd, hogy Ukrajna és Magyarország túl tud lépni a múlt kihívásain és együtt tudja alakítani jövőjét”

– írja.

Címlapkép forrása: Vitalii Nosach/Global Images Ukraine via Getty Images

