Ukrajna rendkívüli bejelentést tett Magyarországgal kapcsolatban

Szibiha Orbán Anita magyar külügyminiszterrel tárgyalt: a magyar fél beszámolóját itt írtuk meg:
Szibiha azt írja: alapvetően három kérdés köré koncentrálódott a megbeszélés nyitó szakasza:
- Ukrajna újra szeretné nyitni a két ország kapcsolatát, bizalom alapú, együttműködésre építő dialógus mellett. Úgy gondolja, ez most „lendületet kapott”, melynek bizonyítéka az is, hogy Budapest elítélte Oroszország Kárpátalja elleni támadását.
- Ukrajna komolyan veszi a kisebbségi jogok kérdését és európai elvárásoknak megfelelően fogja alakítani ezek szabályozását – megértik, hogy „alapvető fontosságú” ez a kérdés a felek számára.
- Szibiha javasolta, hogy Magyarország gondoljon Ukrajna EU-csatlakozására úgy, mint „Magyarország számára stratégiai érdek,” mellyel a legjobban lehet biztosítani a magyar nemzeti kisebbség jogait és a magyar nemzet egységét.”
Szibiha javaslatot tett, hogy májusban kezdődjenek meg a tárgyalások az EU-csatlakozással kapcsolatosan, júniusban pedig folytatódjon ez a program.
Magyar munkatársammal ugyanazért a célért dolgozunk: éljünk a lehetőséggel és érjünk el kézzel fogható eredményeket”
– írja Szibiha, majd jelzi, hogy holnap személyesen is találkoznak majd Orbán Anitával Svédországban, a NATO-csúcson.
Remélem, hogy a mai egyeztetés konstruktív lesz és azt jelzi majd, hogy Ukrajna és Magyarország túl tud lépni a múlt kihívásain és együtt tudja alakítani jövőjét”
– írja.
This morning, @_OrbanAnita and I kicked off the Hungarian-Ukrainian expert-level consultations, together with @taraskachka.In my opening remarks, I focused on three key issues: bilateral relations, minority rights, and Ukraine’s EU accession. We are united in our will to solve… pic.twitter.com/pgUXuoWWkz https://twitter.com/_OrbanAnita?ref_src=twsrc%5Etfw— Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) May 20, 2026
Címlapkép forrása: Vitalii Nosach/Global Images Ukraine via Getty Images
