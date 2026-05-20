Ukrán drónok miatt fújt riadót a NATO - Most megnevezték a valódi felelőst, ebből nagy baj lehet

Miután több balti állam területére is ukrán drónok csapódtak be az elmúlt napokban, Kęstutis Budrys litván külügyminiszter megvádolta Oroszországot azzal, hogy valójában ők állnak az incidensek hátterében.

Oroszország szándékosan irányítja át az ukrán drónokat balti légtérbe, közben pedig rágalomhadjáratot folytatnak Litvánia, Lettország és Észtország ellen”

– írja a diplomata X-oldalán.

Ez egy jól láthatóan kétségbeesett tett – káoszt akarnak okozni, hogy eltereljék a figyelmet annak valóságáról, hogy Ukrajna súlyos csapásokat mér az orosz katonai gépezetre”

– írja.

Azt üzenem a Kremlnek: ügyes próbálkozás. Megint kudarcot vallottatok. A NATO egységes. Minden inchnyi szövetséges területet megvédünk, földön, vízen, levegőben”

– üzeni a külügyminiszter.

Az elmúlt hetekben Ukrajna intenzív támadásokat folytatott Oroszország belső területei ellen – a támadások közben a drónok néha a balti államok légterét is megsértik. Tegnap légvédelmi riasztás volt a térségben, a múlt héten pedig Lettország kormánya lemondott, mivel ukrán drónok egy olajtárolót robbantottak fel az országban.

Címlapkép forrása: Nikoletta Stoyanova/Getty Images