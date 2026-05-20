  • Megjelenítés
Ukrán drónok miatt fújt riadót a NATO - Most megnevezték a valódi felelőst, ebből nagy baj lehet
Globál

Ukrán drónok miatt fújt riadót a NATO - Most megnevezték a valódi felelőst, ebből nagy baj lehet

Portfolio
Miután több balti állam területére is ukrán drónok csapódtak be az elmúlt napokban, Kęstutis Budrys litván külügyminiszter megvádolta Oroszországot azzal, hogy valójában ők állnak az incidensek hátterében.

Oroszország szándékosan irányítja át az ukrán drónokat balti légtérbe, közben pedig rágalomhadjáratot folytatnak Litvánia, Lettország és Észtország ellen”

– írja a diplomata X-oldalán.

Ez egy jól láthatóan kétségbeesett tett – káoszt akarnak okozni, hogy eltereljék a figyelmet annak valóságáról, hogy Ukrajna súlyos csapásokat mér az orosz katonai gépezetre”

– írja.

Még több Globál

Aktiválták a NATO légvédelmét, fordulat a magyar-ukrán viszonyban - Híreink az ukrán frontról szerdán

Ukrajna rendkívüli bejelentést tett Magyarországgal kapcsolatban

Sorakoznak az M1A2T Abrams harckocsik a keleti nagyhatalom közelében, de máris súlyos gondokról suttognak

Azt üzenem a Kremlnek: ügyes próbálkozás. Megint kudarcot vallottatok. A NATO egységes. Minden inchnyi szövetséges területet megvédünk, földön, vízen, levegőben”

– üzeni a külügyminiszter.

Az elmúlt hetekben Ukrajna intenzív támadásokat folytatott Oroszország belső területei ellen – a támadások közben a drónok néha a balti államok légterét is megsértik. Tegnap légvédelmi riasztás volt a térségben, a múlt héten pedig Lettország kormánya lemondott, mivel ukrán drónok egy olajtárolót robbantottak fel az országban.

Kapcsolódó cikkünk

Aktiválták a NATO légvédelmét, Kosztyantynivkát szorongatják az oroszok - Híreink az ukrán frontról szerdán

Címlapkép forrása: Nikoletta Stoyanova/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Amazon-értékesítés Európában

Az Amazon marketplace-en keresztüli értékesítés ma már gyors, kényelmes és látszólag egyszerű növekedési lehetőség. Egy magyar vagy régiós vállalkozás néhány kattintással, akár az Eu

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

AgroFuture 2026

AgroFuture 2026

2026. május 20.

The Science of Football

2026. május 26.

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Készül a mesterterv: drasztikusan megvágnák a villamos energia adóját, milliók járhatnak jól
Aktiválták a NATO légvédelmét, fordulat a magyar-ukrán viszonyban - Híreink az ukrán frontról szerdán
Váratlanul előkerült az iszlamista rezsim legfőbb vezetője: ilyen üzenetet aligha vártak volna tőle
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility