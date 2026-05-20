Üzent Ukrajna a Fidesz szavazóinak

Sándor Fegyir arról beszélt egy konferencián: „hatalmas tömeg” szavazott a Tisza Pártra, ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy az Ukrajna-ellenes narratívával kampányoló Fideszre 2,2 millió, a Mi Hazánkra 300 ezer ember szavazott.

Mit mond ez? Van 2,5 millió ember, akivel ugyanúgy együtt kell működnünk, ők nem tűntek el, ők elfogadták valamiért a velünk szembeni narratívákat, az orosz pszichológiai hadviselést, úgy döntöttek, azokra az üzenetekre szavaznak, melyek Facebookon, a legnagyobb, magyarok által használt közösségi oldalon terjedtek”

– mondta a nagykövet.

Fegyir Sándor azt mondta:

ezek az emberek ugyanúgy Ukrajna szomszédjai, velük is Együtt kell működnie Ukrajnának, ahogy a Tisza Párt szavazóival.

Hangsúlyozta: az orosz propaganda ellen a legjobb módszer az, ha Ukrajna aktívan kommunikál azokkal, akiket Moszkva meg akar szólítani.

A pszichológiai hadviselés azokra hatékony, akik nem kommunikálnak másokkal, egy ember, aki csak TV-t néz és nem beszél más emberekkel, könnyen manipulálható”

– mondta a nagykövet.

Sándor Fegyir azt mondta: a Fidesz bukásának egyik „fő oka” szerinte az, hogy a magyar emberek egyszerűen nem fogadták el a volt kormánypárt magyarázatát, mely szerint minden, Magyarországot érintő problémáért Ukrajna a felelős.

A nagykövet arra is kitért, hogy

szerinte gyors változás látható most Ukrajna és Magyarország kapcsolatában kormányzati szinten, de az előző kormány narratívája mellett számos terület volt, ahol Budapest és Kijev eddig is együttműködött.

Fegyir Sándor hangsúlyozta: Magyarország eddig befogadott 5443 ukrán gyereket, akik katonacsaládokból nyaralni mentek az országba, emellett Magyarországban van a legtöbb ukrán testvérváros is. Arra is kitért, hogy azok a fideszes polgármesterek, akik eddig együttműködtek más, ukrán városokkal, „minimum semlegesen” álltak hozzá Ukrajnához, még a választások előtt is.

