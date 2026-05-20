Üzent Ukrajna a Fidesz szavazóinak

Sándor Fegyir arról beszélt egy konferencián: „hatalmas tömeg” szavazott a Tisza Pártra, ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy az Ukrajna-ellenes narratívával kampányoló Fideszre 2,2 millió, a Mi Hazánkra 300 ezer ember szavazott.
Mit mond ez? Van 2,5 millió ember, akivel ugyanúgy együtt kell működnünk, ők nem tűntek el, ők elfogadták valamiért a velünk szembeni narratívákat, az orosz pszichológiai hadviselést, úgy döntöttek, azokra az üzenetekre szavaznak, melyek Facebookon, a legnagyobb, magyarok által használt közösségi oldalon terjedtek”
– mondta a nagykövet.
Fegyir Sándor azt mondta:
ezek az emberek ugyanúgy Ukrajna szomszédjai, velük is Együtt kell működnie Ukrajnának, ahogy a Tisza Párt szavazóival.
Hangsúlyozta: az orosz propaganda ellen a legjobb módszer az, ha Ukrajna aktívan kommunikál azokkal, akiket Moszkva meg akar szólítani.
A pszichológiai hadviselés azokra hatékony, akik nem kommunikálnak másokkal, egy ember, aki csak TV-t néz és nem beszél más emberekkel, könnyen manipulálható”
– mondta a nagykövet.
Sándor Fegyir azt mondta: a Fidesz bukásának egyik „fő oka” szerinte az, hogy a magyar emberek egyszerűen nem fogadták el a volt kormánypárt magyarázatát, mely szerint minden, Magyarországot érintő problémáért Ukrajna a felelős.
A nagykövet arra is kitért, hogy
szerinte gyors változás látható most Ukrajna és Magyarország kapcsolatában kormányzati szinten, de az előző kormány narratívája mellett számos terület volt, ahol Budapest és Kijev eddig is együttműködött.
Fegyir Sándor hangsúlyozta: Magyarország eddig befogadott 5443 ukrán gyereket, akik katonacsaládokból nyaralni mentek az országba, emellett Magyarországban van a legtöbb ukrán testvérváros is. Arra is kitért, hogy azok a fideszes polgármesterek, akik eddig együttműködtek más, ukrán városokkal, „minimum semlegesen” álltak hozzá Ukrajnához, még a választások előtt is.
Címlapkép forrása: Vitalii Nosach/Global Images Ukraine via Getty Images
Döntött a Tisza-kormány, időt nyert Budapest
Karácsony Gergely mentőcsomaggal készül ezalatt Magyar Péternek.
Csöbörből-vödörbe: az eddigi adóterveken felül további terhekkel sújtaná a gazdagok ingatlanait a brit kormány
"Oligarchafelár" bevezetését fontolgatja a pénzügyminiszter.
Elmondta Magyar Péter, szerinte mire van most a legnagyobb szüksége Ukrajnának
A miniszterelnök a budapesti egyezményt is kritizálta.
Léptek a gazdag szülők Amerikában: házat vesznek a fiataloknak, de kíméletlen árat kérnek érte
A hagyományos otthonteremtés egyre inkább a múlté.
Leáldozott a hagyományos szoftverek kora: átírja az AI a játékszabályokat a munkahelyeken
Az autonóm működésé a jövő.
Atomfegyvereket rántott elő Oroszország - Elmondta a NATO, mi lesz, ha Putyin megindítja a csapást
Ismét eszkalálódik a helyzet.
Bejelentést tett a WHO az eboláról: erre számíthat a világ
Közép-Afrikában rohamosan terjed a kór.
Riasztó dolog derült ki a csapvízről, de egy pofonegyszerű trükkel rengeteget tehetünk az egészségünkért
Így szabadulhatunk meg a mikroműanyagok egy jó részétől.
Életbiztosítás vagy megtakarítás? A kérdés, amin a családod jövője múlhat
Sokakban felmerül a kérdés: vajon nem lenne egyszerűbb és "kifizetődőbb" a biztosítási díjat inkább félretenni, és saját megtakarításból gondoskodni a család biztonságáról? Első rá
Public CbCR: Transzparencia vagy adminisztratív csapda?
Az adózási transzparencia szintet lépett egy új adatszolgáltatási formával. A multinacionális vállalatcsoportok számára a Public Country-by-Country Reporting (Public CbC) bevezetése nem csupán
Fenntarthatatlan lehet a forint erősödése, már mindenki felült a vonatra
A piac történelmi fordulatot áraz Magyarországon, a forint új korszakba léphet, a magyar gazdaság mozgástere pedig jelentősen kitágulhat az EU-s forrásokkal. A hazai ingatlanpiac már... The pos
Értetlenül állunk a kamatemelési várakozások előtt
A múlt hibái kísértenek az EKB-nál: jelenleg kamatemelést áraznak az euróövezeten, pedig szerintünk kamatvágásra, de legalábbis kivárásra van szükség. A magas energiaárak és lassuló gaz
Vételi szándéknyilatkozat és foglaló átvételi elismervény: jogi tudnivalók és tipikus hibák
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Vételi szándéknyilatkozat és foglaló átvételi elismervény: jogi tudnivalók és tipikus hibák Megvan az álomlakás, a család is rábólintott, és s
Veszélyben a reggeli kávénk? A klímaváltozás potenciális hatásai a kávé elérhetőségére és árára
Az ültetvényektől a csészéig: így formálja át az éghajlatváltozás a kávépiacot.
Európai védelmi scaleupok: ki keres igazából a ReArm Europe 800 milliárd euróján?
A ReArm Europe és a NATO új védelmi vállalásai nemcsak a klasszikus hadiipari szereplőknek adhatnak lendületet. A következő kérdés az, hogy az európai AI-vezérelt védelmi scaleupok képesek-e
Magyarország középen ragadt az egyenlőtlenségi rangsorban
A BB tengely országai között továbbra is látványosak a jövedelmi különbségek. Miközben a régió egészében csökkent az egyenlőtlenség az elmúlt tíz évben, a szlovák és... The post Magy
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz
Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások
Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo
Vége az ingatlanárak vágtatásának, de mi jön most?
A vásárlók ennek biztosan örülnek.
Miért ment valójában Trump Pekingbe? És elérte a célját?
Kínán a világ szeme.
Jelentett az OTP: mikor mehet 50 ezer fölé az árfolyam?
A Checklistben az OTP gyorsjelentése és a magyar szállodapiac helyzete.