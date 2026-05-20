Váratlan hátraarcot vett Oroszország egyik legnagyobb ellensége - Lazítanak a bénító szankciókon

Enyhítette egyes orosz üzemanyagok import- és szállítási szankcióinak szigorát a brit kormány, elsősorban a Hormuzi-szoros lezárása miatt megemelkedett árak és az ellátási aggályok mérséklése végett.

A londoni üzleti és kereskedelmi minisztérium által bejelentett, szerdán életbe lépett részleges szankcióenyhítések alapján

Nagy-Britannia határozatlan időre felfüggesztette az olyan repülőgép-üzemanyag és gázolaj importjának tilalmát, amelyet orosz nyersolajból más országok finomítóiban gyártottak.

A szankciók enyhítése az orosz cseppfolyósított földgáz (LNG) tengeri szállítására is kiterjed.

Nagy-Britannia már 2023 januárjában megtiltotta az orosz cseppfolyósított földgáz importját, tavaly októberben pedig megtiltotta azt is, hogy brit vállalatok tengeri szállítási és egyéb kapcsolódó szolgáltatásokat - például biztosítást - nyújtsanak a harmadik országokba irányuló, vagy azokból kiinduló orosz LNG-export számára.

Az orosz nyersolajból külföldön gyártott repülőgép-üzemanyag behozatali tilalmának oldása elsősorban Indiát érinti, ugyanis a szankciók bevezetése előtt az indiai finomítókból érkezett Nagy-Britanniába és más európai országokba az orosz eredetű kerozin zöme.

