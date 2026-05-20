Vörös riasztást adott ki a NATO-tagállam – Bunkerekbe vonult az ország vezetése
Dróntámadás veszélye miatt óvóhelyre vonult Litvánia vezetése, a fővárosban és térségében vörös riasztás volt – írta meg az Ukrinform.

A litván hadsereg és a balti államokat védő NATO Baltic Air Policing misszió tagjai ma reggel pilóta nélküli repülőgépeket észleltek a határ mellett, emiatt

vörös viasztást hirdettek Vilnius megyében, a főváros térségében és lezárták a repteret is.

A lakosságot arra utasították, hogy vonuljanak fedezékbe, illetve óvóhelyre vitték Gitanas Nauseda elnököt és stábját, valamint a parlamenti házelnököt és miniszterelnököt is.

Végül nem érkezett hír arról, hogy az ország mellett elrepülő drónok behatoltak volna a légtérbe, lezuhantak volna az ország területén.

Délelőtt 11:40 magasságában (vilniusi idő szerint) lefújták a riasztást.

A vörös riasztást az indokolta, hogy az elmúlt hetekben több ukrán drón is behatolt a balti államok légterébe, miközben Oroszországot támadták – volt, amely ezek közül le is zuhant és károkat is okozott.

Címlapkép forrása: Thomas Wiegold/Photothek via Getty Images

