Az iráni háború lezárásáról szóló hírek terjednek - Ugrottak a piacok

A hírek szerint a megállapodást a következő néhány órában be is jelenthetik. Alapvetően 6 pontra épülne.

Azonnali és átfogó tűzszünet minden fronton. Minden fél kölcsönösen egyetért abban, hogy tartózkodnak az infrastruktúra elleni támadásoktól. A Perzsa-öbölben és a Hormuzi-szorosban a hajózás szabadságát egy "közös megfigyelési mechanizmus" keretében biztosítják. A szankciókat "fokozatosan feloldják", cserébe azért, hogy Irán betartja az alku feltételeit. A lezáratlan kérdésekről szóló tárgyalások legfeljebb 7 napon belül megkezdődnek. Irán elnöke, Pezeshkian vezeti az IRGC visszaszorítására irányuló erőfeszítéseket.

A részvénypiaci reakciókról külön cikket írtunk:

Kapcsolódó cikkünk 2026. 05. 21. Hirtelen jött a fordulat az amerikai tőzsdéken - Megint Trump van a háttérben

Az olaj árfolyama a korábbi emelkedésből azonnal esésbe váltott a kiszivárgott, de eddig meg nem erősített hírek hatására.

Az S&P 500 indexben látványos a fordulat:

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo