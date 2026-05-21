Az iráni háború lezárásáról szóló hírek terjednek - Ugrottak a piacok
A tengerentúlon elindult egy azonnali tűzszünetről szóló híresztelés az amerikai-iráni háború kapcsán. A részvénypiacok azonnal reagáltak a hírre.

A hírek szerint a megállapodást a következő néhány órában be is jelenthetik. Alapvetően 6 pontra épülne.

  1. Azonnali és átfogó tűzszünet minden fronton.
  2. Minden fél kölcsönösen egyetért abban, hogy tartózkodnak az infrastruktúra elleni támadásoktól.
  3. A Perzsa-öbölben és a Hormuzi-szorosban a hajózás szabadságát egy "közös megfigyelési mechanizmus" keretében biztosítják.
  4. A szankciókat "fokozatosan feloldják", cserébe azért, hogy Irán betartja az alku feltételeit.
  5. A lezáratlan kérdésekről szóló tárgyalások legfeljebb 7 napon belül megkezdődnek.
  6. Irán elnöke, Pezeshkian vezeti az IRGC visszaszorítására irányuló erőfeszítéseket.

Az olaj árfolyama a korábbi emelkedésből azonnal esésbe váltott a kiszivárgott, de eddig meg nem erősített hírek hatására.

Az S&P 500 indexben látványos a fordulat:

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo

