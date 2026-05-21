Az iráni háború lezárásáról szóló hírek terjednek - Ugrottak a piacok

A hírek szerint a megállapodást a következő néhány órában be is jelenthetik. Alapvetően 6 pontra épülne.
- Azonnali és átfogó tűzszünet minden fronton.
- Minden fél kölcsönösen egyetért abban, hogy tartózkodnak az infrastruktúra elleni támadásoktól.
- A Perzsa-öbölben és a Hormuzi-szorosban a hajózás szabadságát egy "közös megfigyelési mechanizmus" keretében biztosítják.
- A szankciókat "fokozatosan feloldják", cserébe azért, hogy Irán betartja az alku feltételeit.
- A lezáratlan kérdésekről szóló tárgyalások legfeljebb 7 napon belül megkezdődnek.
- Irán elnöke, Pezeshkian vezeti az IRGC visszaszorítására irányuló erőfeszítéseket.
A részvénypiaci reakciókról külön cikket írtunk:
Az olaj árfolyama a korábbi emelkedésből azonnal esésbe váltott a kiszivárgott, de eddig meg nem erősített hírek hatására.
Az S&P 500 indexben látványos a fordulat:
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo
Teljesen beállt az M1-es, mert a terelésre használt sávban baleset történt
Más utat érdemes választani.
Darabjaira szedtük Elon Musk gigacégét a történelem legnagyobb tőzsdei bevezetése előtt
Bőven van itt érdekesség.
Varga Mihály nyitott a találkozóra Magyar Péterrel
Szerinte az MNB működésének átalakításával 100 milliárdot spóroltak.
Lemondtak a Hadtörténeti Múzeum felújításáról: máshova megy a 18 milliárd forint
Meghallgatják a katonai vezetőket is.
Épp a nagy kamatvágás előtt akadozott a népszerű állami felület
Dühítő pillanatban jött a hiba.
Megkongatta a vészharangot az amerikai kiskereskedelmi óriás
Egyre nagyobb terhet rónak a háztartásokra az üzemanyagköltségek.
Terjed a halálos vírus, ami ellen egyelőre vakcina sincsen
A járvány epicentrumától messze van az újabb eset.
Hatalmas bejelentést tett Taylor Swifték kiadója: egyelőre titkolják a részleteket, de teljesen új korszak kezdődik
A Spotify részvényárfolyama kilőtt.
EUDR felkészülés és erdőirtásmentes ellátási lánc egy magyar faipari gyártóvállalatnál
Az EUDR, vagyis az EU erdőirtásmentes termékekre vonatkozó rendelete a fa- és faalapú termékeket előállító, importáló vagy exportáló vállalatok számára új szintre emeli a beszállítói
4,4%-os lakásárcsökkenés Gazdagréten - megtörtént a hihetetlen!
Fél év alatt érezhetően mérséklődtek a lakásárak és a bérleti díjak Gazdagréten - pont azon a panelpiacon, ahol az Otthon Start program berobbanása után az árazás már-már elérte az 1,5
Magyarország 45 perccel dolgozik kevesebbet, mégis hátrébb került a mezőnyben
A heti munkaórák változása egyre pontosabban rajzolja ki, mely gazdaságok váltak termelékenyebbé a Baltikum-Balkán térségben. Az átlagos heti munkaóra első ránézésre száraz adatnak tűnhe
Az Európai Bizottság iránymutatása a nagy kockázatú MI-rendszerek osztályozásáról
Az Európai Bizottság közzétette a régóta várt iránymutatásait (egyelőre tervezetként) a nagy kockázatú MI- rendszerek MI Rendelet szerinti osztályozásáról. Az iránymutatás nyilvános k
Fenntarthatatlan lehet a forint erősödése, már mindenki felült a vonatra
A piac történelmi fordulatot áraz Magyarországon, a forint új korszakba léphet, a magyar gazdaság mozgástere pedig jelentősen kitágulhat az EU-s forrásokkal. A hazai ingatlanpiac már... The pos
Értetlenül állunk a kamatemelési várakozások előtt
A múlt hibái kísértenek az EKB-nál: jelenleg kamatemelést áraznak az euróövezeten, pedig szerintünk kamatvágásra, de legalábbis kivárásra van szükség. A magas energiaárak és lassuló gaz
Vételi szándéknyilatkozat és foglaló átvételi elismervény: jogi tudnivalók és tipikus hibák
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Vételi szándéknyilatkozat és foglaló átvételi elismervény: jogi tudnivalók és tipikus hibák Megvan az álomlakás, a család is rábólintott, és s
Veszélyben a reggeli kávénk? A klímaváltozás potenciális hatásai a kávé elérhetőségére és árára
Az ültetvényektől a csészéig: így formálja át az éghajlatváltozás a kávépiacot.
Így folytak el az adófizetői százmilliárdok: megnyílhat a Tisza-kormány mozgástere
A felduzzadt államigazgatással is kezdeni kell valamit.
Repedezik a magyar állattenyésztés két tartóoszlopa, válaszút előtt a szektor
Az Alapvetés podcast eheti műsorában a magyar állattenyésztést érintő kihívásokról beszélgetünk.
Ezt a három dolgot kell most figyelni a magyar sztárpapíroknál
Mit hozhatnak a következő hónapok?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz
Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások
Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo