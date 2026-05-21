Baj van a britek szupermodern F-35-ös lopakodó vadászbombázóival

Az F-35B Lightning típusú gépek a texasi Fort Worth-ben lévő üzemből tartottak az Egyesült Királyságba.

A meghibásodás miatt azonban a Terceira-szigeten található Lajes repülőtéren kellett leszállniuk. Azóta nem emelkedtek a levegőbe.

A vadászgépek a tervezett 138 darabos flotta utolsó, 48 gépből álló szállítmányához tartoztak. Ugyanebből a tételből három másik példány a múlt hónapban gond nélkül megérkezett a norfolki RAF Marham légitámaszpontra.

A két meghibásodott gép hivatalosan még a gyártó Lockheed Martin tulajdonában van. Emiatt a javítás költségei is az amerikai vállalatot terhelik. Egy brit légierős forrás szerint a haderőnek egyelőre nincs beleszólása az ügybe, de folyamatosan tájékoztatják őket a fejleményekről. A hibák pontos jellege nem ismert. A javítást követően a gépeket valószínűleg légi utántöltéssel juttatják el a szigetekről Nagy-Britanniába.

Az eset nem előzmény nélküli. Alig egy éve egy másik brit F-35B egy teljes hónapig vesztegelt egy indiai repülőtéren, miután műszaki hiba miatt kényszerleszállást hajtott végre Kerala államban.

A brit F-35-ös flotta amúgy is komoly problémákkal küzd. A Nemzeti Számvevőszék (NAO) tavaly közzétett lesújtó jelentése szerint a gépek az előírt küldetéseik mindössze egyharmadát voltak képesek teljesíteni.

Ennek hátterében mérnökhiány, alkatrészproblémák, valamint a vártnál jóval súlyosabb tengeri korrózió áll.

A jelentés azt is feltárta, hogy 2024 októbere és 2025 januárja között lényegében egyetlen F-35-ös sem volt harckész állapotban, mivel az összes példány karbantartás alatt volt.

A Lockheed Martin nem kívánta kommentálni az Azori-szigeteken rekedt gépek ügyét. Csupán annyit közöltek, hogy "megtiszteltetés számukra az Egyesült Királyság védelmi képességeinek erősítésében való együttműködés a harcban bizonyított F-35-ösökön keresztül."

