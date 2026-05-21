Baj van a britek szupermodern F-35-ös lopakodó vadászbombázóival

Az F-35B Lightning típusú gépek a texasi Fort Worth-ben lévő üzemből tartottak az Egyesült Királyságba.
A meghibásodás miatt azonban a Terceira-szigeten található Lajes repülőtéren kellett leszállniuk. Azóta nem emelkedtek a levegőbe.
A vadászgépek a tervezett 138 darabos flotta utolsó, 48 gépből álló szállítmányához tartoztak. Ugyanebből a tételből három másik példány a múlt hónapban gond nélkül megérkezett a norfolki RAF Marham légitámaszpontra.
A két meghibásodott gép hivatalosan még a gyártó Lockheed Martin tulajdonában van. Emiatt a javítás költségei is az amerikai vállalatot terhelik. Egy brit légierős forrás szerint a haderőnek egyelőre nincs beleszólása az ügybe, de folyamatosan tájékoztatják őket a fejleményekről. A hibák pontos jellege nem ismert. A javítást követően a gépeket valószínűleg légi utántöltéssel juttatják el a szigetekről Nagy-Britanniába.
Az eset nem előzmény nélküli. Alig egy éve egy másik brit F-35B egy teljes hónapig vesztegelt egy indiai repülőtéren, miután műszaki hiba miatt kényszerleszállást hajtott végre Kerala államban.
A brit F-35-ös flotta amúgy is komoly problémákkal küzd. A Nemzeti Számvevőszék (NAO) tavaly közzétett lesújtó jelentése szerint a gépek az előírt küldetéseik mindössze egyharmadát voltak képesek teljesíteni.
Ennek hátterében mérnökhiány, alkatrészproblémák, valamint a vártnál jóval súlyosabb tengeri korrózió áll.
A jelentés azt is feltárta, hogy 2024 októbere és 2025 januárja között lényegében egyetlen F-35-ös sem volt harckész állapotban, mivel az összes példány karbantartás alatt volt.
A Lockheed Martin nem kívánta kommentálni az Azori-szigeteken rekedt gépek ügyét. Csupán annyit közöltek, hogy "megtiszteltetés számukra az Egyesült Királyság védelmi képességeinek erősítésében való együttműködés a harcban bizonyított F-35-ösökön keresztül."
Címlapkép forrása: John Keeble/Getty Images
Rövid távon itt lehet a forint menetelésének a vége
Erre volt elég a megelőlegezett bizalom.
Az MBH Bank is beállt a sorba: a megugró extraprofitadó miatt lett mínuszos az első negyedév
Közzétette gyorsjelentését a társaság.
AI-ügynökökkel hódít a pillanatok alatt unikornissá vált startup, betörtek Magyarországra is
Interjú Vedran Bajerrel, Financial IT konferenciánk előadójával.
A fevásárolt cégek láthatatlan költségei: a tőke szabadabban mozog, mint a felelősség
Amikor a környezeti és munkavédelmi kockázatok lecsapódnak a befektetőknél.
Kamatcsökkentés idehaza, miközben a világ újra inflációs parában van?
Árokszállási Zoltán elemzése.
Készülnek a háborús tervek, már kiment a végső ultimátum Amerika szomszédjának: ha nem szakítanak Oroszországgal, jöhet a vérontás
Nagyon úgy fest, hogy Trump újabb háborúra készül.
EUDR felkészülés és erdőirtásmentes ellátási lánc egy magyar faipari gyártóvállalatnál
Az EUDR, vagyis az EU erdőirtásmentes termékekre vonatkozó rendelete a fa- és faalapú termékeket előállító, importáló vagy exportáló vállalatok számára új szintre emeli a beszállítói
Az Európai Bizottság iránymutatása a nagy kockázatú MI-rendszerek osztályozásáról
Az Európai Bizottság közzétette a régóta várt iránymutatásait (egyelőre tervezetként) a nagy kockázatú MI- rendszerek MI Rendelet szerinti osztályozásáról. Az iránymutatás nyilvános k
Van élet a drága albérletek után: Így veszik meg most az első lakásukat a fiatalok
A fiatal generációk egyik legnagyobb szorongása, hogy miből lesz valaha saját otthonuk. A legfrissebb statisztikák azonban azt mutatják: az első lakásvásárlók megtalálták a kiskaput a rendsze
Fenntarthatatlan lehet a forint erősödése, már mindenki felült a vonatra
A piac történelmi fordulatot áraz Magyarországon, a forint új korszakba léphet, a magyar gazdaság mozgástere pedig jelentősen kitágulhat az EU-s forrásokkal. A hazai ingatlanpiac már... The pos
Értetlenül állunk a kamatemelési várakozások előtt
A múlt hibái kísértenek az EKB-nál: jelenleg kamatemelést áraznak az euróövezeten, pedig szerintünk kamatvágásra, de legalábbis kivárásra van szükség. A magas energiaárak és lassuló gaz
Vételi szándéknyilatkozat és foglaló átvételi elismervény: jogi tudnivalók és tipikus hibák
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Vételi szándéknyilatkozat és foglaló átvételi elismervény: jogi tudnivalók és tipikus hibák Megvan az álomlakás, a család is rábólintott, és s
Veszélyben a reggeli kávénk? A klímaváltozás potenciális hatásai a kávé elérhetőségére és árára
Az ültetvényektől a csészéig: így formálja át az éghajlatváltozás a kávépiacot.
Európai védelmi scaleupok: ki keres igazából a ReArm Europe 800 milliárd euróján?
A ReArm Europe és a NATO új védelmi vállalásai nemcsak a klasszikus hadiipari szereplőknek adhatnak lendületet. A következő kérdés az, hogy az európai AI-vezérelt védelmi scaleupok képesek-e
Ezt a három dolgot kell most figyelni a magyar sztárpapíroknál
Mit hozhatnak a következő hónapok?
Dimenzióváltás a hazai kutatásban: AI-vezérelt szemlélettel zárkózhatunk fel a világ élvonalába
A mesterséges intelligencia erejének kihasználásában rejlik a lépéselőny.
Kevesebb mint 24 óra maradt: most érdemes betárazni a legjobb állampapírokból
Állampapírok és a budapesti BL döntő a szerdai Checklistben.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz
Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások
Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo