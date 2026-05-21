  • Megjelenítés
Baj van a britek szupermodern F-35-ös lopakodó vadászbombázóival
Globál

Baj van a britek szupermodern F-35-ös lopakodó vadászbombázóival

Portfolio
Két vadonatúj, egyenként mintegy 88 millió fontot érő brit lopakodó vadászgép már két hónapja vesztegel az Azori-szigeteken. A gépeknek a gyárból Nagy-Britanniába tartó első útjukon kellett kényszerleszállást végrehajtaniuk műszaki hiba miatt - írta a Telegraph.

Az F-35B Lightning típusú gépek a texasi Fort Worth-ben lévő üzemből tartottak az Egyesült Királyságba.

A meghibásodás miatt azonban a Terceira-szigeten található Lajes repülőtéren kellett leszállniuk. Azóta nem emelkedtek a levegőbe.

A vadászgépek a tervezett 138 darabos flotta utolsó, 48 gépből álló szállítmányához tartoztak. Ugyanebből a tételből három másik példány a múlt hónapban gond nélkül megérkezett a norfolki RAF Marham légitámaszpontra.

A két meghibásodott gép hivatalosan még a gyártó Lockheed Martin tulajdonában van. Emiatt a javítás költségei is az amerikai vállalatot terhelik. Egy brit légierős forrás szerint a haderőnek egyelőre nincs beleszólása az ügybe, de folyamatosan tájékoztatják őket a fejleményekről. A hibák pontos jellege nem ismert. A javítást követően a gépeket valószínűleg légi utántöltéssel juttatják el a szigetekről Nagy-Britanniába.

Még több Globál

Súlyos incidens volt egy NATO és egy orosz katonai gép között, Ukrajna ott támadja Oroszországot, ahol a legjobban fáj – Háborús híreink csütörtökön

Moszkva szerint ők már békét kötnének Ukrajnában, de egy szereplő folyamatosan szabotálja a terveket

„Mi vagyunk itt az urak” – hátrakötözött kezű embereket alázott az izraeli miniszter, még Netanjahu is kiakadt

Az eset nem előzmény nélküli. Alig egy éve egy másik brit F-35B egy teljes hónapig vesztegelt egy indiai repülőtéren, miután műszaki hiba miatt kényszerleszállást hajtott végre Kerala államban.

A brit F-35-ös flotta amúgy is komoly problémákkal küzd. A Nemzeti Számvevőszék (NAO) tavaly közzétett lesújtó jelentése szerint a gépek az előírt küldetéseik mindössze egyharmadát voltak képesek teljesíteni.

Ennek hátterében mérnökhiány, alkatrészproblémák, valamint a vártnál jóval súlyosabb tengeri korrózió áll.

A jelentés azt is feltárta, hogy 2024 októbere és 2025 januárja között lényegében egyetlen F-35-ös sem volt harckész állapotban, mivel az összes példány karbantartás alatt volt.

A Lockheed Martin nem kívánta kommentálni az Azori-szigeteken rekedt gépek ügyét. Csupán annyit közöltek, hogy "megtiszteltetés számukra az Egyesült Királyság védelmi képességeinek erősítésében való együttműködés a harcban bizonyított F-35-ösökön keresztül."

Kapcsolódó cikkünk

Hatalmas aknamezőt telepít Ukrajna: gőzerővel készülnek az oroszok szövetségesének fenyegetésére

Hatalmas a mozgolódás: Amerika olyat lépett, amivel azonnal megduplázta egyik legfőbb szövetségese erejét

Meglépte Oroszország: rohamtempóban készült el a legújabb lopakodó vadászbombázó

Kijöttek a számok: Amerika valójában nagyon durva veszteségeket szenvedett az iráni háború során

Címlapkép forrása: John Keeble/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

The Science of Football

The Science of Football

2026. május 26.

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Díjmentes online előadás

Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások

Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: miközben Magyar Péter Bécsben tárgyal, itthon kiesett egy nagy csontváz a szekrényből
Döntött Pálinkás Szilveszter százados jövőjéről Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter
Megindultak a NATO-csapatok: hatalmas katonai konvoj lépi át a magyar határt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility