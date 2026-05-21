Budanov: olyan döntésre készül Putyin, ami még az oroszok szemében is vállalhatatlan
Az orosz hatóságok azért korlátozzák az internetet és az üzenetküldő alkalmazásokat, mert a Kreml olyan döntéseket készül végrehajtani, melyek a lakosság számára elfogadhatatlanok – állítja Kirillo Budanov volt ukrán hírszerzési vezető, jelenleg az elnöki kabinet feje.

Budanov azt állítja: azért tiltják be szépen sorban az összes, nem állami kézben lévő üzenetküldő alkalmazást és korlátozzák az internethozzáférést Oroszországban a hatóságok, mert felkészítik az orosz lakosságot súlyos, népszerűtlen döntésekre.

Az információs tér komoly probléma nekik, értik ezt és készülnek rá. Vagyis, olyan döntésekre készülnek az Oroszországi Föderáció vezetésében, melyek a társadalom széles körében nem lesznek népszerűek, nem találnak széles körű megértésre”

– mondta Budanov.

Az ukrán vezető szerint az orosz vezetés azt próbálja elérni, hogy az orosz lakosság elsősorban TV-ből szerezzen információkat, melyen keresztül a leghatékonyabban tudják közvetíteni az állami narratívákat.

Budanov nem taglalta, pontosan milyen döntéseket hozhat a Kreml. Más ukrán vezetők korábban arról beszéltek, hogy általános mozgósításra készül Oroszország, egyelőre ennek nincs kézzel fogható jele.

(Ukrinform nyomán)

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images

