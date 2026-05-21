Döntött Pálinkás Szilveszter százados jövőjéről Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter
Kinevezte kabinetfőnök-helyettesnek Pálinkás Szilveszter századost Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter – erről a politikus Facebook-oldalán tett bejelentést. A miniszter ugyanakkor eljárást is indít a katona ellen.

Ruszin-Szendi Romulusz arról beszélt: Pálinkás Szilveszter bártorsága „különösen sokat jelentett” számára,

a miniszter elő fogja léptetni a századost és kabinetfőnök-helyettesi pozíciót is ad neki – közvetlenül mellette fog szolgálni.

A miniszter bejelentette ugyanakkor azt is, hogy eljárást fog indítani Pálinkás Szilveszter ellen, amiért előzetes jelentés nélkül nyilvánosság elé állt és a honvédség helyzetéről beszélt.

A szabályok mindenkire vonatkoznak”

– mondta a miniszter.

Ugyanakkor méltatta a századost a miniszter: azt mondta, a férfi a katonákért állt ki a nyilvánosság elé, nem politikai célból és nem is érte tette, amit tett. Ruszin-Szendi Romulusz azt mondta: ő nem tudott arról, hogy elmegy a százados a felvételre.

Pálinkás Szilveszter a Magyar Honvédség toborzókampányának arca volt az előző honvédelmi miniszter, Szalay-Bobrovniczky Kristóf alatt – a választás előtt pár héttel a Telexnek adott interjút a honvédelmi minisztérium engedélye nélkül, melyben erőteljesen kritizálta a minisztert és bennfentes részleteket osztott meg a honvédség helyzetéről.

The Science of Football

