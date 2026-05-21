Elkezdődött: még Iránnal se végzett, máris nekiesne Trump egy másik országnak

Megérkezett a Karib-tengerre a USS Nimitz repülőgép-hordozó és ennek harccsoportja – jelentette be az amerikai haderő Déli Parancsnoksága.

A lépés szinte biztosan Kubával szembeni nyomásgyakorlásként értelmezendő – az elmúlt hetekben az Egyesült Államok jelentősen eszkalálta a karibi országgal szembeni retorikát, egyes amerikai vezetők arra is utalást tettek, hogy Kuba szerintük támadást tervez az USA-val szemben.

A SOUTHCOM bejelentésében erre egyértelmű utalás nem található, csak annyit közöltek, hogy megérkezett a térségbe a Nimitz, a hordozó repülőgépei, a USS Gridley rakétás romboló és a USNS Patuxent támogatóhajó.

A USS Nimitz már az egész világon bizonyította harci képességeit, korábban a stabilitást és a demokráciát védte a Tajvani-szoroson és az Arab öbölben”

– írják.

Welcome to the Caribbean, Nimitz Carrier Strike Group!The aircraft carrier USS Nimitz (CVN 68), the embarked Carrier Air Wing 17 (CVW-17), USS Gridley (DDG 101) and USNS Patuxent (T-AO 201) are the epitome of readiness and presence, unmatched reach and lethality, and strategic… pic.twitter.com/83mfzSIKzd https://t.co/83mfzSIKzd — U.S. Southern Command (@Southcom) May 20, 2026

Címlapkép forrása: South Korean Defense Ministry via Getty Images