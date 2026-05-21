Elmondta Putyin, mi kell ahhoz, hogy Oroszország tényleg atomfegyvert használjon

A nukleáris fegyverek alkalmazása csak az Oroszország és Fehéroroszország nemzetbiztonságának biztosítását szolgáló rendkívüli, végső intézkedés lehet - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök a fehérorosz hivatali partnerével, Aljakszandr Lukasenkával csütörtökön folytatott megbeszélése során.

A két vezető abból az alkalomból tartott videokonferenciát, hogy az orosz és a belorusz hadsereg először rendezett közös hadgyakorlatot a hadászati és taktikai nukleáris erők irányítása terén.

Ugyanakkor, figyelembe véve a világban növekvő feszültséget, az új fenyegetések és kockázatok megjelenését, nukleáris triádunknak, mint korábban, továbbra is a szövetségi állam, Oroszország és Fehéroroszország szuverenitásának megbízható garanciájaként kell szolgálnia, biztosítva a stratégiai visszatartás, a nukleáris paritás fenntartása és a globális szintű erőegyensúly feladatának megoldását"

- mondta az orosz elnök a BelTA fehérorosz hírügynökség szerint.

A moszkvai védelmi minisztérium keddi bejelentése szerint orosz és a fehérorosz fegyveres erők május 19-től elgyakorolják a nukleáris erők felkészítését és bevetését agresszió fenyegetése esetén. A korábban beütemezett gyakorlat csütörtökig tart.

A tárca szerint a gyakorlatban több mint 64 ezer katona, több mint 7800 egységnyi fegyver, katonai és speciális technikai eszköz vesz részt, köztük több mint 200 rakétavető, több mint 140 repülőgép, 73 hadihajó és 13 tengeralattjáró, amelyek közül 8 hadászati rakéta-tengeralattjáró. A manőverekben orosz részről a hadászati rakétaerők, az orosz Északi és Csendes-óceáni Flotta, a hadászati légierő parancsnoksága, valamint a leningrádi és a központi katonai körzet erőinek egy része vesz részt.

Lukasenka a csütörtöki telekonferencián elmondta, hogy felkereste az összes létesítményt, és beszélt az orosz tábornokokkal, akik szerinte "elégedettek közös munkánkkal". Hangsúlyozta: Fehéroroszország és Oroszország "senki számára sem jelent fenyegetést", de szavai szerint kész minden lehetséges módon megvédeni a "közös hazát" Breszttől Vlagyivosztokig.

Ha már van valami a kezünkben, azt tudnunk kell használni"

- hangoztatta a Fehéroroszországba telepített orosz nukleáris fegyverekről.

