Figyelmeztet Budanov: nem biztos, hogy Oroszország fennmarad, mint egységes állam
Elképzelhető, hogy az Oroszországot alkotó etnikai csoportok a föderáció széteséséhez, az ország felaprózásához fognak vezetni – jelentette ki Kirillo Budanov, az ukrán elnöki hivatal kabinetfőnöke.

Budanov arról beszélt, hogy szerinte „komoly kihívás lesz” Oroszország egysége számára, hogy egyes etnikai csoportok megerősödnek és el akarnak majd szakadni az anyaországtól.

A volt hírszerzési vezető szerint ahhoz, hogy ez megtörténjen, „erős nemzetiségi vezetők” kellenek – ilyen személyek szerinte nincsenek most Oroszország területén, viszont külföldön igen.

Bármi lehetséges. Ehhez két dolog kell. Az egyik az, hogy belső instabilitás legyen, gyengeség, lényegében, mondjuk azt. A másik pedig az, hogy nemzetiségi vezetők lépjenek színre”

– mondta Budanov.

Hozzátette:

nem kizárt, hogy a most még külföldön élő, most lényegében kormányellenes nemzetiségi vezetők visszatérnek majd Oroszország területére, ha az államvezetés meggyengül.

A Budanov szavairól beszámoló Ukrinform felidézi itt a vezető egy korábbi nyilatkozatát is, melyben arról beszél, hogy Ukrajna számára kívánatos lenne az, ha Oroszország megszűnne létezni, mint egységes ország. Szerinte, ha Vlagyimir Putyin orosz elnök valamiért távozik is az ország éléről, Oroszország „birodalmi ambíciói” nem fognak változni.

Címlapkép forrása: Peter Turnley/Corbis/VCG via Getty Images

